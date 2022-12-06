13:01 06.12.2022 (обновлено: 14:18 06.12.2022)
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 61,6 процента
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в ноябре упали на 61,6 процента
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПродажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре снизились на 61,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 46,4 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
"Ноябрь 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 61,6%, или на 74 563 штуки, по сравнению с ноябрем 2021 года, продажи составили 46 403 автомобиля", - говорится в сообщении.
Если сравнивать с октябрем текущего года - российский авторынок вырос на 2,6%. При этом за 11 месяцев 2022 года падение продаж составило 60,9%, до 548,9 тысячи штук.
Ежемесячные данные АЕБ не включают информацию о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus. Также с мая 2022 года они не включают данные о продажах Chery, напомнили в ассоциации.
По данным АЕБ, лидером на российском авторынке в ноябре, несмотря на падение продаж (-18%, до 21,7 тысячи автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте - китайский Haval с результатом 4,6 тысяч проданных автомобилей (-7%). Третье место занимает производитель легкового коммерческого транспорта "Группа ГАЗ", продажи которого составили 4,2 тысячи машин (-22%). Следом идут китайская Geely - 3,5 тысяч проданных в ноябре автомобилей (+24%) и отечественный УАЗ - 3,5 тысяч машин (+14%).