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Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 61,6 процента - РИА Новости, 06.12.2022
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Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 61,6 процента
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 61,6 процента - РИА Новости, 06.12.2022
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 61,6 процента
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре снизились на 61,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:01
2022-12-06T14:18
экономика
авто
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре снизились на 61,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 46,4 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)."Ноябрь 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 61,6%, или на 74 563 штуки, по сравнению с ноябрем 2021 года, продажи составили 46 403 автомобиля", - говорится в сообщении.Если сравнивать с октябрем текущего года - российский авторынок вырос на 2,6%. При этом за 11 месяцев 2022 года падение продаж составило 60,9%, до 548,9 тысячи штук.Ежемесячные данные АЕБ не включают информацию о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus. Также с мая 2022 года они не включают данные о продажах Chery, напомнили в ассоциации.По данным АЕБ, лидером на российском авторынке в ноябре, несмотря на падение продаж (-18%, до 21,7 тысячи автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте - китайский Haval с результатом 4,6 тысяч проданных автомобилей (-7%). Третье место занимает производитель легкового коммерческого транспорта "Группа ГАЗ", продажи которого составили 4,2 тысячи машин (-22%). Следом идут китайская Geely - 3,5 тысяч проданных в ноябре автомобилей (+24%) и отечественный УАЗ - 3,5 тысяч машин (+14%).
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экономика, авто, россия
Экономика, Авто, Россия
13:01 06.12.2022 (обновлено: 14:18 06.12.2022)
 
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 61,6 процента

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в ноябре упали на 61,6 процента

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПродажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely АвтоСпецЦентр в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре снизились на 61,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 46,4 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
"Ноябрь 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 61,6%, или на 74 563 штуки, по сравнению с ноябрем 2021 года, продажи составили 46 403 автомобиля", - говорится в сообщении.
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Если сравнивать с октябрем текущего года - российский авторынок вырос на 2,6%. При этом за 11 месяцев 2022 года падение продаж составило 60,9%, до 548,9 тысячи штук.
Ежемесячные данные АЕБ не включают информацию о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus. Также с мая 2022 года они не включают данные о продажах Chery, напомнили в ассоциации.
По данным АЕБ, лидером на российском авторынке в ноябре, несмотря на падение продаж (-18%, до 21,7 тысячи автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте - китайский Haval с результатом 4,6 тысяч проданных автомобилей (-7%). Третье место занимает производитель легкового коммерческого транспорта "Группа ГАЗ", продажи которого составили 4,2 тысячи машин (-22%). Следом идут китайская Geely - 3,5 тысяч проданных в ноябре автомобилей (+24%) и отечественный УАЗ - 3,5 тысяч машин (+14%).
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