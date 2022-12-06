https://ria.ru/20221206/arkhangelsk-1836750847.html

Архангельская область получит субсидию на соцпроекты в 2023 году

Архангельская область получит субсидию на соцпроекты в 2023 году - РИА Новости, 06.12.2022

Архангельская область получит субсидию на соцпроекты в 2023 году

Архангельская область получит единую субсидию из федерального бюджета на реализацию четырёх социальных проектов в 2023 году в сумме 917 миллионов рублей,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:50

2022-12-06T17:50

2022-12-06T17:50

архангельская область

александр цыбульский

владимир путин

арктика

архангельская область

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 дек – РИА Новости. Архангельская область получит единую субсидию из федерального бюджета на реализацию четырёх социальных проектов в 2023 году в сумме 917 миллионов рублей, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."На заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики получили поддержку сразу нескольких проектов. Благодаря этому сможем построить еще больше объектов в сфере здравоохранения, дополнительного образования детей и благоустройства территорий. Общий объем финансирования проектов на 2023 год… 917 миллионов рублей, – написал Цыбульский.Губернатор Архангельской области во вторник принял участие в заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое состоялось в Москве под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева. Глава региона представил проект плана социального развития центров экономического роста Архангельской области, реализация которого запланирована на 2023 год.Механизм "Единой субсидии", запущенный на Дальнем Востоке, позволяет на тех территориях, где реализуются новые инвестиционные проекты, строятся предприятия, создавать условия для жизни людей – строить больницы, школы, жильё. По решению президента РФ Владимира Путина, этот механизм распространён на Арктическую зону страны.Руководство Архангельской области для привлечения в 2023 году финансирования из федерального бюджета определило четыре проекта по трем важным для области и её жителей направлениям: формирование комфортной городской среды, сфера дополнительного образования и здравоохранение. Общий объем обозначенных в заявке на единую субсидию средств составляет 917 миллионов рублей.Как сообщила пресс-служба правительства региона, речь идет сразу о нескольких инициативах. Среди них – первый этап реконструкции площади Профсоюзов в Архангельске, что позволит повысить качество городской среды, подчеркнуть красоту и индивидуальность исторического центра Архангельска. Реализация проекта должна пройти в три этапа с 2023 по 2025 год.Еще один проект, который получит дополнительную поддержку, – третий этап работ по капитальному ремонту здания Дворца детского и юношеского творчества в областной столице. На заседании Госкомиссии также поддержаны два проекта в сфере здравоохранения. Это капитальный ремонт приемно-диагностического отделения Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич, где ежегодно выполняется более шести тысяч срочных операций. Также финансирование получит проект по возведению фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Верхняя Золотица и Летняя Золотица Приморского района Архангельской области.

https://ria.ru/20221205/arkhangelsk-1836425009.html

https://ria.ru/20221130/dom-1835352513.html

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александр цыбульский, владимир путин, арктика, архангельская область, россия