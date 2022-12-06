В Тиране напали на экс-президента Албании во время акции протеста
На экс-главу Албании Беришу напали во время протеста в ходе саммита ЕС – Западные Балканы
© AP Photo / Franc ZhurdaСали Бериша, лидер албанской оппозиционной правоцентристской Демократической партии, после удара неизвестного мужчины во время акции протеста в Тиране
© AP Photo / Franc Zhurda
Сали Бериша, лидер албанской оппозиционной правоцентристской Демократической партии, после удара неизвестного мужчины во время акции протеста в Тиране
БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Неизвестный ударил экс-президента Албании и лидера оппозиционной Демпартии Сали Беришу во время акции протеста в ходе саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране.
Албания впервые принимает такой крупный европейский форум, в центре Тираны максимально усилены меры безопасности, блокированы улицы, в воздухе барражируют полицейские вертолеты. Несмотря на все эти меры политическим оппонентам премьера Эди Рамы и правящей Социалистической партии удалось устроить протесты с шествием под флагами.
"Бывший президент Албании Сали Бериша, который возглавил сегодняшнюю демонстрацию оппозиции в Тиране против албанских властей, подвергся нападению на бульваре Мучеников Нации. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в голову, затем охрана Бериши догнала и избила нападавшего", - передает портал Kosovo online, который также разместил видео происшествия.
Рядом с Беришей на демонстрации шел другой бывший президент Албании – Илир Мета – однако он не пострадал.
В июле на крупнейшем митинге оппозиции в Тиране экс-президент (1992-1997) и бывший премьер Албании (2005-2013) Сали Бериша призвал нынешнего главу кабмина Эди Раму уйти в отставку. Рама в сентябре 2021 года собрал состав третьего возглавляемого им правительства, в котором впервые в истории Албании и Западных Балкан женщин-министров оказалось подавляющее большинство. Перед тем по результатам парламентских выборов в апреле прошлого года правящая с 2013 года Социалистическая партия нынешнего премьера Албании получила большинство из 140 мест в заксобрании.