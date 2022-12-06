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В Тиране напали на экс-президента Албании во время акции протеста - РИА Новости, 06.12.2022
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В Тиране напали на экс-президента Албании во время акции протеста
В Тиране напали на экс-президента Албании во время акции протеста - РИА Новости, 06.12.2022
В Тиране напали на экс-президента Албании во время акции протеста
Неизвестный ударил экс-президента Албании и лидера оппозиционной Демпартии Сали Беришу во время акции протеста в ходе саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:55
2022-12-06T16:55
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Неизвестный ударил экс-президента Албании и лидера оппозиционной Демпартии Сали Беришу во время акции протеста в ходе саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране.Албания впервые принимает такой крупный европейский форум, в центре Тираны максимально усилены меры безопасности, блокированы улицы, в воздухе барражируют полицейские вертолеты. Несмотря на все эти меры политическим оппонентам премьера Эди Рамы и правящей Социалистической партии удалось устроить протесты с шествием под флагами."Бывший президент Албании Сали Бериша, который возглавил сегодняшнюю демонстрацию оппозиции в Тиране против албанских властей, подвергся нападению на бульваре Мучеников Нации. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в голову, затем охрана Бериши догнала и избила нападавшего", - передает портал Kosovo online, который также разместил видео происшествия.Рядом с Беришей на демонстрации шел другой бывший президент Албании – Илир Мета – однако он не пострадал.В июле на крупнейшем митинге оппозиции в Тиране экс-президент (1992-1997) и бывший премьер Албании&nbsp;(2005-2013) Сали Бериша призвал нынешнего главу кабмина Эди Раму уйти в отставку. Рама в сентябре 2021 года собрал состав третьего возглавляемого им правительства, в котором впервые в истории Албании и Западных Балкан женщин-министров оказалось подавляющее большинство. Перед тем по результатам парламентских выборов в апреле прошлого года правящая с 2013 года Социалистическая партия нынешнего премьера Албании получила большинство из 140 мест в заксобрании.
https://ria.ru/20221205/sammit-1836484012.html
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в мире, албания, тирана (город), эди рама, илир мета, евросоюз
В мире, Албания, Тирана (город), Эди Рама, Илир Мета, Евросоюз
16:55 06.12.2022
 
В Тиране напали на экс-президента Албании во время акции протеста

На экс-главу Албании Беришу напали во время протеста в ходе саммита ЕС – Западные Балканы

© AP Photo / Franc ZhurdaСали Бериша, лидер албанской оппозиционной правоцентристской Демократической партии, после удара неизвестного мужчины во время акции протеста в Тиране
Сали Бериша, лидер албанской оппозиционной правоцентристской Демократической партии, после удара неизвестного мужчины во время акции протеста в Тиране - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Franc Zhurda
Сали Бериша, лидер албанской оппозиционной правоцентристской Демократической партии, после удара неизвестного мужчины во время акции протеста в Тиране
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Неизвестный ударил экс-президента Албании и лидера оппозиционной Демпартии Сали Беришу во время акции протеста в ходе саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране.
Албания впервые принимает такой крупный европейский форум, в центре Тираны максимально усилены меры безопасности, блокированы улицы, в воздухе барражируют полицейские вертолеты. Несмотря на все эти меры политическим оппонентам премьера Эди Рамы и правящей Социалистической партии удалось устроить протесты с шествием под флагами.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 17:43
Вучич назвал главную тему саммита ЕС – Западные Балканы
"Бывший президент Албании Сали Бериша, который возглавил сегодняшнюю демонстрацию оппозиции в Тиране против албанских властей, подвергся нападению на бульваре Мучеников Нации. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в голову, затем охрана Бериши догнала и избила нападавшего", - передает портал Kosovo online, который также разместил видео происшествия.
Рядом с Беришей на демонстрации шел другой бывший президент Албании – Илир Мета – однако он не пострадал.
В июле на крупнейшем митинге оппозиции в Тиране экс-президент (1992-1997) и бывший премьер Албании (2005-2013) Сали Бериша призвал нынешнего главу кабмина Эди Раму уйти в отставку. Рама в сентябре 2021 года собрал состав третьего возглавляемого им правительства, в котором впервые в истории Албании и Западных Балкан женщин-министров оказалось подавляющее большинство. Перед тем по результатам парламентских выборов в апреле прошлого года правящая с 2013 года Социалистическая партия нынешнего премьера Албании получила большинство из 140 мест в заксобрании.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 12:03
На саммите в Албании подтвердят курс на расширение ЕС, сообщил источник
 
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