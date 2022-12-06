https://ria.ru/20221206/albaniya-1836727810.html

В Тиране напали на экс-президента Албании во время акции протеста

В Тиране напали на экс-президента Албании во время акции протеста - РИА Новости, 06.12.2022

В Тиране напали на экс-президента Албании во время акции протеста

Неизвестный ударил экс-президента Албании и лидера оппозиционной Демпартии Сали Беришу во время акции протеста в ходе саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:55

2022-12-06T16:55

2022-12-06T16:55

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албания

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евросоюз

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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Неизвестный ударил экс-президента Албании и лидера оппозиционной Демпартии Сали Беришу во время акции протеста в ходе саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране.Албания впервые принимает такой крупный европейский форум, в центре Тираны максимально усилены меры безопасности, блокированы улицы, в воздухе барражируют полицейские вертолеты. Несмотря на все эти меры политическим оппонентам премьера Эди Рамы и правящей Социалистической партии удалось устроить протесты с шествием под флагами."Бывший президент Албании Сали Бериша, который возглавил сегодняшнюю демонстрацию оппозиции в Тиране против албанских властей, подвергся нападению на бульваре Мучеников Нации. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в голову, затем охрана Бериши догнала и избила нападавшего", - передает портал Kosovo online, который также разместил видео происшествия.Рядом с Беришей на демонстрации шел другой бывший президент Албании – Илир Мета – однако он не пострадал.В июле на крупнейшем митинге оппозиции в Тиране экс-президент (1992-1997) и бывший премьер Албании (2005-2013) Сали Бериша призвал нынешнего главу кабмина Эди Раму уйти в отставку. Рама в сентябре 2021 года собрал состав третьего возглавляемого им правительства, в котором впервые в истории Албании и Западных Балкан женщин-министров оказалось подавляющее большинство. Перед тем по результатам парламентских выборов в апреле прошлого года правящая с 2013 года Социалистическая партия нынешнего премьера Албании получила большинство из 140 мест в заксобрании.

https://ria.ru/20221205/sammit-1836484012.html

https://ria.ru/20221205/sammit-1836365309.html

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тирана (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, албания, тирана (город), эди рама, илир мета, евросоюз