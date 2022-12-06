https://ria.ru/20221206/aktsiza-1836727306.html
Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию
Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию - РИА Новости, 06.12.2022
Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию
Минфин России предлагает постепенно довести ставки акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты, сказал замминистра финансов... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:52
2022-12-06T16:52
2022-12-06T16:52
экономика
алексей сазанов
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минфин России предлагает постепенно довести ставки акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов."Мы просто предложили проиндексировать ставки на никотиносодержащие жидкости и на стики, постепенно доводя их до ставок на сигареты, то есть мы предложили их проиндексировать в среднем на 25-30%. Сейчас наше предложение обсуждается в правительстве", - заявил Сазанов, отвечая на вопрос журналистов.Госдума в сентябре приняла в первом чтении законопроект о введении комбинированной ставки акциза на одноразовые электронные сигареты (вейпы), на 2023 год документ устанавливает ее в 64 рубля за девайс плюс 18 рублей за миллилитр. Минфин в ноябре предложил установить ставку акциза на жидкости для вейпов выше - на уровне 33 рублей за миллилитр в 2023 году, но отказаться при этом от налога на само устройство.
https://ria.ru/20221202/rynok-1835955477.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e05a348820b673829d59c0b1053962be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей сазанов, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Алексей Сазанов, Россия, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию
Минфин хочет повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию до уровня сигарет