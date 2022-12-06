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Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию - РИА Новости, 06.12.2022
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Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию
Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию - РИА Новости, 06.12.2022
Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию
Минфин России предлагает постепенно довести ставки акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты, сказал замминистра финансов... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:52
2022-12-06T16:52
экономика
алексей сазанов
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минфин России предлагает постепенно довести ставки акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов."Мы просто предложили проиндексировать ставки на никотиносодержащие жидкости и на стики, постепенно доводя их до ставок на сигареты, то есть мы предложили их проиндексировать в среднем на 25-30%. Сейчас наше предложение обсуждается в правительстве", - заявил Сазанов, отвечая на вопрос журналистов.Госдума в сентябре приняла в первом чтении законопроект о введении комбинированной ставки акциза на одноразовые электронные сигареты (вейпы), на 2023 год документ устанавливает ее в 64 рубля за девайс плюс 18 рублей за миллилитр. Минфин в ноябре предложил установить ставку акциза на жидкости для вейпов выше - на уровне 33 рублей за миллилитр в 2023 году, но отказаться при этом от налога на само устройство.
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экономика, алексей сазанов, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Алексей Сазанов, Россия, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
16:52 06.12.2022
 
Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию

Минфин хочет повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию до уровня сигарет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минфин России предлагает постепенно довести ставки акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Мы просто предложили проиндексировать ставки на никотиносодержащие жидкости и на стики, постепенно доводя их до ставок на сигареты, то есть мы предложили их проиндексировать в среднем на 25-30%. Сейчас наше предложение обсуждается в правительстве", - заявил Сазанов, отвечая на вопрос журналистов.
Госдума в сентябре приняла в первом чтении законопроект о введении комбинированной ставки акциза на одноразовые электронные сигареты (вейпы), на 2023 год документ устанавливает ее в 64 рубля за девайс плюс 18 рублей за миллилитр. Минфин в ноябре предложил установить ставку акциза на жидкости для вейпов выше - на уровне 33 рублей за миллилитр в 2023 году, но отказаться при этом от налога на само устройство.
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2 декабря, 20:31
В табачной индустрии рассказали, ждет ли Россию дефицит сигарет
 
ЭкономикаАлексей СазановРоссияГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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