https://ria.ru/20221206/aktsiza-1836727306.html

Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию

Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию - РИА Новости, 06.12.2022

Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию

Минфин России предлагает постепенно довести ставки акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты, сказал замминистра финансов... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:52

2022-12-06T16:52

2022-12-06T16:52

экономика

алексей сазанов

россия

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минфин России предлагает постепенно довести ставки акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов."Мы просто предложили проиндексировать ставки на никотиносодержащие жидкости и на стики, постепенно доводя их до ставок на сигареты, то есть мы предложили их проиндексировать в среднем на 25-30%. Сейчас наше предложение обсуждается в правительстве", - заявил Сазанов, отвечая на вопрос журналистов.Госдума в сентябре приняла в первом чтении законопроект о введении комбинированной ставки акциза на одноразовые электронные сигареты (вейпы), на 2023 год документ устанавливает ее в 64 рубля за девайс плюс 18 рублей за миллилитр. Минфин в ноябре предложил установить ставку акциза на жидкости для вейпов выше - на уровне 33 рублей за миллилитр в 2023 году, но отказаться при этом от налога на само устройство.

https://ria.ru/20221202/rynok-1835955477.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алексей сазанов, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)