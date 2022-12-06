https://ria.ru/20221206/aes-1836763357.html
"Росатом" обеспечит ураном бразильскую АЭС "Ангра" до 2027 года
"Росатом" обеспечит ураном бразильскую АЭС "Ангра" до 2027 года - РИА Новости, 06.12.2022
"Росатом" обеспечит ураном бразильскую АЭС "Ангра" до 2027 года
Компания Internexco GmbH ("дочка" структуры "Росатома" АО "Техснабэкспорт") и бразильская государственная компания Industrias Nucleares do Brasil заключили... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:21
2022-12-06T18:21
2022-12-06T18:36
космос - риа наука
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Компания Internexco GmbH ("дочка" структуры "Росатома" АО "Техснабэкспорт") и бразильская государственная компания Industrias Nucleares do Brasil заключили контракт на полное обеспечение обогащенным ураном бразильской АЭС "Ангра" в 2023-2027 годах, сообщается в официальном Telegram-канале "Росатома"."Контракт стал результатом открытого международного тендера. Это первый в истории госкорпорации долгосрочный контракт с Бразилией на поставку обогащенной урановой продукции, открывающий выход на крупнейший рынок урановой продукции в латиноамериканском регионе", - подчеркивает "Росатом".АЭС "Ангра" - единственная атомная электростанция в Бразилии. Она состоит из двух энергоблоков установленной электрической мощностью 640 и 1350 мегаватт соответственно.
https://ria.ru/20221206/indiya-1836706144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бразилия, россия
Космос - РИА Наука, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бразилия, Россия
18:21 06.12.2022 (обновлено: 18:36 06.12.2022)
"Росатом" обеспечит ураном бразильскую АЭС "Ангра" до 2027 года
"Дочка" "Росатома" Internexco будет поставлять уран на АЭС "Ангра" в Бразилию до 2027 года