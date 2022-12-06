https://ria.ru/20221206/aes-1836763357.html

"Росатом" обеспечит ураном бразильскую АЭС "Ангра" до 2027 года

"Росатом" обеспечит ураном бразильскую АЭС "Ангра" до 2027 года - РИА Новости, 06.12.2022

"Росатом" обеспечит ураном бразильскую АЭС "Ангра" до 2027 года

Компания Internexco GmbH ("дочка" структуры "Росатома" АО "Техснабэкспорт") и бразильская государственная компания Industrias Nucleares do Brasil заключили... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:21

2022-12-06T18:21

2022-12-06T18:36

космос - риа наука

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

бразилия

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Компания Internexco GmbH ("дочка" структуры "Росатома" АО "Техснабэкспорт") и бразильская государственная компания Industrias Nucleares do Brasil заключили контракт на полное обеспечение обогащенным ураном бразильской АЭС "Ангра" в 2023-2027 годах, сообщается в официальном Telegram-канале "Росатома"."Контракт стал результатом открытого международного тендера. Это первый в истории госкорпорации долгосрочный контракт с Бразилией на поставку обогащенной урановой продукции, открывающий выход на крупнейший рынок урановой продукции в латиноамериканском регионе", - подчеркивает "Росатом".АЭС "Ангра" - единственная атомная электростанция в Бразилии. Она состоит из двух энергоблоков установленной электрической мощностью 640 и 1350 мегаватт соответственно.

https://ria.ru/20221206/indiya-1836706144.html

бразилия

россия

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Кирилл Волков

космос - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бразилия, россия