https://ria.ru/20221206/aerodrom-1836802601.html

Неизвестные обзванивают саратовцев после ЧП на аэродроме

Неизвестные обзванивают саратовцев после ЧП на аэродроме - РИА Новости, 06.12.2022

Неизвестные обзванивают саратовцев после ЧП на аэродроме

Неизвестные, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, звонят жителям Саратовской области после атаки на военный аэродром и рекомендуют эвакуироваться, что... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T20:58

2022-12-06T20:58

2022-12-06T22:20

специальная военная операция на украине

происшествия

саратовская область

украина

энгельсский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 6 дек - РИА Новости. Неизвестные, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, звонят жителям Саратовской области после атаки на военный аэродром и рекомендуют эвакуироваться, что является дезинформацией, заявило региональное управление ведомства.Как сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий."В адрес управления Роспотребнадзора по Саратовской области поступили обращения от жителей Саратовской области о поступающих звонках от неизвестных лиц. В ходе разговоров неустановленное лицо, представляясь сотрудником управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рекомендует в связи с ЧС на аэродроме "Энгельс" приобрести йодид калия и по возможности покинуть прилегающие к зоне ЧС районы... Управление Роспотребнадзора по Саратовской области к подобным злонамеренным действиям неустановленных лиц никакого отношения не имеет", - говорится в сообщении.Уточняется, что звонки поступали с номеров: +7-916-182-11-03, +7-917-470-05-36; +7-985-075-18-16; +7-925-023-45-80; +7-925-084-42-75; +7-987-036-54-05; +7-913-623-17-85."Просим жителей области черпать информацию из официальных источников и сообщать о случаях распространения дезинформации в компетентные органы", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов в Telegram-канале также отмечал, что в понедельник вечером неизвестные обзванивали жителей Энгельса, второго по величине города Саратовской области, с ложной информацией о необходимости эвакуации в соседние города. Он попросил жителей "не поддаваться провокациям и не доверять подобным звонкам", подчеркнув, что никакой опасности на территории Энгельсского района нет. По его словам, провокаторы преследуют цель посеять панику среди населения.

https://ria.ru/20221206/aerodrom-1836555979.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

саратовская область

украина

энгельсский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, саратовская область, украина, энгельсский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)