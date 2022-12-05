https://ria.ru/20221205/zoopark-1836409900.html

Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения

Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения - РИА Новости, 05.12.2022

Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения

Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана, ставшая любимицей посетителей, отпраздновала свой день рождения. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:06

2022-12-05T19:06

2022-12-05T19:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана, ставшая любимицей посетителей, отпраздновала свой день рождения."Получив в дар новые игрушки, именинница и сама подарила гостям и работникам зоопарка много радости: она закидывала мячик на бортик вольера, вставала на задние лапы и каталась по свежему снегу на спине и брюшке", — говорится в Telegram-канале учреждения.Сотрудники зоопарка пожелали ей расти большой, но не "терять своего задора юного хищника".Хаарчаану привезли в Петербург зимой 2017 года в возрасте одного года из якутского зоопарка Орто-Дойду. Имя медведицы, которая с раннего детства проявила себя как жизнерадостная, бойкая и открытая по отношению к людям, в переводе с якутского языка означает "Снежинка".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

санкт-петербург, ленинградский зоопарк, новости - туризм, туризм, животные