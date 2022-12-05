https://ria.ru/20221205/zoopark-1836409900.html
Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения
Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения - РИА Новости, 05.12.2022
Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения
Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана, ставшая любимицей посетителей, отпраздновала свой день рождения. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:06
2022-12-05T19:06
2022-12-05T19:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана, ставшая любимицей посетителей, отпраздновала свой день рождения."Получив в дар новые игрушки, именинница и сама подарила гостям и работникам зоопарка много радости: она закидывала мячик на бортик вольера, вставала на задние лапы и каталась по свежему снегу на спине и брюшке", — говорится в Telegram-канале учреждения.Сотрудники зоопарка пожелали ей расти большой, но не "терять своего задора юного хищника".Хаарчаану привезли в Петербург зимой 2017 года в возрасте одного года из якутского зоопарка Орто-Дойду. Имя медведицы, которая с раннего детства проявила себя как жизнерадостная, бойкая и открытая по отношению к людям, в переводе с якутского языка означает "Снежинка".
https://ria.ru/20221202/tushkanchiki-1835822970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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19:06 05.12.2022 (обновлено: 19:10 05.12.2022)
Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения
Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица отпраздновала свой день рождения