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Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения - РИА Новости, 05.12.2022
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Туризм
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Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения
Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения - РИА Новости, 05.12.2022
Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения
Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана, ставшая любимицей посетителей, отпраздновала свой день рождения. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:06
2022-12-05T19:10
туризм
санкт-петербург
ленинградский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана, ставшая любимицей посетителей, отпраздновала свой день рождения."Получив в дар новые игрушки, именинница и сама подарила гостям и работникам зоопарка много радости: она закидывала мячик на бортик вольера, вставала на задние лапы и каталась по свежему снегу на спине и брюшке", — говорится в Telegram-канале учреждения.Сотрудники зоопарка пожелали ей расти большой, но не "терять своего задора юного хищника".Хаарчаану привезли в Петербург зимой 2017 года в возрасте одного года из якутского зоопарка Орто-Дойду. Имя медведицы, которая с раннего детства проявила себя как жизнерадостная, бойкая и открытая по отношению к людям, в переводе с якутского языка означает "Снежинка".
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санкт-петербург, ленинградский зоопарк, новости - туризм, туризм, животные
Туризм, Санкт-Петербург, Ленинградский зоопарк, Новости - Туризм, Туризм, Животные
19:06 05.12.2022 (обновлено: 19:10 05.12.2022)
 
Белая медведица в Ленинградском зоопарке отметила день рождения

Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица отпраздновала свой день рождения

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкБелая медведица
Белая медведица - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана, ставшая любимицей посетителей, отпраздновала свой день рождения.
"Получив в дар новые игрушки, именинница и сама подарила гостям и работникам зоопарка много радости: она закидывала мячик на бортик вольера, вставала на задние лапы и каталась по свежему снегу на спине и брюшке", — говорится в Telegram-канале учреждения.
Сотрудники зоопарка пожелали ей расти большой, но не "терять своего задора юного хищника".
Хаарчаану привезли в Петербург зимой 2017 года в возрасте одного года из якутского зоопарка Орто-Дойду. Имя медведицы, которая с раннего детства проявила себя как жизнерадостная, бойкая и открытая по отношению к людям, в переводе с якутского языка означает "Снежинка".
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