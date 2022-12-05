https://ria.ru/20221205/zakon-1836444848.html

Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС

Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС - РИА Новости, 05.12.2022

Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год и на плановый... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:57

2022-12-05T15:57

2022-12-05T15:58

экономика

владимир путин

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Бюджет фонда на 2023 год предполагает доходы в сумме 3,135 триллиона рублей, на 2024 год – 3,366 триллиона, на 2025 год – 3,592 триллиона; расходы – 3,219 триллиона, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона рублей соответственно. Таким образом, бюджет ФОМС на трехлетний период сформирован с дефицитом: 83,9 миллиарда рублей в 2023 году, 67,7 миллиарда в 2024 году и 20,1 миллиарда в 2025 году. Этот дефицит планируется покрыть переходящими остатками средств.Основным источником доходов фонда являются страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС): их доля в 2023 году составит 85,7%, в 2024 году - 86,1%, в 2025 году - 86,4%. Трансферты из федерального бюджета планируются в 429,4 миллиарда рублей в 2023 году, 448 миллиардов в 2024 году и 463,5 миллиарда в 2025 году. Они пойдут на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на оказание медицинской помощи онкологическим больным, нестраховые расходы, проведение медицинской реабилитации.В бюджете ФОМС предусмотрена субвенция в бюджеты его территориальных фондов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС: на 2023 год - 2,747 триллиона рублей, на 2024 год – 2,945 триллиона, на 2025 год – 3,107 триллиона. При запланированном росте субвенций сбалансированность бюджета фонда на все три года обеспечивается за счет переходящих остатков, пояснял председатель ФОМС Илья Баланин. Субвенции, по его словам, обеспечивают в полном объеме выполнение указов президента по зарплате медработников и проведение мероприятий по углубленной диспансеризации, медицинской реабилитации застрахованных, в том числе перенесших коронавирус.Федеральным госучреждениям на оказание медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, в бюджете фонда предусмотрено 163,6 миллиарда рублей на 2023 год, 172,6 миллиарда – на 2024 год, 182,1 миллиарда – на 2025 год. А на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, планируется направить 120,3 миллиарда, 126,5 миллиарда и 132,8 миллиарда рублей соответственно.Помимо этого, фонд планирует предоставить межбюджетные трансферты Фонду пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонду) на оплату медпомощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в первый год жизни: в 2023 году - 15,2 миллиарда рублей, в 2024 году - 15,3 миллиарда, в 2025 году - 15,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221205/vyplata-1836438103.html

https://ria.ru/20221205/byudzhet-1836434584.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф