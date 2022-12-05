21:30 05.12.2022 (обновлено: 21:46 05.12.2022)
Захарова: Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС
Захарова: Москва и Киев не ведут прямые переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРазбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Комментируя это высказывание, Захарова заявила, что "в первую очередь следует отметить, что нет никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС".
"Возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической, ядерной безопасности ЗАЭС мы обсуждаем с Секретариатом МАГАТЭ, который в свою очередь пытается взаимодействовать с Украиной", - добавила она.
"Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей", - дополнила официальный представитель МИД России.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что некоторые европейские страны участвуют в консультациях по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ. Он выразил надежду, что этот диалог в том числе поможет убедить Киев прекратить обстрелы станции.
Ранее замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков в интервью РИА Новости заявлял, что по ситуации вокруг Запорожской АЭС есть продвижение, гендиректор агентства Рафаэль Гросси работает с Россией, Украиной и рядом европейских стран.Адек