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Захарова: Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/zaes-1836528205.html
Захарова: Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС
Захарова: Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 05.12.2022
Захарова: Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС
Говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T21:30
2022-12-05T21:46
специальная военная операция на украине
россия
киев
москва
магатэ
в мире
мария захарова
рафаэль гросси
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.Комментируя это высказывание, Захарова заявила, что "в первую очередь следует отметить, что нет никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС"."Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей", - дополнила официальный представитель МИД России.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что некоторые европейские страны участвуют в консультациях по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ. Он выразил надежду, что этот диалог в том числе поможет убедить Киев прекратить обстрелы станции.Ранее замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков в интервью РИА Новости заявлял, что по ситуации вокруг Запорожской АЭС есть продвижение, гендиректор агентства Рафаэль Гросси работает с Россией, Украиной и рядом европейских стран.Адек
https://ria.ru/20221205/zaes-1836381876.html
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россия, киев, москва, магатэ, в мире, мария захарова, рафаэль гросси, сергей рябков, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Москва, МАГАТЭ, В мире, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, Сергей Рябков, Украина, Запорожская АЭС
21:30 05.12.2022 (обновлено: 21:46 05.12.2022)
 
Захарова: Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС

Захарова: Москва и Киев не ведут прямые переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРазбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС, заявили в Кремле
Комментируя это высказывание, Захарова заявила, что "в первую очередь следует отметить, что нет никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС".
"Возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической, ядерной безопасности ЗАЭС мы обсуждаем с Секретариатом МАГАТЭ, который в свою очередь пытается взаимодействовать с Украиной", - добавила она.
"Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей", - дополнила официальный представитель МИД России.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что некоторые европейские страны участвуют в консультациях по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ. Он выразил надежду, что этот диалог в том числе поможет убедить Киев прекратить обстрелы станции.
Ранее замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков в интервью РИА Новости заявлял, что по ситуации вокруг Запорожской АЭС есть продвижение, гендиректор агентства Рафаэль Гросси работает с Россией, Украиной и рядом европейских стран.Адек
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМоскваМАГАТЭВ миреМария ЗахароваРафаэль ГроссиСергей РябковУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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