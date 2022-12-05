https://ria.ru/20221205/zaes-1836528205.html

Захарова: Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС

Захарова: Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 05.12.2022

Захарова: Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС

Говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T21:30

2022-12-05T21:30

2022-12-05T21:46

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.Комментируя это высказывание, Захарова заявила, что "в первую очередь следует отметить, что нет никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС"."Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей", - дополнила официальный представитель МИД России.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что некоторые европейские страны участвуют в консультациях по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ. Он выразил надежду, что этот диалог в том числе поможет убедить Киев прекратить обстрелы станции.Ранее замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков в интервью РИА Новости заявлял, что по ситуации вокруг Запорожской АЭС есть продвижение, гендиректор агентства Рафаэль Гросси работает с Россией, Украиной и рядом европейских стран.Адек

https://ria.ru/20221205/zaes-1836381876.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

россия, киев, москва, магатэ, в мире, мария захарова, рафаэль гросси, сергей рябков, украина, запорожская аэс