https://ria.ru/20221205/yuar-1836441331.html

В ЮАР оппозиция требует распустить парламент и провести досрочные выборы

В ЮАР оппозиция требует распустить парламент и провести досрочные выборы - РИА Новости, 05.12.2022

В ЮАР оппозиция требует распустить парламент и провести досрочные выборы

Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" внесла предложение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране, заявил глава... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:48

2022-12-05T15:48

2022-12-05T15:48

в мире

сирил рамафоса

юар

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" внесла предложение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране, заявил глава партии Джон Стинхаузен.Ранее парламентская комиссия, сформированная на фоне выдвинутых в адрес президента ЮАР Сирила Рамафосы обвинений в отмывании денег, опубликовала доклад, согласно которому южноафриканский лидер "возможно совершил" действия, нарушающие законы страны. Рамафоса это категорически отрицает. Как отмечает агентство Франс Пресс, доклад "прокладывает дорогу для процедуры импичмента". Позже президент ЮАР заявил, что не планирует уходить в отставку в связи с тем, что расследующий его деятельность парламентский комитет подозревает его в нарушении закона."Сегодня партия "Демократический Альянс" внесла предложение о роспуске Национальной ассамблеи. Мы призываем 400 членов Национальной ассамблеи поддержать это предложение, поскольку оно отвечает интересам страны. После этого мы призываем президента Рамафосу объявить и назначить даты досрочных выборов", - говорится в заявлении Стинхаузена на официальном сайте партии.Глава партии "Демократический альянс" отметил, что роспуск парламента и досрочные выборы отвечают интересам ЮАР, и это единственный выход из "ужасной ситуации", которая сложилась в стране.Ранее бывший национальный комиссар исправительных служб ЮАР Артур Фрейзер обвинил Рамафосу в сокрытии украденных более 4 миллионов долларов, а также заявил, что работники фермы президента, где содержались средства, сотрудничали с преступниками. По заявлению выдвинувшего обвинения, у него есть доказательства кражи средств, в том числе фотографии, видео и данные банковских счетов. Как заявил Фрейзер, президент ЮАР затем якобы скрывал преступление от полиции и налоговой.

https://ria.ru/20221127/tayvan-1834516830.html

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в мире, сирил рамафоса, юар