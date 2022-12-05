https://ria.ru/20221205/yandeks-1836421295.html

Кудрин поможет "Яндексу" лоббировать интересы компании, считают эксперты

Кудрин поможет "Яндексу" лоббировать интересы компании, считают эксперты - РИА Новости, 05.12.2022

Кудрин поможет "Яндексу" лоббировать интересы компании, считают эксперты

Приход бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина в "Яндекс" улучшит положение компании как на российском, так и на международном рынке, он будет лоббировать... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:48

2022-12-05T14:48

2022-12-05T14:48

экономика

технологии

карен казарян

владимир зыков

россия

российская ассоциация электронных коммуникаций

яндекс

алексей кудрин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Приход бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина в "Яндекс" улучшит положение компании как на российском, так и на международном рынке, он будет лоббировать интересы компании на фоне ее реструктуризации, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее в понедельник Кудрин сообщил, что принял предложение "Яндекса" стать советником компании по корпоративному управлению. Он отметил, что вместе с менеджментом компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая "обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные". В "Яндексе" РИА Новости подтвердили, что Кудрин согласился стать советником по корпоративному развитию компании."Я думаю, нужно подождать, как разрешится ситуация с возможным разделением компании. Вместе с тем, думаю, что приход Кудрина улучшит положения как на российском рынке, так и на международном, как для новой компании, так и для тех международных бизнесов ("Такси", "Доставка"), которые остаются в российском "Яндексе", - подчеркнул главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.По словам другого эксперта - директора по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимира Зыкова - приход Кудрина в "Яндекс" нужен для того, чтобы компания могла разделить свой бизнес на две части - российскую и международную."Возможно, "Яндекс" хотел выторговать для себя новые возможности и какую-то относительную свободу, и в этом им, скорее всего, Кудрин и должен будет помогать. Он, наверное, будет лоббировать их интересы на рынке в России и не только, помогать им в решении каких-то проблем, которых у "Яндекса" довольно много. В целом это и будет основной целью Кудрина - помогать "Яндексу" развиваться и смотреть те вещи, которые мешают и "Яндексу" и рынку развиваться", - отметил Зыков."Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Согласно ей, материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В это же время международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V.Совет Федерации 30 ноября досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты. Кудрин работал в органах власти с 1990-х годов, с 2000 по 2011 годы занимал пост министра финансов, с перерывами совмещая его с креслом вице-премьера, а с мая 2018 года возглавлял Счетную палату.

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/kudrin-1836362108.html

https://ria.ru/20221201/taksi-1835586133.html

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экономика, технологии, карен казарян, владимир зыков, россия, российская ассоциация электронных коммуникаций, яндекс, алексей кудрин, ано "цифровые платформы"