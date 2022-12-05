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Кудрин поможет "Яндексу" лоббировать интересы компании, считают эксперты - РИА Новости, 05.12.2022
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Кудрин поможет "Яндексу" лоббировать интересы компании, считают эксперты
Кудрин поможет "Яндексу" лоббировать интересы компании, считают эксперты - РИА Новости, 05.12.2022
Кудрин поможет "Яндексу" лоббировать интересы компании, считают эксперты
Приход бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина в "Яндекс" улучшит положение компании как на российском, так и на международном рынке, он будет лоббировать... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:48
2022-12-05T14:48
экономика
технологии
карен казарян
владимир зыков
россия
российская ассоциация электронных коммуникаций
яндекс
алексей кудрин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Приход бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина в "Яндекс" улучшит положение компании как на российском, так и на международном рынке, он будет лоббировать интересы компании на фоне ее реструктуризации, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее в понедельник Кудрин сообщил, что принял предложение "Яндекса" стать советником компании по корпоративному управлению. Он отметил, что вместе с менеджментом компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая "обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные". В "Яндексе" РИА Новости подтвердили, что Кудрин согласился стать советником по корпоративному развитию компании."Я думаю, нужно подождать, как разрешится ситуация с возможным разделением компании. Вместе с тем, думаю, что приход Кудрина улучшит положения как на российском рынке, так и на международном, как для новой компании, так и для тех международных бизнесов ("Такси", "Доставка"), которые остаются в российском "Яндексе", - подчеркнул главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.По словам другого эксперта - директора по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимира Зыкова - приход Кудрина в "Яндекс" нужен для того, чтобы компания могла разделить свой бизнес на две части - российскую и международную."Возможно, "Яндекс" хотел выторговать для себя новые возможности и какую-то относительную свободу, и в этом им, скорее всего, Кудрин и должен будет помогать. Он, наверное, будет лоббировать их интересы на рынке в России и не только, помогать им в решении каких-то проблем, которых у "Яндекса" довольно много. В целом это и будет основной целью Кудрина - помогать "Яндексу" развиваться и смотреть те вещи, которые мешают и "Яндексу" и рынку развиваться", - отметил Зыков."Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Согласно ей, материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В это же время международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V.Совет Федерации 30 ноября досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты. Кудрин работал в органах власти с 1990-х годов, с 2000 по 2011 годы занимал пост министра финансов, с перерывами совмещая его с креслом вице-премьера, а с мая 2018 года возглавлял Счетную палату.
https://radiosputnik.ria.ru/20221205/kudrin-1836362108.html
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экономика, технологии, карен казарян, владимир зыков, россия, российская ассоциация электронных коммуникаций, яндекс, алексей кудрин, ано "цифровые платформы"
Экономика, Технологии, Карен Казарян, Владимир Зыков, Россия, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Яндекс, Алексей Кудрин, АНО "Цифровые платформы"
14:48 05.12.2022
 
Кудрин поможет "Яндексу" лоббировать интересы компании, считают эксперты

Эксперты: Кудрин поможет "Яндексу" продвигать интересы компании в России и за рубежом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛоготип "Яндекса"
Логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Логотип "Яндекса". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Приход бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина в "Яндекс" улучшит положение компании как на российском, так и на международном рынке, он будет лоббировать интересы компании на фоне ее реструктуризации, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в понедельник Кудрин сообщил, что принял предложение "Яндекса" стать советником компании по корпоративному управлению. Он отметил, что вместе с менеджментом компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая "обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные". В "Яндексе" РИА Новости подтвердили, что Кудрин согласился стать советником по корпоративному развитию компании.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 11:51Сказано в эфире
"Национальное достояние". Эксперт о переходе Кудрина в "Яндекс"
"Я думаю, нужно подождать, как разрешится ситуация с возможным разделением компании. Вместе с тем, думаю, что приход Кудрина улучшит положения как на российском рынке, так и на международном, как для новой компании, так и для тех международных бизнесов ("Такси", "Доставка"), которые остаются в российском "Яндексе", - подчеркнул главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
По словам другого эксперта - директора по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимира Зыкова - приход Кудрина в "Яндекс" нужен для того, чтобы компания могла разделить свой бизнес на две части - российскую и международную.
"Возможно, "Яндекс" хотел выторговать для себя новые возможности и какую-то относительную свободу, и в этом им, скорее всего, Кудрин и должен будет помогать. Он, наверное, будет лоббировать их интересы на рынке в России и не только, помогать им в решении каких-то проблем, которых у "Яндекса" довольно много. В целом это и будет основной целью Кудрина - помогать "Яндексу" развиваться и смотреть те вещи, которые мешают и "Яндексу" и рынку развиваться", - отметил Зыков.
"Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Согласно ей, материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В это же время международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V.
Совет Федерации 30 ноября досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты. Кудрин работал в органах власти с 1990-х годов, с 2000 по 2011 годы занимал пост министра финансов, с перерывами совмещая его с креслом вице-премьера, а с мая 2018 года возглавлял Счетную палату.
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ЭкономикаТехнологииКарен КазарянВладимир ЗыковРоссияРоссийская ассоциация электронных коммуникацийЯндексАлексей КудринАНО "Цифровые платформы"
 
 
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