https://ria.ru/20221205/vyplata-1836438103.html

Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала

Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала - РИА Новости, 05.12.2022

Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:34

2022-12-05T15:34

2022-12-05T15:48

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, говорится в документе.Согласно закону, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Такая выплата может быть назначена на каждого ребенка.

https://ria.ru/20221108/matkapital-1830074391.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, дети, социальный навигатор, детские вопросы