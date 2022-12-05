https://ria.ru/20221205/vyplata-1836438103.html
Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала
Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала - РИА Новости, 05.12.2022
Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:34
2022-12-05T15:34
2022-12-05T15:48
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, говорится в документе.Согласно закону, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Такая выплата может быть назначена на каждого ребенка.
https://ria.ru/20221108/matkapital-1830074391.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, дети, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Владимир Путин, Россия, Дети, Социальный навигатор, Детские вопросы
15:34 05.12.2022 (обновлено: 15:48 05.12.2022)
Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала
Путин подписал закон о ежемесячной выплате на ребенка из средств материнского капитала