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Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала - РИА Новости, 05.12.2022
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Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала
Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала - РИА Новости, 05.12.2022
Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:34
2022-12-05T15:48
общество
владимир путин
россия
дети
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, говорится в документе.Согласно закону, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Такая выплата может быть назначена на каждого ребенка.
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общество, владимир путин, россия, дети, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Владимир Путин, Россия, Дети, Социальный навигатор, Детские вопросы
15:34 05.12.2022 (обновлено: 15:48 05.12.2022)
 
Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала

Путин подписал закон о ежемесячной выплате на ребенка из средств материнского капитала

© РИА Новости / Мария ДевахинаРебенок идет в школу
Ребенок идет в школу - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Ребенок идет в школу . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, говорится в документе.
Согласно закону, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Такая выплата может быть назначена на каждого ребенка.
Путин о материнском капитале: Программа продлена до 2026 года - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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