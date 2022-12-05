https://ria.ru/20221205/ukraina-1836496990.html

Европейцы высмеяли прогноз Кулебы о будущем украинского конфликта

Европейцы высмеяли прогноз Кулебы о будущем украинского конфликта - РИА Новости, 05.12.2022

Европейцы высмеяли прогноз Кулебы о будущем украинского конфликта

Пользователи Twitter высмеяли заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего мир готовиться к "поражению России". РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:32

2022-12-05T18:32

2022-12-05T18:55

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего мир готовиться к "поражению России". "Уважаемые политики, эксперты, СМИ и ученые. Я знаю, что некоторые из вас с трудом представляют победу Киева, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, чем пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить", — подчеркнул дипломат.Комментаторы, в свою очередь, указали на бессмысленность пустой воинственной риторики и отметили, что Запад начал уставать от последствий кризиса."Украина не может победить. Вам следует начать переговоры с Россией как можно скорее, а не подталкивать всех нас к третьей мировой войне", — потребовал один из участников обсуждения."Дорогая Украина, мне кажется, настало время, когда ЕС и США надо прекратить отправлять вам наши деньги. Мы уже устали от этого конфликта, нам хватает и своих проблем", — предупредил другой комментатор."Иногда очень важно трезво оценивать свои силы. Ваши возможности сводятся к нулю без поддержки Америки и других стран", — напомнил еще один пользователь."Даже Франция и Германия уже сомневаются в возможности вашей победы, а вы продолжаете настаивать на своем", — съязвил участник обсуждения."Любой здравомыслящий аналитик видит, что силы ВСУ будут разгромлены, но вы продолжаете военные действия, пытаясь оправдать жертвы", — добавил другой комментатор."Украина уже потеряла все, что могла. Не одно поколение украинцев будет выплачивать долги, пока ваше правительство продолжает наживаться на европейской финансовой помощи", — заключил шестой пользователь.На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что отправка военной техники только затягивает конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221205/ssha-1836446523.html

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836462199.html

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836434897.html

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836388640.html

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в мире, дмитрий кулеба, владимир путин, украина, россия, сша, twitter, евросоюз, вооруженные силы украины