https://ria.ru/20221205/tszemin-1836387356.html

В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя

В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя - РИА Новости, 05.12.2022

В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя

Тело скончавшегося на прошлой неделе экс-председателя КНР Цзян Цзэминя кремировали в Пекине в понедельник, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:18

2022-12-05T13:18

2022-12-05T15:15

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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Тело скончавшегося на прошлой неделе экс-председателя КНР Цзян Цзэминя кремировали в Пекине в понедельник, передает Центральное телевидение Китая."Тело товарища Цзян Цзэминя было предано кремации 5 декабря в Пекине", - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии прощания с телом, которая прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, и кремации, которая состоялась на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань", приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая действующего генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина, а также экс-председателя КНР Ху Цзиньтао.Цзян Цзэминь скончался в среду в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности. В четверг гроб с телом Цзян Цзэминя доставили из Шанхая в Пекин на специальном самолете.Траурное собрание, посвященное памяти Цзян Цзэминя пройдет 6 декабря в Доме народных собраний в Пекине. Собрание начнется в 10 часов утра (05.00 мск), будет организована прямая трансляция мемориальной конференции. В этот день флаги по всему Китаю, а также в посольствах, консульствах и других учреждениях КНР, находящихся за границей, будут приспущены, общественные и развлекательные мероприятия будут приостановлены на один день. Память Цзян Цзэминя почтят тремя минутами молчания, в течение трех минут 6 декабря также будут звучать сирены воздушной тревоги.Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год и должность председателя КНР с 1993 по 2003 год, когда пост председателя занял Ху Цзиньтао.

https://ria.ru/20221130/tszemin-1835308565.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, цзян цзэминь, китай, пекин