https://ria.ru/20221205/tszemin-1836387356.html
В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя
В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя - РИА Новости, 05.12.2022
В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя
Тело скончавшегося на прошлой неделе экс-председателя КНР Цзян Цзэминя кремировали в Пекине в понедельник, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:18
2022-12-05T13:18
2022-12-05T15:15
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Тело скончавшегося на прошлой неделе экс-председателя КНР Цзян Цзэминя кремировали в Пекине в понедельник, передает Центральное телевидение Китая."Тело товарища Цзян Цзэминя было предано кремации 5 декабря в Пекине", - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии прощания с телом, которая прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, и кремации, которая состоялась на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань", приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая действующего генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина, а также экс-председателя КНР Ху Цзиньтао.Цзян Цзэминь скончался в среду в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности. В четверг гроб с телом Цзян Цзэминя доставили из Шанхая в Пекин на специальном самолете.Траурное собрание, посвященное памяти Цзян Цзэминя пройдет 6 декабря в Доме народных собраний в Пекине. Собрание начнется в 10 часов утра (05.00 мск), будет организована прямая трансляция мемориальной конференции. В этот день флаги по всему Китаю, а также в посольствах, консульствах и других учреждениях КНР, находящихся за границей, будут приспущены, общественные и развлекательные мероприятия будут приостановлены на один день. Память Цзян Цзэминя почтят тремя минутами молчания, в течение трех минут 6 декабря также будут звучать сирены воздушной тревоги.Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год и должность председателя КНР с 1993 по 2003 год, когда пост председателя занял Ху Цзиньтао.
https://ria.ru/20221130/tszemin-1835308565.html
https://ria.ru/20221130/tszemin-1835258261.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цзян цзэминь, китай, пекин
В мире, Цзян Цзэминь, Китай, Пекин, Россия-Китай: Главное
13:18 05.12.2022 (обновлено: 15:15 05.12.2022)
В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя
В Пекине кремировали тело умершего 30 ноября экс-председателя КНР Цзян Цзэминя
ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Тело скончавшегося на прошлой неделе экс-председателя КНР Цзян Цзэминя кремировали в Пекине в понедельник, передает Центральное телевидение Китая.
"Тело товарища Цзян Цзэминя было предано кремации 5 декабря в Пекине", - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии прощания с телом, которая прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, и кремации, которая состоялась на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань", приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая действующего генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина
, а также экс-председателя КНР Ху Цзиньтао
.
Цзян Цзэминь скончался в среду в Шанхае
в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности. В четверг гроб с телом Цзян Цзэминя доставили из Шанхая в Пекин на специальном самолете.
Траурное собрание, посвященное памяти Цзян Цзэминя пройдет 6 декабря в Доме народных собраний в Пекине. Собрание начнется в 10 часов утра (05.00 мск), будет организована прямая трансляция мемориальной конференции. В этот день флаги по всему Китаю, а также в посольствах, консульствах и других учреждениях КНР, находящихся за границей, будут приспущены, общественные и развлекательные мероприятия будут приостановлены на один день. Память Цзян Цзэминя почтят тремя минутами молчания, в течение трех минут 6 декабря также будут звучать сирены воздушной тревоги.
Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год и должность председателя КНР с 1993 по 2003 год, когда пост председателя занял Ху Цзиньтао.