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В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя - РИА Новости, 05.12.2022
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В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя
В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя - РИА Новости, 05.12.2022
В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя
Тело скончавшегося на прошлой неделе экс-председателя КНР Цзян Цзэминя кремировали в Пекине в понедельник, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:18
2022-12-05T15:15
в мире
цзян цзэминь
китай
пекин
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Тело скончавшегося на прошлой неделе экс-председателя КНР Цзян Цзэминя кремировали в Пекине в понедельник, передает Центральное телевидение Китая."Тело товарища Цзян Цзэминя было предано кремации 5 декабря в Пекине", - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии прощания с телом, которая прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, и кремации, которая состоялась на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань", приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая действующего генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина, а также экс-председателя КНР Ху Цзиньтао.Цзян Цзэминь скончался в среду в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности. В четверг гроб с телом Цзян Цзэминя доставили из Шанхая в Пекин на специальном самолете.Траурное собрание, посвященное памяти Цзян Цзэминя пройдет 6 декабря в Доме народных собраний в Пекине. Собрание начнется в 10 часов утра (05.00 мск), будет организована прямая трансляция мемориальной конференции. В этот день флаги по всему Китаю, а также в посольствах, консульствах и других учреждениях КНР, находящихся за границей, будут приспущены, общественные и развлекательные мероприятия будут приостановлены на один день. Память Цзян Цзэминя почтят тремя минутами молчания, в течение трех минут 6 декабря также будут звучать сирены воздушной тревоги.Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год и должность председателя КНР с 1993 по 2003 год, когда пост председателя занял Ху Цзиньтао.
https://ria.ru/20221130/tszemin-1835308565.html
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в мире, цзян цзэминь, китай, пекин
В мире, Цзян Цзэминь, Китай, Пекин, Россия-Китай: Главное
13:18 05.12.2022 (обновлено: 15:15 05.12.2022)
 
В Пекине кремировали тело Цзян Цзэминя

В Пекине кремировали тело умершего 30 ноября экс-председателя КНР Цзян Цзэминя

© AP Photo / Lee Jin-manЭкс-председатель КНР Цзян Цзэминь
Экс-председатель КНР Цзян Цзэминь - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Экс-председатель КНР Цзян Цзэминь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Тело скончавшегося на прошлой неделе экс-председателя КНР Цзян Цзэминя кремировали в Пекине в понедельник, передает Центральное телевидение Китая.
"Тело товарища Цзян Цзэминя было предано кремации 5 декабря в Пекине", - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии прощания с телом, которая прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, и кремации, которая состоялась на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань", приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая действующего генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина, а также экс-председателя КНР Ху Цзиньтао.
Бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 15:43
Умер китайский лидер, ставший анти-Горбачевым
Цзян Цзэминь скончался в среду в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности. В четверг гроб с телом Цзян Цзэминя доставили из Шанхая в Пекин на специальном самолете.
Траурное собрание, посвященное памяти Цзян Цзэминя пройдет 6 декабря в Доме народных собраний в Пекине. Собрание начнется в 10 часов утра (05.00 мск), будет организована прямая трансляция мемориальной конференции. В этот день флаги по всему Китаю, а также в посольствах, консульствах и других учреждениях КНР, находящихся за границей, будут приспущены, общественные и развлекательные мероприятия будут приостановлены на один день. Память Цзян Цзэминя почтят тремя минутами молчания, в течение трех минут 6 декабря также будут звучать сирены воздушной тревоги.
Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год и должность председателя КНР с 1993 по 2003 год, когда пост председателя занял Ху Цзиньтао.
Бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 13:44
Биография Цзян Цзэминя
 
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