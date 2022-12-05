Рейтинг@Mail.ru
Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221205/tsoy-1836416919.html
Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака
Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака - РИА Новости, 05.12.2022
Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака
Певица Анита Цой призналась, что заключила брачный договор с мужем Сергеем спустя 25 лет после свадьбы. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:57
2022-12-05T15:57
шоубиз
анита цой
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823671671_0:0:3306:1860_1920x0_80_0_0_2f49372746397cf0614417c6e188d630.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певица Анита Цой призналась, что заключила брачный договор с мужем Сергеем спустя 25 лет после свадьбы. Однако она назвала момент обсуждения деталей договора "неприятным".Также она вспомнила о сложностях в начале отношений с супругом. По словам знаменитости, ее выдали замуж родители. Артистка и политик Сергей Цой поженились более 30 лет назад. Пара воспитала сына.Ранее Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем. По ее словам, кризис в браке случился пять лет назад.
https://ria.ru/20221019/savicheva-1825188334.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823671671_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_213d204dc1772d0b5d4ed9467810e09a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анита цой, отношения
Шоубиз, Анита Цой, отношения
15:57 05.12.2022
 
Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака

Анита Цой заключила брачный договор с мужем Сергеем спустя 25 лет после свадьбы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певица Анита Цой призналась, что заключила брачный договор с мужем Сергеем спустя 25 лет после свадьбы.
"Я пришла к выводу, что брачный договор несет в себе определенные правильные истории. Если случится развод, я думаю, что брачный договор поможет проще разойтись. Мы лет пять назад сделали", – поделилась артистка в эфире "Звезды сошлись".
Однако она назвала момент обсуждения деталей договора "неприятным".
"Я помню, как сидели за столом и обсуждали. Это был достаточно напряженный момент. Неприятно", – пожаловалась звезда.
Также она вспомнила о сложностях в начале отношений с супругом. По словам знаменитости, ее выдали замуж родители.

"Я сама мужа нашла, но родители скрепили узами брака очень быстро. Мы сами не решали жениться. У нас была экстремальная ситуация. Первые два года жили, как на вулкане. Мне было 19, ему 33", – добавила певица.

Артистка и политик Сергей Цой поженились более 30 лет назад. Пара воспитала сына.
Ранее Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем. По ее словам, кризис в браке случился пять лет назад.
Певица Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 18:35Шоубиз
Савичева рассказала о сложностях в отношениях с мужем
 
ШоубизАнита Цойотношения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала