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Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака
Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака - РИА Новости, 05.12.2022
Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака
Певица Анита Цой призналась, что заключила брачный договор с мужем Сергеем спустя 25 лет после свадьбы. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:57
2022-12-05T15:57
2022-12-05T15:57
шоубиз
анита цой
отношения
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певица Анита Цой призналась, что заключила брачный договор с мужем Сергеем спустя 25 лет после свадьбы. Однако она назвала момент обсуждения деталей договора "неприятным".Также она вспомнила о сложностях в начале отношений с супругом. По словам знаменитости, ее выдали замуж родители. Артистка и политик Сергей Цой поженились более 30 лет назад. Пара воспитала сына.Ранее Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем. По ее словам, кризис в браке случился пять лет назад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анита цой, отношения
Шоубиз, Анита Цой, отношения
Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака
Анита Цой заключила брачный договор с мужем Сергеем спустя 25 лет после свадьбы
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певица Анита Цой призналась, что заключила брачный договор с мужем Сергеем спустя 25 лет после свадьбы.
"Я пришла к выводу, что брачный договор несет в себе определенные правильные истории. Если случится развод, я думаю, что брачный договор поможет проще разойтись. Мы лет пять назад сделали", – поделилась
артистка в эфире "Звезды сошлись".
Однако она назвала момент обсуждения деталей договора "неприятным".
"Я помню, как сидели за столом и обсуждали. Это был достаточно напряженный момент. Неприятно", – пожаловалась звезда.
Также она вспомнила о сложностях в начале отношений с супругом. По словам знаменитости, ее выдали замуж родители.
"Я сама мужа нашла, но родители скрепили узами брака очень быстро. Мы сами не решали жениться. У нас была экстремальная ситуация. Первые два года жили, как на вулкане. Мне было 19, ему 33", – добавила певица.
Артистка и политик Сергей Цой поженились более 30 лет назад. Пара воспитала сына.
Ранее Глюкоза рассказала
о сложностях в отношениях с мужем. По ее словам, кризис в браке случился пять лет назад.