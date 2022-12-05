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Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака

Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака - РИА Новости, 05.12.2022

Анита Цой заключила брачный договор после 25 лет брака

Певица Анита Цой призналась, что заключила брачный договор с мужем Сергеем спустя 25 лет после свадьбы. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:57

2022-12-05T15:57

2022-12-05T15:57

шоубиз

анита цой

отношения

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певица Анита Цой призналась, что заключила брачный договор с мужем Сергеем спустя 25 лет после свадьбы. Однако она назвала момент обсуждения деталей договора "неприятным".Также она вспомнила о сложностях в начале отношений с супругом. По словам знаменитости, ее выдали замуж родители. Артистка и политик Сергей Цой поженились более 30 лет назад. Пара воспитала сына.Ранее Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем. По ее словам, кризис в браке случился пять лет назад.

https://ria.ru/20221019/savicheva-1825188334.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анита цой, отношения