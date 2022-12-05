https://ria.ru/20221205/trevoga-1836343310.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:58
2022-12-05T10:58
2022-12-05T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
николаевская область
кировоградская область
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры.Тревога в этих регионах была объявлена практически одновременно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, николаевская область, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Николаевская область, Кировоградская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях