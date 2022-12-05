https://ria.ru/20221205/tender-1836478809.html
Минцифры объявило тендер на вычислительные ресурсы для "Гособлака"
Минцифры объявило тендер на вычислительные ресурсы для "Гособлака" - РИА Новости, 05.12.2022
Минцифры объявило тендер на вычислительные ресурсы для "Гособлака"
Минцифры объявило конкурс на предоставление вычислительных ресурсов, мощностей, для государственной единой облачной платформы - "Гособлако" - с общей начальной... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:29
2022-12-05T17:29
2022-12-05T17:29
экономика
технологии
россия
ростелеком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минцифры объявило конкурс на предоставление вычислительных ресурсов, мощностей, для государственной единой облачной платформы - "Гособлако" - с общей начальной ценой контракта 1,3 миллиарда рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.Заказчиком закупки является Минцифры, объектом - "оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы в целях размещения и обеспечения функционирования информационных ресурсов и информационных систем федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов".Срок окончания подачи заявок - 12 декабря.В конце октября Минцифры подписало с "Ростелекомом" контракт на 7,9 миллиарда рублей - компания предоставит вычислительные ресурсы для "Гособлака", при этом "Ростелеком" оказывает соответствующие услуги уже три года, указанная закупка - лишь расширение объема контрактов, следовало из материалов госзакупок.В конце 2021 года Минцифры РФ предложило закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа". Министерство определяло гособлако как "совокупность унифицированных облачных услуг", которые оказывают независимые поставщики.Перевод государственных систем в облачную платформу предназначен для экономии ресурсов на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе "гособлако" должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.
https://ria.ru/20221125/it-spetsialisty-1834160255.html
https://ria.ru/20221205/feyki-1836459129.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Технологии, Россия, Ростелеком, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры объявило тендер на вычислительные ресурсы для "Гособлака"
Минцифры объявило тендер на предоставление вычислительных ресурсов для "Гособлака"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минцифры объявило конкурс на предоставление вычислительных ресурсов, мощностей, для государственной единой облачной платформы - "Гособлако" - с общей начальной ценой контракта 1,3 миллиарда рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.
Заказчиком закупки является Минцифры, объектом - "оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы в целях размещения и обеспечения функционирования информационных ресурсов и информационных систем федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов".
Срок окончания подачи заявок - 12 декабря.
В конце октября Минцифры подписало с "Ростелекомом
" контракт на 7,9 миллиарда рублей - компания предоставит вычислительные ресурсы для "Гособлака", при этом "Ростелеком" оказывает соответствующие услуги уже три года, указанная закупка - лишь расширение объема контрактов, следовало из материалов госзакупок.
В конце 2021 года Минцифры РФ предложило закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа". Министерство определяло гособлако как "совокупность унифицированных облачных услуг", которые оказывают независимые поставщики.
Перевод государственных систем в облачную платформу предназначен для экономии ресурсов на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе "гособлако" должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.