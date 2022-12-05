https://ria.ru/20221205/tekhnopark-1836356932.html
Промышленный технопарк построят в Новгороде к 2024 году
Промышленный технопарк построят в Новгороде к 2024 году - РИА Новости, 05.12.2022
Промышленный технопарк построят в Новгороде к 2024 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Промышленный технопарк планируется построить в Великом Новгороде к 2024 году, сообщил губернатор Новгородской области Андрей... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:43
2022-12-05T11:43
2022-12-05T12:23
андрей никитин (политик)
великий новгород
россия
новгородская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Промышленный технопарк планируется построить в Великом Новгороде к 2024 году, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин."Регион получит 372,5 миллиона рублей на реализацию инвестиционного проекта по созданию в Великом Новгороде промышленного технопарка "Трансвит"… Технопарк создаст возможность для предпринимателей, которые занимаются инновационными разработками, производить и реализовывать свой продукт", - написал Никитин в своем Telegram-канале.По его словам, проект предусматривает строительство до 2024 года свыше 6 тысяч квадратных метров дополнительных площадей под размещение резидентов, а также создание инжинирингового центра и конгрессно-выставочного зала."Из 20 заявок других субъектов страны только наша область была единогласно поддержана экспертной группой Минэкономразвития России. Наш проект получил высокую оценку. Выражаю огромную благодарность правительству РФ и Мишустину Михаилу Владимировичу за поддержку и за то, что программа субсидирования технопарков в регионах была возобновлена и наша область смогла в ней поучаствовать", - заключил новгородский губернатор.
https://ria.ru/20221203/laboratoriya-1836117315.html
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андрей никитин (политик), великий новгород, россия, новгородская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Андрей Никитин (политик), Великий Новгород, Россия, Новгородская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
11:43 05.12.2022 (обновлено: 12:23 05.12.2022)
Промышленный технопарк построят в Новгороде к 2024 году
Губернатор Никитин: промышленный технопарк построят в Новгороде к 2024 году