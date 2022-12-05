https://ria.ru/20221205/tekhnopark-1836356932.html

Промышленный технопарк построят в Новгороде к 2024 году

Промышленный технопарк построят в Новгороде к 2024 году - РИА Новости, 05.12.2022

Промышленный технопарк построят в Новгороде к 2024 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Промышленный технопарк планируется построить в Великом Новгороде к 2024 году, сообщил губернатор Новгородской области Андрей... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:43

2022-12-05T11:43

2022-12-05T12:23

андрей никитин (политик)

великий новгород

россия

новгородская область

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Промышленный технопарк планируется построить в Великом Новгороде к 2024 году, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин."Регион получит 372,5 миллиона рублей на реализацию инвестиционного проекта по созданию в Великом Новгороде промышленного технопарка "Трансвит"… Технопарк создаст возможность для предпринимателей, которые занимаются инновационными разработками, производить и реализовывать свой продукт", - написал Никитин в своем Telegram-канале.По его словам, проект предусматривает строительство до 2024 года свыше 6 тысяч квадратных метров дополнительных площадей под размещение резидентов, а также создание инжинирингового центра и конгрессно-выставочного зала."Из 20 заявок других субъектов страны только наша область была единогласно поддержана экспертной группой Минэкономразвития России. Наш проект получил высокую оценку. Выражаю огромную благодарность правительству РФ и Мишустину Михаилу Владимировичу за поддержку и за то, что программа субсидирования технопарков в регионах была возобновлена и наша область смогла в ней поучаствовать", - заключил новгородский губернатор.

https://ria.ru/20221203/laboratoriya-1836117315.html

https://ria.ru/20221202/reysy-1835801875.html

великий новгород

россия

новгородская область

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андрей никитин (политик), великий новгород, россия, новгородская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)