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КС вступился за пенсионерку, добивающуюся перерасчета платы за вывоз мусора - РИА Новости, 05.12.2022
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КС вступился за пенсионерку, добивающуюся перерасчета платы за вывоз мусора
КС вступился за пенсионерку, добивающуюся перерасчета платы за вывоз мусора - РИА Новости, 05.12.2022
КС вступился за пенсионерку, добивающуюся перерасчета платы за вывоз мусора
Конституционный суд (КС) России, направил на пересмотр дело пенсионерки, добивающейся перерасчета платы за вывоз мусора за период ее длительного отсутствия в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:57
2022-12-05T13:11
россия
общество
конституционный суд рф
нижний новгород
рыбинск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России, направил на пересмотр дело пенсионерки, добивающейся перерасчета платы за вывоз мусора за период ее длительного отсутствия в одной из своих квартир, сообщила пресс-служба суда.Дело о проверке конституционности части 11 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, а также пунктов 56.2 и 148.36 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов рассмотрено в связи с жалобой пенсионерки Татьяны Фирсовой.Как информирует пресс-служба КС, женщина, которая зарегистрирована по месту жительства в Нижнем Новгороде, с наступлением теплой погоды переселяется в свою квартиру в городе Рыбинске Ярославской области или изредка выезжает в деревню в Тверской области. В 2020 году районный суд частично удовлетворил ее требования о перерасчете платы за вывоз мусора в период отсутствия в рыбинской квартире, однако вышестоящие суды отменили это решение."Заявительница считает, что оспоренные нормы препятствуют перерасчету указанной платы для собственника жилья, в котором ни он, ни другие лица не зарегистрированы и постоянно не проживают. По ее мнению, тем самым собственник вынужден оплачивать не потребленную им коммунальную услугу и лишается эффективной судебной защиты", - приводится в релизе КС позиция заявительницы.Как отметил Конституционный суд, право каждого на благоприятную окружающую среду неразрывно связано с обязанностью сохранять природу, а значит, предполагает и ответственность за состояние экологии. Учитывая "целевую направленность и общественно-значимый характер" коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, полное освобождение от ее оплаты собственника жилого помещения не согласовывалось бы с конституционными требованиями.Вместе с тем, по оценке КС России, факт регистрации гражданина по месту жительства не может служить основанием ограничения или условием реализации его прав и свобод."При перерасчете платы за вывоз мусора не имеет правоподтверждающего значения наличие у собственника и иных лиц регистрации в жилом помещении. Оспоренные нормы не порождают непреодолимых препятствий для перерасчета указанной платы, исчисляемой исходя из количества проживающих, при временном отсутствии незарегистрированного собственника жилого помещения", - приводится в релизе КС его вердикт.Судебные акты, вынесенные по делу Фирсовой, подлежат пересмотру, заключается в релизе.
https://realty.ria.ru/20221121/otpusk-1833004945.html
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нижний новгород
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россия, общество, конституционный суд рф, нижний новгород, рыбинск
Россия, Общество, Конституционный суд РФ, Нижний Новгород, Рыбинск
12:57 05.12.2022 (обновлено: 13:11 05.12.2022)
 
КС вступился за пенсионерку, добивающуюся перерасчета платы за вывоз мусора

КС направил на пересмотр дело пенсионерки, добивающейся перерасчета платы за вывоз мусора

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заседание Конституционного суда РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России, направил на пересмотр дело пенсионерки, добивающейся перерасчета платы за вывоз мусора за период ее длительного отсутствия в одной из своих квартир, сообщила пресс-служба суда.
Дело о проверке конституционности части 11 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, а также пунктов 56.2 и 148.36 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов рассмотрено в связи с жалобой пенсионерки Татьяны Фирсовой.
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Как информирует пресс-служба КС, женщина, которая зарегистрирована по месту жительства в Нижнем Новгороде, с наступлением теплой погоды переселяется в свою квартиру в городе Рыбинске Ярославской области или изредка выезжает в деревню в Тверской области. В 2020 году районный суд частично удовлетворил ее требования о перерасчете платы за вывоз мусора в период отсутствия в рыбинской квартире, однако вышестоящие суды отменили это решение.
"Заявительница считает, что оспоренные нормы препятствуют перерасчету указанной платы для собственника жилья, в котором ни он, ни другие лица не зарегистрированы и постоянно не проживают. По ее мнению, тем самым собственник вынужден оплачивать не потребленную им коммунальную услугу и лишается эффективной судебной защиты", - приводится в релизе КС позиция заявительницы.
Как отметил Конституционный суд, право каждого на благоприятную окружающую среду неразрывно связано с обязанностью сохранять природу, а значит, предполагает и ответственность за состояние экологии. Учитывая "целевую направленность и общественно-значимый характер" коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, полное освобождение от ее оплаты собственника жилого помещения не согласовывалось бы с конституционными требованиями.
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Вместе с тем, по оценке КС России, факт регистрации гражданина по месту жительства не может служить основанием ограничения или условием реализации его прав и свобод.
"При перерасчете платы за вывоз мусора не имеет правоподтверждающего значения наличие у собственника и иных лиц регистрации в жилом помещении. Оспоренные нормы не порождают непреодолимых препятствий для перерасчета указанной платы, исчисляемой исходя из количества проживающих, при временном отсутствии незарегистрированного собственника жилого помещения", - приводится в релизе КС его вердикт.
Судебные акты, вынесенные по делу Фирсовой, подлежат пересмотру, заключается в релизе.
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