https://ria.ru/20221205/sud-1836381710.html

КС вступился за пенсионерку, добивающуюся перерасчета платы за вывоз мусора

КС вступился за пенсионерку, добивающуюся перерасчета платы за вывоз мусора - РИА Новости, 05.12.2022

КС вступился за пенсионерку, добивающуюся перерасчета платы за вывоз мусора

Конституционный суд (КС) России, направил на пересмотр дело пенсионерки, добивающейся перерасчета платы за вывоз мусора за период ее длительного отсутствия в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:57

2022-12-05T12:57

2022-12-05T13:11

россия

общество

конституционный суд рф

нижний новгород

рыбинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584956889_0:7:2899:1638_1920x0_80_0_0_4e768f1349667ae910eb97633e452f57.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России, направил на пересмотр дело пенсионерки, добивающейся перерасчета платы за вывоз мусора за период ее длительного отсутствия в одной из своих квартир, сообщила пресс-служба суда.Дело о проверке конституционности части 11 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, а также пунктов 56.2 и 148.36 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов рассмотрено в связи с жалобой пенсионерки Татьяны Фирсовой.Как информирует пресс-служба КС, женщина, которая зарегистрирована по месту жительства в Нижнем Новгороде, с наступлением теплой погоды переселяется в свою квартиру в городе Рыбинске Ярославской области или изредка выезжает в деревню в Тверской области. В 2020 году районный суд частично удовлетворил ее требования о перерасчете платы за вывоз мусора в период отсутствия в рыбинской квартире, однако вышестоящие суды отменили это решение."Заявительница считает, что оспоренные нормы препятствуют перерасчету указанной платы для собственника жилья, в котором ни он, ни другие лица не зарегистрированы и постоянно не проживают. По ее мнению, тем самым собственник вынужден оплачивать не потребленную им коммунальную услугу и лишается эффективной судебной защиты", - приводится в релизе КС позиция заявительницы.Как отметил Конституционный суд, право каждого на благоприятную окружающую среду неразрывно связано с обязанностью сохранять природу, а значит, предполагает и ответственность за состояние экологии. Учитывая "целевую направленность и общественно-значимый характер" коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, полное освобождение от ее оплаты собственника жилого помещения не согласовывалось бы с конституционными требованиями.Вместе с тем, по оценке КС России, факт регистрации гражданина по месту жительства не может служить основанием ограничения или условием реализации его прав и свобод."При перерасчете платы за вывоз мусора не имеет правоподтверждающего значения наличие у собственника и иных лиц регистрации в жилом помещении. Оспоренные нормы не порождают непреодолимых препятствий для перерасчета указанной платы, исчисляемой исходя из количества проживающих, при временном отсутствии незарегистрированного собственника жилого помещения", - приводится в релизе КС его вердикт.Судебные акты, вынесенные по делу Фирсовой, подлежат пересмотру, заключается в релизе.

https://realty.ria.ru/20221121/otpusk-1833004945.html

https://ria.ru/20221114/musor-1831400098.html

https://ria.ru/20221019/musor-1825215322.html

россия

нижний новгород

рыбинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, конституционный суд рф, нижний новгород, рыбинск