Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/soboleznovaniya-1836409427.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова
Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова - РИА Новости, 05.12.2022
Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и родным и близким экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:18
2022-12-05T14:18
общество
северный кавказ
владимир путин
республика дагестан
магомедали магомедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836253657_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_6628873131bb13d23287627db48f32b1.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и родным и близким экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова в связи с его кончиной, отметив, что он внёс большой вклад в сохранение территориальной целостности РФ.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Экс-председатель Госсовета Дагестана, советский и российский политический деятель Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет 4 декабря. Пятое декабря объявлено днем траура в Дагестане в связи с его смертью.Путин отметил, что Магомедов искренне заботился о судьбе родного края. По его словам, такого яркого человека и настоящего патриота страны запомнят навсегда.Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Левашинского района Дагестанской АССР в семье сельских тружеников. С января 1979 года начал работать в правительстве Дагестана, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года — председателем Совета министров республики. В августе 1987 года Магомедов был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в июле 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана. В феврале 2006 года после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о своей досрочной отставке.
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836253657_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_1b7c36c43ed1114d8054cbd2c3ad21cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, северный кавказ, владимир путин, республика дагестан, магомедали магомедов
Общество, Северный Кавказ, Владимир Путин, Республика Дагестан, Магомедали Магомедов
14:18 05.12.2022
 
Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова

Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедова

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПочетный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов
Почетный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Почетный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и родным и близким экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова в связи с его кончиной, отметив, что он внёс большой вклад в сохранение территориальной целостности РФ.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Экс-председатель Госсовета Дагестана, советский и российский политический деятель Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет 4 декабря. Пятое декабря объявлено днем траура в Дагестане в связи с его смертью.
"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с постигшим вас горем... Ушёл из жизни Магомедали Магомедович... В сложное время испытаний для Северного Кавказа и всей России проявил беспримерное мужество и твёрдость духа, внёс большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны", - говорится в телеграмме главы государства.
Путин отметил, что Магомедов искренне заботился о судьбе родного края. По его словам, такого яркого человека и настоящего патриота страны запомнят навсегда.
Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Левашинского района Дагестанской АССР в семье сельских тружеников. С января 1979 года начал работать в правительстве Дагестана, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года — председателем Совета министров республики. В августе 1987 года Магомедов был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в июле 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана. В феврале 2006 года после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о своей досрочной отставке.
 
ОбществоСеверный КавказВладимир ПутинРеспублика ДагестанМагомедали Магомедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала