https://ria.ru/20221205/soboleznovaniya-1836409427.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова

Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова - РИА Новости, 05.12.2022

Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и родным и близким экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:18

2022-12-05T14:18

2022-12-05T14:18

общество

северный кавказ

владимир путин

республика дагестан

магомедали магомедов

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и родным и близким экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова в связи с его кончиной, отметив, что он внёс большой вклад в сохранение территориальной целостности РФ.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Экс-председатель Госсовета Дагестана, советский и российский политический деятель Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет 4 декабря. Пятое декабря объявлено днем траура в Дагестане в связи с его смертью.Путин отметил, что Магомедов искренне заботился о судьбе родного края. По его словам, такого яркого человека и настоящего патриота страны запомнят навсегда.Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Левашинского района Дагестанской АССР в семье сельских тружеников. С января 1979 года начал работать в правительстве Дагестана, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года — председателем Совета министров республики. В августе 1987 года Магомедов был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в июле 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана. В феврале 2006 года после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о своей досрочной отставке.

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, северный кавказ, владимир путин, республика дагестан, магомедали магомедов