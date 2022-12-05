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Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова
Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова - РИА Новости, 05.12.2022
Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и родным и близким экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:18
2022-12-05T14:18
2022-12-05T14:18
общество
северный кавказ
владимир путин
республика дагестан
магомедали магомедов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и родным и близким экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова в связи с его кончиной, отметив, что он внёс большой вклад в сохранение территориальной целостности РФ.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Экс-председатель Госсовета Дагестана, советский и российский политический деятель Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет 4 декабря. Пятое декабря объявлено днем траура в Дагестане в связи с его смертью.Путин отметил, что Магомедов искренне заботился о судьбе родного края. По его словам, такого яркого человека и настоящего патриота страны запомнят навсегда.Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Левашинского района Дагестанской АССР в семье сельских тружеников. С января 1979 года начал работать в правительстве Дагестана, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года — председателем Совета министров республики. В августе 1987 года Магомедов был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в июле 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана. В феврале 2006 года после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о своей досрочной отставке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, северный кавказ, владимир путин, республика дагестан, магомедали магомедов
Общество, Северный Кавказ, Владимир Путин, Республика Дагестан, Магомедали Магомедов
Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедова
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил
соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и родным и близким экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова в связи с его кончиной, отметив, что он внёс большой вклад в сохранение территориальной целостности РФ.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Экс-председатель Госсовета Дагестана, советский и российский политический деятель Магомедали Магомедов скончался
в возрасте 92 лет 4 декабря. Пятое декабря объявлено днем траура в Дагестане в связи с его смертью.
"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с постигшим вас горем... Ушёл из жизни Магомедали Магомедович... В сложное время испытаний для Северного Кавказа и всей России проявил беспримерное мужество и твёрдость духа, внёс большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны", - говорится в телеграмме главы государства.
Путин отметил, что Магомедов искренне заботился о судьбе родного края. По его словам, такого яркого человека и настоящего патриота страны запомнят навсегда.
Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Левашинского района Дагестанской АССР в семье сельских тружеников. С января 1979 года начал работать в правительстве Дагестана, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года — председателем Совета министров республики. В августе 1987 года Магомедов был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в июле 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана. В феврале 2006 года после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о своей досрочной отставке.