https://ria.ru/20221204/magomedov-1836253954.html

Умер экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

Умер экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов - РИА Новости, 04.12.2022

Умер экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

Бывший председатель Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедов умер в возрасте 92 лет, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T18:35

2022-12-04T18:35

2022-12-04T18:43

сергей меликов

владимир путин

россия

левашинский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836253214_914:842:3058:2048_1920x0_80_0_0_451a26db9401a0239849880ea18f5c8c.jpg

МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Бывший председатель Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедов умер в возрасте 92 лет, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.По его словам, дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедову, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в республике и целостность страны."Выражаю искренние соболезнования его верной спутнице Зулгижат Магомедовне, сыну Магомедсаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким. Желаю вам терпения и сил пережить эту тяжелую утрату", — написал Меликов.Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Дагестанской АССР. С 1979 года работал в правительстве республики, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года —председателем Совета министров республики. В 1987 году был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана. В 2006 году после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о досрочной отставке.

россия

левашинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей меликов, владимир путин, россия, левашинский район