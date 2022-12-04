18:35 04.12.2022 (обновлено: 18:43 04.12.2022)
Умер экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов
Экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов умер в возрасте 92 лет
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЭкс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов
Экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Бывший председатель Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедов умер в возрасте 92 лет, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.
"Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов — почетный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России", — заявил руководитель региона.
По его словам, дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедову, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в республике и целостность страны.
"Выражаю искренние соболезнования его верной спутнице Зулгижат Магомедовне, сыну Магомедсаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким. Желаю вам терпения и сил пережить эту тяжелую утрату", — написал Меликов.
Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Дагестанской АССР. С 1979 года работал в правительстве республики, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года —председателем Совета министров республики. В 1987 году был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана. В 2006 году после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о досрочной отставке.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПочетный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов
Почетный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов