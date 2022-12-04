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Умер экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов - РИА Новости, 04.12.2022
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Умер экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов
Умер экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов - РИА Новости, 04.12.2022
Умер экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов
Бывший председатель Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедов умер в возрасте 92 лет, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T18:35
2022-12-04T18:43
сергей меликов
владимир путин
россия
левашинский район
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МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Бывший председатель Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедов умер в возрасте 92 лет, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.По его словам, дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедову, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в республике и целостность страны."Выражаю искренние соболезнования его верной спутнице Зулгижат Магомедовне, сыну Магомедсаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким. Желаю вам терпения и сил пережить эту тяжелую утрату", — написал Меликов.Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Дагестанской АССР. С 1979 года работал в правительстве республики, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года —председателем Совета министров республики. В 1987 году был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана. В 2006 году после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о досрочной отставке.
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сергей меликов, владимир путин, россия, левашинский район
Сергей Меликов, Владимир Путин, Россия, Левашинский район
18:35 04.12.2022 (обновлено: 18:43 04.12.2022)
 
Умер экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

Экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов умер в возрасте 92 лет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЭкс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов
Экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Экс-председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Бывший председатель Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедов умер в возрасте 92 лет, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

"Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов — почетный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России", — заявил руководитель региона.

По его словам, дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедову, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в республике и целостность страны.
"Выражаю искренние соболезнования его верной спутнице Зулгижат Магомедовне, сыну Магомедсаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким. Желаю вам терпения и сил пережить эту тяжелую утрату", — написал Меликов.
Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Дагестанской АССР. С 1979 года работал в правительстве республики, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года —председателем Совета министров республики. В 1987 году был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана. В 2006 году после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о досрочной отставке.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПочетный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов
Почетный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Почетный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов
 
Сергей МеликовВладимир ПутинРоссияЛевашинский район
 
 
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