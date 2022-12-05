16:47 05.12.2022 (обновлено: 16:50 05.12.2022)
Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года
Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года, включив в него Петербург и "Сириус"
Полуостров Крым. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Такой эксперимент с 1 мая 2018 года разрешено проводить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента, срок которого ранее истекал 1 января 2023 года, объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.
Пока эксперимент проводился лишь в трех субъектах РФ. Изначально планировалось, что в Крыму курортный сбор будет введен с 1 мая 2019 года, потом срок был перенесен на 1 мая 2021 года, а затем на 1 мая 2022 года. Но в феврале текущего года парламент Крыма признал утратившим силу республиканский закон о введении курортного сбора, поскольку все включенные в территорию эксперимента муниципальные образования (Алушта, Судак, Феодосия и Ялта) подали заявки об исключении из него.
Первоначальная редакция законопроекта предполагала лишь продление срока проведения эксперимента на пять лет - до 1 января 2028 года. Однако правительство РФ, не возражая против продления срока, предлагало сделать это лишь на два года, то есть до 1 января 2025 года, и одновременно распространить эксперимент на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Госдума поддержала поправки ряда депутатов, которые учитывают эти предложения, и приняла закон 23 ноября.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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По информации Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае - 904,5 миллиона, Краснодарском крае - 538,1 миллиона. А с 1 января по 28 апреля текущего года общий объем средств от уплаты курортного сбора составил 200,6 миллиона рублей, из них в Алтайском крае - 10,7 миллиона, Ставропольском крае - 50,9 миллиона, Краснодарском крае – 139 миллионов. Таким образом, всего с начала эксперимента до конца апреля 2022 года было получено 1,76 миллиарда рублей курортного сбора.
С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.