https://ria.ru/20221205/sbor-1836459726.html

Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года

Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года - РИА Новости, 05.12.2022

Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:47

2022-12-05T16:47

2022-12-05T16:50

туризм

санкт-петербург

туризм

новости - туризм

владимир путин

россия

ставропольский край

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746577711_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_6b9c15c8703726a3b8d4f1b7cdb5c1cd.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.Такой эксперимент с 1 мая 2018 года разрешено проводить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента, срок которого ранее истекал 1 января 2023 года, объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.Пока эксперимент проводился лишь в трех субъектах РФ. Изначально планировалось, что в Крыму курортный сбор будет введен с 1 мая 2019 года, потом срок был перенесен на 1 мая 2021 года, а затем на 1 мая 2022 года. Но в феврале текущего года парламент Крыма признал утратившим силу республиканский закон о введении курортного сбора, поскольку все включенные в территорию эксперимента муниципальные образования (Алушта, Судак, Феодосия и Ялта) подали заявки об исключении из него.Первоначальная редакция законопроекта предполагала лишь продление срока проведения эксперимента на пять лет - до 1 января 2028 года. Однако правительство РФ, не возражая против продления срока, предлагало сделать это лишь на два года, то есть до 1 января 2025 года, и одновременно распространить эксперимент на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Госдума поддержала поправки ряда депутатов, которые учитывают эти предложения, и приняла закон 23 ноября.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.По информации Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае - 904,5 миллиона, Краснодарском крае - 538,1 миллиона. А с 1 января по 28 апреля текущего года общий объем средств от уплаты курортного сбора составил 200,6 миллиона рублей, из них в Алтайском крае - 10,7 миллиона, Ставропольском крае - 50,9 миллиона, Краснодарском крае – 139 миллионов. Таким образом, всего с начала эксперимента до конца апреля 2022 года было получено 1,76 миллиарда рублей курортного сбора.С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.

https://ria.ru/20221202/sbor-1835895956.html

https://ria.ru/20221010/sbor-1822297532.html

https://ria.ru/20221103/stavropole-1828777730.html

санкт-петербург

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, туризм, новости - туризм, владимир путин, россия, ставропольский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф