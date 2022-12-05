Рейтинг@Mail.ru
Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221205/sbor-1836459726.html
Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года
Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года - РИА Новости, 05.12.2022
Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:47
2022-12-05T16:50
туризм
санкт-петербург
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
ставропольский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746577711_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_6b9c15c8703726a3b8d4f1b7cdb5c1cd.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.Такой эксперимент с 1 мая 2018 года разрешено проводить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента, срок которого ранее истекал 1 января 2023 года, объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.Пока эксперимент проводился лишь в трех субъектах РФ. Изначально планировалось, что в Крыму курортный сбор будет введен с 1 мая 2019 года, потом срок был перенесен на 1 мая 2021 года, а затем на 1 мая 2022 года. Но в феврале текущего года парламент Крыма признал утратившим силу республиканский закон о введении курортного сбора, поскольку все включенные в территорию эксперимента муниципальные образования (Алушта, Судак, Феодосия и Ялта) подали заявки об исключении из него.Первоначальная редакция законопроекта предполагала лишь продление срока проведения эксперимента на пять лет - до 1 января 2028 года. Однако правительство РФ, не возражая против продления срока, предлагало сделать это лишь на два года, то есть до 1 января 2025 года, и одновременно распространить эксперимент на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Госдума поддержала поправки ряда депутатов, которые учитывают эти предложения, и приняла закон 23 ноября.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.По информации Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае - 904,5 миллиона, Краснодарском крае - 538,1 миллиона. А с 1 января по 28 апреля текущего года общий объем средств от уплаты курортного сбора составил 200,6 миллиона рублей, из них в Алтайском крае - 10,7 миллиона, Ставропольском крае - 50,9 миллиона, Краснодарском крае – 139 миллионов. Таким образом, всего с начала эксперимента до конца апреля 2022 года было получено 1,76 миллиарда рублей курортного сбора.С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.
https://ria.ru/20221202/sbor-1835895956.html
https://ria.ru/20221010/sbor-1822297532.html
https://ria.ru/20221103/stavropole-1828777730.html
санкт-петербург
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746577711_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_912b9ac26c4989b777efb70438814bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, туризм, новости - туризм, владимир путин, россия, ставропольский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Туризм, Санкт-Петербург, Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия, Ставропольский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
16:47 05.12.2022 (обновлено: 16:50 05.12.2022)
 
Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года

Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года, включив в него Петербург и "Сириус"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПолуостров Крым
Полуостров Крым - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Полуостров Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Такой эксперимент с 1 мая 2018 года разрешено проводить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента, срок которого ранее истекал 1 января 2023 года, объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.
Вид на Толстый мыс в городе Геленджике - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 19:21Туризм
На Кубани рассказали, как потратили 1,2 миллиарда рублей курортного сбора
Пока эксперимент проводился лишь в трех субъектах РФ. Изначально планировалось, что в Крыму курортный сбор будет введен с 1 мая 2019 года, потом срок был перенесен на 1 мая 2021 года, а затем на 1 мая 2022 года. Но в феврале текущего года парламент Крыма признал утратившим силу республиканский закон о введении курортного сбора, поскольку все включенные в территорию эксперимента муниципальные образования (Алушта, Судак, Феодосия и Ялта) подали заявки об исключении из него.
Первоначальная редакция законопроекта предполагала лишь продление срока проведения эксперимента на пять лет - до 1 января 2028 года. Однако правительство РФ, не возражая против продления срока, предлагало сделать это лишь на два года, то есть до 1 января 2025 года, и одновременно распространить эксперимент на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Госдума поддержала поправки ряда депутатов, которые учитывают эти предложения, и приняла закон 23 ноября.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Отдыхающие у бассейна в семейном отеле Мар Ле Мар - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00Туризм
Новый "налог" на отдых: кому нужен туристический сбор
По информации Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае - 904,5 миллиона, Краснодарском крае - 538,1 миллиона. А с 1 января по 28 апреля текущего года общий объем средств от уплаты курортного сбора составил 200,6 миллиона рублей, из них в Алтайском крае - 10,7 миллиона, Ставропольском крае - 50,9 миллиона, Краснодарском крае – 139 миллионов. Таким образом, всего с начала эксперимента до конца апреля 2022 года было получено 1,76 миллиарда рублей курортного сбора.
С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.
Нарзанная галерея в Кисловодске. Галерея является памятником архитектуры середины XIX века. Архитектор Самуил Уптон - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 13:19Туризм
В Ставропольском крае оценили результаты курортного сбора
 
ТуризмСанкт-ПетербургТуризмНовости - ТуризмВладимир ПутинРоссияСтавропольский крайМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала