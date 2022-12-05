Евросоюз продлил на год санкции за нарушения прав человека
Евросоюз продлил санкции за серьезные нарушения прав человека до 8 декабря 2023 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Европейский союз на год - до 8 декабря 2023 года - продлил действие режима санкций за серьезные нарушения прав человека, в числе фигурантов которого находятся, в том числе, граждане РФ, говорится в обнародованном заявлении Совета ЕС.
Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Евросоюз 2 марта прошлого года впервые применил санкции в рамках этого нового режима против четырех граждан России. Затем список расширялся, в него дополнительно вошли фигуранты, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. В настоящее время в списках находятся 17 физлиц и пять организаций.
Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.
В сентябре этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит включить коррупцию в преступления, за которые применяются санкции в соответствии с режимом за нарушения прав человека. Пока такое предложение официально озвучено не было.