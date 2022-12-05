https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836455156.html

Евросоюз продлил на год санкции за нарушения прав человека

Евросоюз продлил на год санкции за нарушения прав человека - РИА Новости, 05.12.2022

Евросоюз продлил на год санкции за нарушения прав человека

Европейский союз на год - до 8 декабря 2023 года - продлил действие режима санкций за серьезные нарушения прав человека, в числе фигурантов которого находятся,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:26

2022-12-05T16:26

2022-12-05T16:26

россия

китай

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

жозеп боррель

ливия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Европейский союз на год - до 8 декабря 2023 года - продлил действие режима санкций за серьезные нарушения прав человека, в числе фигурантов которого находятся, в том числе, граждане РФ, говорится в обнародованном заявлении Совета ЕС.Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.Евросоюз 2 марта прошлого года впервые применил санкции в рамках этого нового режима против четырех граждан России. Затем список расширялся, в него дополнительно вошли фигуранты, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. В настоящее время в списках находятся 17 физлиц и пять организаций.Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.В сентябре этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит включить коррупцию в преступления, за которые применяются санкции в соответствии с режимом за нарушения прав человека. Пока такое предложение официально озвучено не было.

https://ria.ru/20221126/posolstvo-1834394611.html

https://ria.ru/20221205/ekspropriatsiya-1836245862.html

россия

китай

ливия

южный судан

кндр (северная корея)

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, китай, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, жозеп боррель, ливия, в мире, санкции, права человека, южный судан, кндр (северная корея)