https://ria.ru/20221205/protesty-1836508260.html

Эксперт рассказал о причинах протестов в Монголии

Эксперт рассказал о причинах протестов в Монголии - РИА Новости, 05.12.2022

Эксперт рассказал о причинах протестов в Монголии

Взрыв эмоций граждан Монголии был достаточно неожиданным, причины же народного недовольства комплексные: это и первоначальная мягкая реакция властей страны на... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:23

2022-12-05T19:23

2022-12-05T19:54

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цены на нефть

улан-батор

монголия

российская академия наук

китай

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрыв эмоций граждан Монголии был достаточно неожиданным, причины же народного недовольства комплексные: это и первоначальная мягкая реакция властей страны на вскрывшиеся хищения, и рост цен, и недовольство граждан китайским влиянием, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходит в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщает местное издание News.mn. Как сообщается, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным"."Понятно, что это взрыв эмоций, и он был достаточно неожиданным. Что касается причин, то это всегда комплекс: и рост цен, в том числе на сырьевые товары, и отношения с Китаем. Среди части общества есть подозрение, что Пекин проводит экспансионистскую политику и скрытно расширяет свое присутствие. А тут выяснилось, что часть чиновников и даже парламентариев оказались вовлечены в преступную схему и находились под влиянием Китая", - сказал РИА Новости Воронцов. По его словам, первоначальная реакция властей на вскрывшуюся схему была, как считает часть населения, недостаточно резкой и слишком мягкой, что тоже подогрело настроения протестующих. Теперь со стороны руководства страны, считает эксперт, должны последовать серьезные решения."Большие суммы денег, многолетние хищения угля, и все это время у власти были разные партии: и критическая, что сейчас в оппозиции, власть поменялась, а схема продолжала работать. Похоже, что все это может привести к серьезным изменениям, поскольку не отреагировать на такие выступления уже невозможно", - добавил Воронцов.

https://ria.ru/20221205/mongoliya-1836431244.html

https://ria.ru/20221205/mongoliya-1836432357.html

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в мире, цены на нефть, улан-батор, монголия, российская академия наук, китай