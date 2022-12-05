https://ria.ru/20221205/posol-1836504433.html

Посла России в Канаде вызвали в МИД страны

Посла России в Канаде вызвали в МИД страны - РИА Новости, 05.12.2022

Посла России в Канаде вызвали в МИД страны

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что в понедельник днем его вновь вызвали в министерство иностранных дел Канады. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:02

2022-12-05T19:02

2022-12-05T19:19

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олег степанов

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что в понедельник днем его вновь вызвали в министерство иностранных дел Канады.По его словам, тема предстоящей беседы пока неизвестна.В предыдущий раз Степанова вызывали в канадский МИД на прошлой неделе. Поводом для такого шага послужила получившая резонанс публикация в Twitter-аккаунте посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья - это мужчина, женщина и дети.

https://ria.ru/20221127/kanada-1834626136.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, оттава, олег степанов, канада