https://ria.ru/20221205/posol-1836504433.html
Посла России в Канаде вызвали в МИД страны
Посла России в Канаде вызвали в МИД страны - РИА Новости, 05.12.2022
Посла России в Канаде вызвали в МИД страны
Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что в понедельник днем его вновь вызвали в министерство иностранных дел Канады. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:02
2022-12-05T19:02
2022-12-05T19:19
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россия
оттава
олег степанов
канада
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что в понедельник днем его вновь вызвали в министерство иностранных дел Канады.По его словам, тема предстоящей беседы пока неизвестна.В предыдущий раз Степанова вызывали в канадский МИД на прошлой неделе. Поводом для такого шага послужила получившая резонанс публикация в Twitter-аккаунте посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья - это мужчина, женщина и дети.
https://ria.ru/20221127/kanada-1834626136.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оттава, олег степанов, канада
В мире, Россия, Оттава, Олег Степанов, Канада
19:02 05.12.2022 (обновлено: 19:19 05.12.2022)
Посла России в Канаде вызвали в МИД страны
Посол России в Канаде Степанов сообщил, что его вызвали в понедельник в МИД страны
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что в понедельник днем его вновь вызвали в министерство иностранных дел Канады.
"Вызывают снова сегодня в МИД. К 16.00 (00.00 мск вторника)", - рассказал глава российской дипмиссии.
По его словам, тема предстоящей беседы пока неизвестна.
В предыдущий раз Степанова вызывали в канадский МИД на прошлой неделе. Поводом для такого шага послужила получившая резонанс публикация в Twitter-аккаунте посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья - это мужчина, женщина и дети.