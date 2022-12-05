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Посла России в Канаде вызвали в МИД страны - РИА Новости, 05.12.2022
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Посла России в Канаде вызвали в МИД страны
Посла России в Канаде вызвали в МИД страны - РИА Новости, 05.12.2022
Посла России в Канаде вызвали в МИД страны
Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что в понедельник днем его вновь вызвали в министерство иностранных дел Канады. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:02
2022-12-05T19:19
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что в понедельник днем его вновь вызвали в министерство иностранных дел Канады.По его словам, тема предстоящей беседы пока неизвестна.В предыдущий раз Степанова вызывали в канадский МИД на прошлой неделе. Поводом для такого шага послужила получившая резонанс публикация в Twitter-аккаунте посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья - это мужчина, женщина и дети.
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в мире, россия, оттава, олег степанов, канада
В мире, Россия, Оттава, Олег Степанов, Канада
19:02 05.12.2022 (обновлено: 19:19 05.12.2022)
 
Посла России в Канаде вызвали в МИД страны

Посол России в Канаде Степанов сообщил, что его вызвали в понедельник в МИД страны

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что в понедельник днем его вновь вызвали в министерство иностранных дел Канады.
"Вызывают снова сегодня в МИД. К 16.00 (00.00 мск вторника)", - рассказал глава российской дипмиссии.
По его словам, тема предстоящей беседы пока неизвестна.
В предыдущий раз Степанова вызывали в канадский МИД на прошлой неделе. Поводом для такого шага послужила получившая резонанс публикация в Twitter-аккаунте посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья - это мужчина, женщина и дети.
Торонто - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 20:34
В Канаде хотят усилить борьбу с иностранным вмешательством в дела страны
 
В миреРоссияОттаваОлег СтепановКанада
 
 
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