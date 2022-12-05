https://ria.ru/20221205/posledstviya-1836306499.html

Американцам рассказали, чем обернется их желание "сражаться за Украину"

Американцам рассказали, чем обернется их желание "сражаться за Украину" - РИА Новости, 05.12.2022

Американцам рассказали, чем обернется их желание "сражаться за Украину"

Американцам следует вспомнить опыт двух мировых войн и осознать, к чему может привести поддержка Украины, написал в статье для New York Times ученый и... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T07:08

2022-12-05T07:08

2022-12-05T08:22

в мире

сша

россия

украина

тайвань

китай

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американцам следует вспомнить опыт двух мировых войн и осознать, к чему может привести поддержка Украины, написал в статье для New York Times ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм.По мнению специалиста, американцам предстоит столкнуться с "мрачной реальностью", в которой соперничество с Россией и Китаем может перерасти в полномасштабную войну с применением ядерного оружия. Ученый обрушился с критикой на президентов, которые "начали эксплуатировать" опыт Второй мировой войны для оправдания доминирования США в мире и прославления американской военной мощи."В этом контексте двойной урок мировых войн, призывающий Америку возглавить мир, но предупреждающий ее не переусердствовать в этом, свелся к одномерному лозунгу "поддерживать и даже расширять американское могущество", — посетовал Вертхейм.Ученый призвал сограждан осознать последствия войны с Россией и Китаем, которая "нанесет Штатам беспрецедентный ущерб". Он напомнил, что раньше американцы понимали, что прямой конфликт с Советским Союзом оставил бы от Америки "лишь руины".США и их союзники не раз обвиняли Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221118/obman-1832362589.html

https://ria.ru/20221205/raznoglasie-1836299416.html

сша

россия

украина

тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина, тайвань, китай