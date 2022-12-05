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Американцам рассказали, чем обернется их желание "сражаться за Украину" - РИА Новости, 05.12.2022
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Американцам рассказали, чем обернется их желание "сражаться за Украину"
Американцам рассказали, чем обернется их желание "сражаться за Украину" - РИА Новости, 05.12.2022
Американцам рассказали, чем обернется их желание "сражаться за Украину"
Американцам следует вспомнить опыт двух мировых войн и осознать, к чему может привести поддержка Украины, написал в статье для New York Times ученый и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T07:08
2022-12-05T08:22
в мире
сша
россия
украина
тайвань
китай
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американцам следует вспомнить опыт двух мировых войн и осознать, к чему может привести поддержка Украины, написал в статье для New York Times ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм.По мнению специалиста, американцам предстоит столкнуться с "мрачной реальностью", в которой соперничество с Россией и Китаем может перерасти в полномасштабную войну с применением ядерного оружия. Ученый обрушился с критикой на президентов, которые "начали эксплуатировать" опыт Второй мировой войны для оправдания доминирования США в мире и прославления американской военной мощи."В этом контексте двойной урок мировых войн, призывающий Америку возглавить мир, но предупреждающий ее не переусердствовать в этом, свелся к одномерному лозунгу "поддерживать и даже расширять американское могущество", — посетовал Вертхейм.Ученый призвал сограждан осознать последствия войны с Россией и Китаем, которая "нанесет Штатам беспрецедентный ущерб". Он напомнил, что раньше американцы понимали, что прямой конфликт с Советским Союзом оставил бы от Америки "лишь руины".США и их союзники не раз обвиняли Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221118/obman-1832362589.html
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в мире, сша, россия, украина, тайвань, китай
В мире, США, Россия, Украина, Тайвань, Китай
07:08 05.12.2022 (обновлено: 08:22 05.12.2022)
 
Американцам рассказали, чем обернется их желание "сражаться за Украину"

NYT: американцы забыли опыт двух мировых войн и поддержкой Украины толкают мир к третьей

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американцам следует вспомнить опыт двух мировых войн и осознать, к чему может привести поддержка Украины, написал в статье для New York Times ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм.

"Те, кто считают, что США должны сражаться за Украину или Тайвань, должны рассказать общественности о высоких ставках, которые связаны с конфликтами великих держав в ядерную и кибернетическую эру", — заявил он.

По мнению специалиста, американцам предстоит столкнуться с "мрачной реальностью", в которой соперничество с Россией и Китаем может перерасти в полномасштабную войну с применением ядерного оружия. Ученый обрушился с критикой на президентов, которые "начали эксплуатировать" опыт Второй мировой войны для оправдания доминирования США в мире и прославления американской военной мощи.
"В этом контексте двойной урок мировых войн, призывающий Америку возглавить мир, но предупреждающий ее не переусердствовать в этом, свелся к одномерному лозунгу "поддерживать и даже расширять американское могущество", — посетовал Вертхейм.
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Ученый призвал сограждан осознать последствия войны с Россией и Китаем, которая "нанесет Штатам беспрецедентный ущерб". Он напомнил, что раньше американцы понимали, что прямой конфликт с Советским Союзом оставил бы от Америки "лишь руины".
США и их союзники не раз обвиняли Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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