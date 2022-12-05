07:08 05.12.2022 (обновлено: 08:22 05.12.2022)
Американцам рассказали, чем обернется их желание "сражаться за Украину"
NYT: американцы забыли опыт двух мировых войн и поддержкой Украины толкают мир к третьей
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американцам следует вспомнить опыт двух мировых войн и осознать, к чему может привести поддержка Украины, написал в статье для New York Times ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм.
"Те, кто считают, что США должны сражаться за Украину или Тайвань, должны рассказать общественности о высоких ставках, которые связаны с конфликтами великих держав в ядерную и кибернетическую эру", — заявил он.
По мнению специалиста, американцам предстоит столкнуться с "мрачной реальностью", в которой соперничество с Россией и Китаем может перерасти в полномасштабную войну с применением ядерного оружия. Ученый обрушился с критикой на президентов, которые "начали эксплуатировать" опыт Второй мировой войны для оправдания доминирования США в мире и прославления американской военной мощи.
"В этом контексте двойной урок мировых войн, призывающий Америку возглавить мир, но предупреждающий ее не переусердствовать в этом, свелся к одномерному лозунгу "поддерживать и даже расширять американское могущество", — посетовал Вертхейм.
Ученый призвал сограждан осознать последствия войны с Россией и Китаем, которая "нанесет Штатам беспрецедентный ущерб". Он напомнил, что раньше американцы понимали, что прямой конфликт с Советским Союзом оставил бы от Америки "лишь руины".
США и их союзники не раз обвиняли Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.
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