https://ria.ru/20221205/petropavlovsk-1836411341.html

Бывшего гендиректора Petropavlovsk приговорили к 5,5 года колонии

Бывшего гендиректора Petropavlovsk приговорили к 5,5 года колонии - РИА Новости, 05.12.2022

Бывшего гендиректора Petropavlovsk приговорили к 5,5 года колонии

Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 5,5 годам колонии основателя и бывшего гендиректора крупной золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:25

2022-12-05T14:25

2022-12-05T14:25

происшествия

москва

россия

petropavlovsk plc

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 5,5 годам колонии основателя и бывшего гендиректора крупной золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского за особо крупное мошенничество, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Масловского виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы", - сказали в суде.Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Иск потерпевшей стороны удовлетворен - с Масловского в пользу компании "Покровский рудник" взыскано более 99 миллионов рублей.Прокурор запрашивал для бывшего топ-менеджера 7,5 лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей. Защита настаивала на оправдании.Очередной корпоративный конфликт в Petropavlovsk начался после прихода нового крупного акционера — "Южуралзолота". В июне 2020 года вместе с другими крупными акционерами "Южуралзолото" не поддержало на годовом собрании прежний состав совета директоров, включая основателя компании Павла Масловского. Они также инициировали независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Масловский занимал должность гендиректора.В итоге корпоративный конфликт перетек в уголовную плоскость: как доказало следствие в суде, в 2018 году одна из "дочек" Petropavlovsk по указанию Масловского по завышенной стоимости купила в Благовещенске здание, принадлежащее его сыну. Сын Масловского объявлен в международный розыск.Зарегистрированная в Британии Petropavlovsk Plc входила в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, но ранее в этом году были проданы компании УГМК.Основным кредитором компании был Газпромбанк: он выдал кредит на 201 миллион долларов и открыл кредитную линию для дочерних структур Petropavlovsk на 86,7 миллиона. По условиям обязательств банк также выкупал 100% золота Petropavlovsk.В марте, когда банк подпал под санкции Великобритании, золотодобытчик потерял возможность не только продавать ему металл, но и проводить платежи по кредитам. В апреле права требования по кредиту в 201 миллион (включая проценты) были переданы структуре УГМК.В июле Petropavlovsk заявил, что инициировал процедуру несостоятельности, и подал прошение в управление финансового надзора Великобритании о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже.По запросу Petropavlovsk суд Лондона также вынес административное распоряжение о назначении Аллистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джоанн Роллс из Opus Restructuring в качестве внешних управляющих компании, которым затем выдал разрешение на продажу бизнеса УГМК.

https://ria.ru/20221205/arashukov-1836351555.html

https://ria.ru/20221202/moshennichestvo-1835971303.html

https://ria.ru/20221128/makhachev-1834849617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, petropavlovsk plc