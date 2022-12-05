https://ria.ru/20221205/peredacha-1836530168.html

О передаче ЗАЭС третьей стороне не может быть и речи, заявил МИД России

О передаче ЗАЭС третьей стороне не может быть и речи, заявил МИД России - РИА Новости, 05.12.2022

О передаче ЗАЭС третьей стороне не может быть и речи, заявил МИД России

Россия не собирается передавать кому-либо контроль над Запорожской АЭС, заявила РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел Мария... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T21:50

2022-12-05T21:50

2022-12-05T22:08

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия не собирается передавать кому-либо контроль над Запорожской АЭС, заявила РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова."Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи", — отметила она.Дипломат подчеркнула, что станция находится на территории России и полностью управляется властями страны."Исходим из того, что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС", — добавила Захарова.В начале сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на там находятся эксперты агентства.По итогам визита был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов станции. Гендиректор агентства выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты.В конце ноября ВСУ вновь нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Гросси выразил надежду, что решение по безопасности ЗАЭС найдут до конца года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция такого типа в Европе — она насчитывает шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта объект контролируют российские военные.

https://ria.ru/20221130/zaes-1835205276.html

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