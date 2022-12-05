https://ria.ru/20221205/pensii-1836493344.html

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий - РИА Новости, 05.12.2022

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год - до 2025 года, соответствующий документ... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:14

2022-12-05T18:14

2022-12-05T18:17

пенсии

россия

владимир путин

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год - до 2025 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, отмечается в пояснительной записке к документу. В финансово-экономическом обосновании говорилось, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

https://ria.ru/20221204/pensii-1836157553.html

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Владимир Лаврентьев

пенсии, россия, владимир путин, пенсионный фонд рф, общество