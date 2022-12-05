https://ria.ru/20221205/pensii-1836493344.html
Путин продлил заморозку накопительной части пенсий
Путин продлил заморозку накопительной части пенсий - РИА Новости, 05.12.2022
Путин продлил заморозку накопительной части пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год - до 2025 года, соответствующий документ... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:14
2022-12-05T18:14
2022-12-05T18:17
пенсии
россия
владимир путин
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год - до 2025 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, отмечается в пояснительной записке к документу. В финансово-экономическом обосновании говорилось, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
https://ria.ru/20221204/pensii-1836157553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пенсии, россия, владимир путин, пенсионный фонд рф, общество
Пенсии, Россия, Владимир Путин, Пенсионный фонд РФ, Общество
18:14 05.12.2022 (обновлено: 18:17 05.12.2022)
Путин продлил заморозку накопительной части пенсий
Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2025 года