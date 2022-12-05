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Путин продлил заморозку накопительной части пенсий - РИА Новости, 05.12.2022
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Путин продлил заморозку накопительной части пенсий
Путин продлил заморозку накопительной части пенсий - РИА Новости, 05.12.2022
Путин продлил заморозку накопительной части пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год - до 2025 года, соответствующий документ... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:14
2022-12-05T18:17
пенсии
россия
владимир путин
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год - до 2025 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, отмечается в пояснительной записке к документу. В финансово-экономическом обосновании говорилось, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
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пенсии, россия, владимир путин, пенсионный фонд рф, общество
Пенсии, Россия, Владимир Путин, Пенсионный фонд РФ, Общество
18:14 05.12.2022 (обновлено: 18:17 05.12.2022)
 
Путин продлил заморозку накопительной части пенсий

Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2025 года

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год - до 2025 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, отмечается в пояснительной записке к документу. В финансово-экономическом обосновании говорилось, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 01:11
Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии
 
ПенсииРоссияВладимир ПутинПенсионный фонд РФОбщество
 
 
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