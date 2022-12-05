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Песков прокомментировал идею об ограничениях для покинувших Россию
Песков прокомментировал идею об ограничениях для покинувших Россию - РИА Новости, 05.12.2022
Песков прокомментировал идею об ограничениях для покинувших Россию
Кремль не ведет дискуссий и обсуждений про инициативы об ограничениях для покинувших РФ и стимулах для их возвращения, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:03
2022-12-05T13:03
2022-12-05T13:19
политика
андрей клишас
россия
совет федерации рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кремль не ведет дискуссий и обсуждений про инициативы об ограничениях для покинувших РФ и стимулах для их возвращения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. В интервью "Ведомостям" он отметил, что эти меры могли бы сделать нахождение выехавших за границу россиян "менее комфортным"."Конечно, все-таки лучше, чтобы участники рабочей дискуссии комментировали. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я здесь оставлю без комментариев... В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется", - сказал Песков журналистам.
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политика, андрей клишас, россия, совет федерации рф, дмитрий песков
Политика, Андрей Клишас, Россия, Совет Федерации РФ, Дмитрий Песков
13:03 05.12.2022 (обновлено: 13:19 05.12.2022)
Песков прокомментировал идею об ограничениях для покинувших Россию
Песков: в Кремле не обсуждают ограничения для покинувших Россию после мобилизации