https://ria.ru/20221205/ogranicheniya-1836383045.html

Песков прокомментировал идею об ограничениях для покинувших Россию

Песков прокомментировал идею об ограничениях для покинувших Россию - РИА Новости, 05.12.2022

Песков прокомментировал идею об ограничениях для покинувших Россию

Кремль не ведет дискуссий и обсуждений про инициативы об ограничениях для покинувших РФ и стимулах для их возвращения, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:03

2022-12-05T13:03

2022-12-05T13:19

политика

андрей клишас

россия

совет федерации рф

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кремль не ведет дискуссий и обсуждений про инициативы об ограничениях для покинувших РФ и стимулах для их возвращения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. В интервью "Ведомостям" он отметил, что эти меры могли бы сделать нахождение выехавших за границу россиян "менее комфортным"."Конечно, все-таки лучше, чтобы участники рабочей дискуссии комментировали. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я здесь оставлю без комментариев... В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221204/volodin-1836184552.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, андрей клишас, россия, совет федерации рф, дмитрий песков