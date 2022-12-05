https://ria.ru/20221205/observatorii-1836387664.html

Любимова ожидает, что обсерватории КФУ включат в Всемирное наследие ЮНЕСКО

Любимова ожидает, что обсерватории КФУ включат в Всемирное наследие ЮНЕСКО - РИА Новости, 05.12.2022

Любимова ожидает, что обсерватории КФУ включат в Всемирное наследие ЮНЕСКО

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила надежду, что вопрос включения комплекса астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:20

2022-12-05T13:20

2022-12-05T13:20

республика татарстан

космос - риа наука

ольга любимова

россия

юнеско

казанский (приволжский) федеральный университет

икомос

свияжск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103735/72/1037357241_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_3de4b40514316dba8e834c0fe92c913b.jpg

КАЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила надежду, что вопрос включения комплекса астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет рассмотрен на 46-й сессии комитета Всемирного наследия.Как напомнил президент Татарстана Рустам Минниханов, комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета был включен в предварительный список ЮНЕСКО от Российской Федерации в 2020 году в рамках новой инициативы "Астрономия и мировое наследие". По его словам, это стало уникальным явлением не только для Татарстана, но и для страны в целом. Ранее подобных самостоятельных номинаций, связанных с наукой в России, не было."В 2021-2022 годах на рассмотрение в центр Всемирного наследия ЮНЕСКО переданы номинационные досье четырех объектов, в их числе астрономическая обсерватория Казанского федерального университета… Мы ожидаем и надеемся, что объект включат на рассмотрение 46-й сессии комитета Всемирного наследия", - сказала Любимова на открытии международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия.Любимова напомнила, что сейчас данная номинация проходит процедуру оценки консультативными органами ЮНЕСКО для последующего включения в список Всемирного наследия. По ее информации, в сентябре 2022 года на объект была организована миссия с участием международных экспертов, в ноябре состоялось совещание с экспертами ИКОМОС по обсуждению номинации объекта.Комплекс астрономических обсерваторий КФУ включает в себя городскую обсерваторию и загородную обсерваторию имени В.П. Энгельгардта. Как ранее отмечал директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, комплекс обсерваторий несомненно относится к числу уникальных объектов мирового значения – здесь можно найти все признаки аутентичности и единообразия. Важно, что это действующие обсерватории – на астрономическом оборудовании по-прежнему ведутся научные исследования, а также обучаются студенты университета.В настоящее время три памятника на территории Татарстана – Казанский кремль, Болгарское городище, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск по праву удостоились высокой чести включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20221205/kazan-1836295915.html

https://ria.ru/20221128/tatarstan-1834830553.html

https://ria.ru/20221125/yunesko-1834376326.html

россия

свияжск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, ольга любимова, россия, юнеско, казанский (приволжский) федеральный университет, икомос, свияжск, рустам минниханов