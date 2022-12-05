Любимова ожидает, что обсерватории КФУ включат в Всемирное наследие ЮНЕСКО
Любимова ожидает, что комитет Всемирного наследия рассмотрит обсерватории КФУ
© AP Photo / Jacques BrinonЮНЕСКО
© AP Photo / Jacques Brinon
ЮНЕСКО. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила надежду, что вопрос включения комплекса астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет рассмотрен на 46-й сессии комитета Всемирного наследия.
Как напомнил президент Татарстана Рустам Минниханов, комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета был включен в предварительный список ЮНЕСКО от Российской Федерации в 2020 году в рамках новой инициативы "Астрономия и мировое наследие". По его словам, это стало уникальным явлением не только для Татарстана, но и для страны в целом. Ранее подобных самостоятельных номинаций, связанных с наукой в России, не было.
"В 2021-2022 годах на рассмотрение в центр Всемирного наследия ЮНЕСКО переданы номинационные досье четырех объектов, в их числе астрономическая обсерватория Казанского федерального университета… Мы ожидаем и надеемся, что объект включат на рассмотрение 46-й сессии комитета Всемирного наследия", - сказала Любимова на открытии международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия.
Любимова напомнила, что сейчас данная номинация проходит процедуру оценки консультативными органами ЮНЕСКО для последующего включения в список Всемирного наследия. По ее информации, в сентябре 2022 года на объект была организована миссия с участием международных экспертов, в ноябре состоялось совещание с экспертами ИКОМОС по обсуждению номинации объекта.
Комплекс астрономических обсерваторий КФУ включает в себя городскую обсерваторию и загородную обсерваторию имени В.П. Энгельгардта. Как ранее отмечал директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, комплекс обсерваторий несомненно относится к числу уникальных объектов мирового значения – здесь можно найти все признаки аутентичности и единообразия. Важно, что это действующие обсерватории – на астрономическом оборудовании по-прежнему ведутся научные исследования, а также обучаются студенты университета.
В настоящее время три памятника на территории Татарстана – Казанский кремль, Болгарское городище, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск по праву удостоились высокой чести включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.