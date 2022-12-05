https://ria.ru/20221205/neft-1836540840.html

Белый дом прокомментировал реакцию Москвы на введение потолка цен на нефть

Белый дом прокомментировал реакцию Москвы на введение потолка цен на нефть - РИА Новости, 06.12.2022

Белый дом прокомментировал реакцию Москвы на введение потолка цен на нефть

Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости на закупку российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-05T23:46

2022-12-05T23:46

2022-12-06T09:20

экономика

цены на нефть

россия

санкции в отношении россии

карин жан-пьер

александр новак

москва

сша

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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости на закупку российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что данный "ценовой потолок" может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи "черного золота"."Мы считаем, что речь идет о беспрецедентном шаге, который в данном случае демонстрирует единство США, а также их союзников и партнеров. Мы считаем, что это шаг вперед", — указала она.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступили в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221205/neft-1836406797.html

россия

москва

сша

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии, карин жан-пьер, александр новак, москва, сша, g7