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Белый дом прокомментировал реакцию Москвы на введение потолка цен на нефть - РИА Новости, 06.12.2022
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Белый дом прокомментировал реакцию Москвы на введение потолка цен на нефть
Белый дом прокомментировал реакцию Москвы на введение потолка цен на нефть - РИА Новости, 06.12.2022
Белый дом прокомментировал реакцию Москвы на введение потолка цен на нефть
Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости на закупку российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-05T23:46
2022-12-06T09:20
экономика
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
карин жан-пьер
александр новак
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости на закупку российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что данный "ценовой потолок" может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи "черного золота"."Мы считаем, что речь идет о беспрецедентном шаге, который в данном случае демонстрирует единство США, а также их союзников и партнеров. Мы считаем, что это шаг вперед", — указала она.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступили в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии, карин жан-пьер, александр новак, москва, сша, g7
Экономика, Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России, Карин Жан-Пьер, Александр Новак, Москва, США, G7
23:46 05.12.2022 (обновлено: 09:20 06.12.2022)
 
Белый дом прокомментировал реакцию Москвы на введение потолка цен на нефть

Белый дом заявил, что не удивлен реакцией России на введение потолка цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости на закупку российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Послушайте, что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакцией и такими заявлениями. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок", — сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга, отвечая на вопрос о том, как в Белом доме оценивают реакцию Москвы на данный шаг.

По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что данный "ценовой потолок" может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи "черного золота".
"Мы считаем, что речь идет о беспрецедентном шаге, который в данном случае демонстрирует единство США, а также их союзников и партнеров. Мы считаем, что это шаг вперед", — указала она.
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступили в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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