https://ria.ru/20221205/neft-1836338304.html
В Пекине ответили на вопрос о поддержке потолка цен на российскую нефть
В Пекине ответили на вопрос о поддержке потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 05.12.2022
В Пекине ответили на вопрос о поддержке потолка цен на российскую нефть
Китай и Россия всегда вели сотрудничество в области энергетики на основе взаимного уважения и взаимной выгоды, заявила на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:40
2022-12-05T10:40
2022-12-05T10:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
китай
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ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Китай и Россия всегда вели сотрудничество в области энергетики на основе взаимного уважения и взаимной выгоды, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на вопрос, рассматривает ли Пекин возможность присоединиться к соглашению о "потолке" цен на российскую нефть.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу в понедельник, 5 декабря: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель."Китай и Россия всегда развивали энергетическое сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша", - заявила дипломат.Касательно конкретных вопросов по двустороннему энергетическому сотрудничеству они порекомендовала обратиться в компетентные ведомства.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221205/neft-1836307216.html
https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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цены на нефть, китай, россия, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Цены на нефть, Китай, Россия, Экономика
10:40 05.12.2022 (обновлено: 10:47 05.12.2022)
В Пекине ответили на вопрос о поддержке потолка цен на российскую нефть
МИД КНР: Россия и Китай сотрудничают в энергетике на основе уважения и взаимной выгоды