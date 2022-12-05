https://ria.ru/20221205/neft-1836338304.html

В Пекине ответили на вопрос о поддержке потолка цен на российскую нефть

В Пекине ответили на вопрос о поддержке потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 05.12.2022

В Пекине ответили на вопрос о поддержке потолка цен на российскую нефть

Китай и Россия всегда вели сотрудничество в области энергетики на основе взаимного уважения и взаимной выгоды, заявила на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:40

2022-12-05T10:40

2022-12-05T10:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

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ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Китай и Россия всегда вели сотрудничество в области энергетики на основе взаимного уважения и взаимной выгоды, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на вопрос, рассматривает ли Пекин возможность присоединиться к соглашению о "потолке" цен на российскую нефть.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу в понедельник, 5 декабря: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель."Китай и Россия всегда развивали энергетическое сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша", - заявила дипломат.Касательно конкретных вопросов по двустороннему энергетическому сотрудничеству они порекомендовала обратиться в компетентные ведомства.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221205/neft-1836307216.html

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

цены на нефть, китай, россия, экономика