https://ria.ru/20221205/neft-1836336612.html

Потолок цен на нефть негативно скажется на инициаторах, считает эксперт

Потолок цен на нефть негативно скажется на инициаторах, считает эксперт - РИА Новости, 05.12.2022

Потолок цен на нефть негативно скажется на инициаторах, считает эксперт

Введенный Западом потолок цен на нефть из России в долгосрочной перспективе будет иметь отрицательные последствия для его инициаторов, ограничение цен заставит... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:36

2022-12-05T10:36

2022-12-05T10:40

экономика

цены на нефть

россия

европа

опек

мгимо

санкции в отношении россии

австралия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Введенный Западом потолок цен на нефть из России в долгосрочной перспективе будет иметь отрицательные последствия для его инициаторов, ограничение цен заставит игроков во всем мире понять, что нужно уходить от западоцентричных схем страхования и банковских расчетов, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай", доцент МГИМО Иван Тимофеев.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях."У введенного порога будут отрицательные последствия для его инициаторов, если рассматривать в долгосрочной перспективе, потому что Россия сдаваться не собирается и ищет различные варианты для дальнейшей работы. Причем чем дальше, тем будет более очевидным становиться для всего мира, что так жить и работать вполне можно, что прежние западоцентричные схемы вполне заменимы. Более того, на всякий случай хорошо бы иметь свои, альтернативные схемы", - сказал Тимофеев.Он обратил внимание, что ранее России удалось уже ввести систему карт "Мир" как альтернативу западным системам."По этому поводу тоже было много скепсиса, однако сейчас система работает", - отметил эксперт.По его прогнозу, сейчас незападные игроки также задумаются над тем, чтобы уходить от жесткой привязки к западным системам платежей, транспортным каналам."Правда, не нужно думать, что это произойдет одномоментно", - предупредил Тимофеев.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти.

https://ria.ru/20221205/neft-1836307216.html

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836335744.html

россия

европа

австралия

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экономика, цены на нефть, россия, европа, опек, мгимо, санкции в отношении россии, австралия, александр новак