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ЕС сильнее всех пострадает из-за потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022
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ЕС сильнее всех пострадает из-за потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
ЕС сильнее всех пострадает из-за потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022
ЕС сильнее всех пострадает из-за потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
Европа от введения лимита цены на российскую нефть пострадает гораздо сильнее, чем Россия, поскольку РФ может искать альтернативные рынки сбыта за пределами... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T07:28
2022-12-05T07:28
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
европа
австралия
евросоюз
опек
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ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Европа от введения лимита цены на российскую нефть пострадает гораздо сильнее, чем Россия, поскольку РФ может искать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы, пишет китайское государственное издание Global Times.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн полагает, что фундаментальная цель введения ценового потолка состоит в том, чтобы ограничить возможности России экспортировать нефть и, следовательно, ее доступ к доходам от экспорта энергоресурсов."Европа, вероятно, пострадает гораздо сильнее, чем Россия, поскольку РФ может искать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы. Это усилит и без того высокую инфляцию в Европе", - подчеркнул Цуй Хэн.Он добавил, что "Европа уже разделена по поводу энергоносителей и несколько стран добиваются исключения из запрета на импорт российской нефти".В целом введение потолка цены, несомненно, является проигрышной ситуацией как для России, так и для Европы, и деевропеизация российского энергетического экспорта также неизбежна, отметил Цуй Хэн.Директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете Линь Боцян заявил изданию, что Россия, хотя и находится под давлением последствий сделки для ее экономики, вряд ли в обозримом будущем пойдет на уступки.Принимая во внимание отсутствие трубопроводной инфраструктуры для перекачки сырой нефти, России может быть трудно определить достаточно доступных для поставок сырой нефти покупателей за пределами юрисдикции, где начал действовать лимит цен, указал Линь Боцян, отметив, что Европа сталкивается с аналогичной дилеммой.По его мнению, "без легкодоступных каналов транспортировки нефти ЕС будет сложно увеличить импорт нефти из США и других источников, континенту почти суждено пострадать от роста цен на нефть в краткосрочной перспективе".Эксперты отмечают, что, хотя ожидаемый рост цен на нефть неизбежно усугубит проблемы, связанные с ухудшением инфляционной картины во всем мире, ЕС, который преследуют рекордные за последние десятилетия уровни цен, пострадает больше всех.По словам Линь Боцяна, "континент должен быть готов к еще более дорогим счетам за электроэнергию и, следовательно, к невыносимому бремени для своей экономики на фоне продолжающегося цикла повышения ставок в США".Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, европа, австралия, евросоюз, опек, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Европа, Австралия, Евросоюз, ОПЕК, Санкции в отношении России
07:28 05.12.2022
 
ЕС сильнее всех пострадает из-за потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ

Global Times: Европа сильнее всех пострадает от введения лимита цены на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Европа от введения лимита цены на российскую нефть пострадает гораздо сильнее, чем Россия, поскольку РФ может искать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы, пишет китайское государственное издание Global Times.
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
07:06
ОПЕК+ может устранить эффект от потолка цен на нефть для России, пишут СМИ
Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн полагает, что фундаментальная цель введения ценового потолка состоит в том, чтобы ограничить возможности России экспортировать нефть и, следовательно, ее доступ к доходам от экспорта энергоресурсов.
"Европа, вероятно, пострадает гораздо сильнее, чем Россия, поскольку РФ может искать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы. Это усилит и без того высокую инфляцию в Европе", - подчеркнул Цуй Хэн.
Он добавил, что "Европа уже разделена по поводу энергоносителей и несколько стран добиваются исключения из запрета на импорт российской нефти".
В целом введение потолка цены, несомненно, является проигрышной ситуацией как для России, так и для Европы, и деевропеизация российского энергетического экспорта также неизбежна, отметил Цуй Хэн.
Нефтяные качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
06:13
В Японии рассказали о сохранении высоких цен на мировом рынке нефти
Директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете Линь Боцян заявил изданию, что Россия, хотя и находится под давлением последствий сделки для ее экономики, вряд ли в обозримом будущем пойдет на уступки.
Принимая во внимание отсутствие трубопроводной инфраструктуры для перекачки сырой нефти, России может быть трудно определить достаточно доступных для поставок сырой нефти покупателей за пределами юрисдикции, где начал действовать лимит цен, указал Линь Боцян, отметив, что Европа сталкивается с аналогичной дилеммой.
По его мнению, "без легкодоступных каналов транспортировки нефти ЕС будет сложно увеличить импорт нефти из США и других источников, континенту почти суждено пострадать от роста цен на нефть в краткосрочной перспективе".
Эксперты отмечают, что, хотя ожидаемый рост цен на нефть неизбежно усугубит проблемы, связанные с ухудшением инфляционной картины во всем мире, ЕС, который преследуют рекордные за последние десятилетия уровни цен, пострадает больше всех.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 21:38
Эксперт: потолок цен на российскую нефть плохо отразится на Украине
По словам Линь Боцяна, "континент должен быть готов к еще более дорогим счетам за электроэнергию и, следовательно, к невыносимому бремени для своей экономики на фоне продолжающегося цикла повышения ставок в США".
Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.
Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 16:24
Новак заявил об улучшении состояния мирового рынка нефти
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияЕвропаАвстралияЕвросоюзОПЕКСанкции в отношении России
 
 
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