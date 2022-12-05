15:08 05.12.2022 (обновлено: 19:27 05.12.2022)
Побывавший в плену британский наемник Пиннер вернулся на Украину, пишут СМИ
Sun: сражавшийся на стороне киевского режима британский наемник Пиннер вернулся на Украину
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сражавшийся на стороне киевского режима британский наемник Шон Пиннер, который попал в плен в Мариуполе и в сентябре вернулся на родину, снова прибыл на Украину, сообщает газета Sun.
"Вылетел обратно менее чем через десять недель после того, как его освободили в ходе обмена пленными", — пишут журналисты.
Чем британец планирует заниматься на Украине – в статье не уточняется. При этом сообщается, что Пиннер обещал своей матери и сыну больше не сражаться на передовой.
Также газета пишет, что 49-летний мужчина вернулся на Украину к супруге Ларисе, которая занимается оказанием гумпомощи.
В сентябре Пиннера и других украинских пленных обменяли на российских военнослужащих.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.