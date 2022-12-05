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Побывавший в плену британский наемник Пиннер вернулся на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/naemnik-1836428116.html
Побывавший в плену британский наемник Пиннер вернулся на Украину, пишут СМИ
Побывавший в плену британский наемник Пиннер вернулся на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022
Побывавший в плену британский наемник Пиннер вернулся на Украину, пишут СМИ
Сражавшийся на стороне киевского режима британский наемник Шон Пиннер, который попал в плен в Мариуполе и в сентябре вернулся на родину, снова прибыл на... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:08
2022-12-05T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мариуполь
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сражавшийся на стороне киевского режима британский наемник Шон Пиннер, который попал в плен в Мариуполе и в сентябре вернулся на родину, снова прибыл на Украину, сообщает газета Sun.Чем британец планирует заниматься на Украине – в статье не уточняется. При этом сообщается, что Пиннер обещал своей матери и сыну больше не сражаться на передовой. Также газета пишет, что 49-летний мужчина вернулся на Украину к супруге Ларисе, которая занимается оказанием гумпомощи. В июне в ДНР приговорили к расстрелу троих плененных в Мариуполе иностранцев — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Наемники признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в республике.В сентябре Пиннера и других украинских пленных обменяли на российских военнослужащих.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221124/naemniki-1833971635.html
украина
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в мире, украина, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мариуполь
15:08 05.12.2022 (обновлено: 19:27 05.12.2022)
 
Побывавший в плену британский наемник Пиннер вернулся на Украину, пишут СМИ

Sun: сражавшийся на стороне киевского режима британский наемник Пиннер вернулся на Украину

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сражавшийся на стороне киевского режима британский наемник Шон Пиннер, который попал в плен в Мариуполе и в сентябре вернулся на родину, снова прибыл на Украину, сообщает газета Sun.

"Вылетел обратно менее чем через десять недель после того, как его освободили в ходе обмена пленными", — пишут журналисты.

Чем британец планирует заниматься на Украине – в статье не уточняется. При этом сообщается, что Пиннер обещал своей матери и сыну больше не сражаться на передовой.
Также газета пишет, что 49-летний мужчина вернулся на Украину к супруге Ларисе, которая занимается оказанием гумпомощи.
В июне в ДНР приговорили к расстрелу троих плененных в Мариуполе иностранцев — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Наемники признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в республике.
В сентябре Пиннера и других украинских пленных обменяли на российских военнослужащих.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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24 ноября, 15:18Специальная военная операция на Украине
На стороне ВСУ воюют наемники из 54 стран, заявил СК
 
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