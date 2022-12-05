https://ria.ru/20221205/naemnik-1836428116.html

Побывавший в плену британский наемник Пиннер вернулся на Украину, пишут СМИ

Побывавший в плену британский наемник Пиннер вернулся на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022

Побывавший в плену британский наемник Пиннер вернулся на Украину, пишут СМИ

Сражавшийся на стороне киевского режима британский наемник Шон Пиннер, который попал в плен в Мариуполе и в сентябре вернулся на родину, снова прибыл на... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:08

2022-12-05T15:08

2022-12-05T19:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сражавшийся на стороне киевского режима британский наемник Шон Пиннер, который попал в плен в Мариуполе и в сентябре вернулся на родину, снова прибыл на Украину, сообщает газета Sun.Чем британец планирует заниматься на Украине – в статье не уточняется. При этом сообщается, что Пиннер обещал своей матери и сыну больше не сражаться на передовой. Также газета пишет, что 49-летний мужчина вернулся на Украину к супруге Ларисе, которая занимается оказанием гумпомощи. В июне в ДНР приговорили к расстрелу троих плененных в Мариуполе иностранцев — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Наемники признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в республике.В сентябре Пиннера и других украинских пленных обменяли на российских военнослужащих.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221124/naemniki-1833971635.html

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в мире, украина, мариуполь