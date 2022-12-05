https://ria.ru/20221205/most-1836471169.html

Хуснуллин доложил Путину о восстановлении Крымского моста

Хуснуллин доложил Путину о восстановлении Крымского моста - РИА Новости, 05.12.2022

Хуснуллин доложил Путину о восстановлении Крымского моста

Металлоконструкции для ремонта Крымского моста произвели и привезли за две недели, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:12

2022-12-05T17:12

2022-12-05T17:48

марат хуснуллин

владимир путин

крымский мост

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тюмень

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Металлоконструкции для ремонта Крымского моста произвели и привезли за две недели, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент России Владимир Путин в понедельник посетил Крымский мост, Хуснуллин доложил ему о ремонтных работах."Где у нас шли ремонтные работы?" - спросил президент. "Ремонтные работы в 9 километрах отсюда, перед аркой. Эта сторона (правая - ред.) - все нормально, там мы четыре пролета заменили", - рассказал вице-премьер.Он сообщил Путину о производственной базе. По словам вице-премьера, сборка всех металлоконструкций шла прямо на месте ремонта. Металл поставляли с заводов трех крупнейших металлопроизводителей в России - из Тюмени, Кургана и Воронежа. "Свыше тысячи?" - уточнил президент общий вес металлоконструкций."Владимир Владимирович, 1214 тонн. Благодаря тому, что у нас развернутая программа строительства по стране сейчас и был металл в наличии под мостовые изделия, мы быстро перебросили этот металл на производство этих конструкций и за две недели собрали все 1214 тонн и привезли сюда", - ответил Хуснуллин.Вице-премьер добавил, что цепочку поставки металла выстроили полностью в ручном режиме. "Я попросил губернаторов подключиться, губернаторы каждодневно на заводах контролировали выпуск каждой тонны. Мы получали такую сводку, сколько изготовлено, сколько в пути, сколько доставлено", - рассказал вице-премьер.Хуснуллин указал, что работали 500 человек в круглосуточном режиме, а также три плавкрана, четыре баржи, порядка 21 единицы техники."Шторма не мешали?" - спросил президент. Вице-премьер ответил, что мешали сильно, из 55 дней 22 был шторм, из-за этого были применены новые технологии, пришлось подключить водолазов.

https://realty.ria.ru/20221205/most-1836485281.html

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марат хуснуллин, владимир путин, крымский мост, россия, тюмень, курган