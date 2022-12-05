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Хуснуллин доложил Путину о восстановлении Крымского моста - РИА Новости, 05.12.2022
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Хуснуллин доложил Путину о восстановлении Крымского моста
Хуснуллин доложил Путину о восстановлении Крымского моста - РИА Новости, 05.12.2022
Хуснуллин доложил Путину о восстановлении Крымского моста
Металлоконструкции для ремонта Крымского моста произвели и привезли за две недели, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:12
2022-12-05T17:48
марат хуснуллин
владимир путин
крымский мост
россия
тюмень
курган
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Металлоконструкции для ремонта Крымского моста произвели и привезли за две недели, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент России Владимир Путин в понедельник посетил Крымский мост, Хуснуллин доложил ему о ремонтных работах."Где у нас шли ремонтные работы?" - спросил президент. "Ремонтные работы в 9 километрах отсюда, перед аркой. Эта сторона (правая - ред.) - все нормально, там мы четыре пролета заменили", - рассказал вице-премьер.Он сообщил Путину о производственной базе. По словам вице-премьера, сборка всех металлоконструкций шла прямо на месте ремонта. Металл поставляли с заводов трех крупнейших металлопроизводителей в России - из Тюмени, Кургана и Воронежа. "Свыше тысячи?" - уточнил президент общий вес металлоконструкций."Владимир Владимирович, 1214 тонн. Благодаря тому, что у нас развернутая программа строительства по стране сейчас и был металл в наличии под мостовые изделия, мы быстро перебросили этот металл на производство этих конструкций и за две недели собрали все 1214 тонн и привезли сюда", - ответил Хуснуллин.Вице-премьер добавил, что цепочку поставки металла выстроили полностью в ручном режиме. "Я попросил губернаторов подключиться, губернаторы каждодневно на заводах контролировали выпуск каждой тонны. Мы получали такую сводку, сколько изготовлено, сколько в пути, сколько доставлено", - рассказал вице-премьер.Хуснуллин указал, что работали 500 человек в круглосуточном режиме, а также три плавкрана, четыре баржи, порядка 21 единицы техники."Шторма не мешали?" - спросил президент. Вице-премьер ответил, что мешали сильно, из 55 дней 22 был шторм, из-за этого были применены новые технологии, пришлось подключить водолазов.
https://realty.ria.ru/20221205/most-1836485281.html
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марат хуснуллин, владимир путин, крымский мост, россия, тюмень, курган
Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Крымский мост, Россия, Тюмень, Курган
17:12 05.12.2022 (обновлено: 17:48 05.12.2022)
 
Хуснуллин доложил Путину о восстановлении Крымского моста

Хуснуллин доложил Путину о скорости производства металлоконструкций для Крымского моста

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Металлоконструкции для ремонта Крымского моста произвели и привезли за две недели, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин в понедельник посетил Крымский мост, Хуснуллин доложил ему о ремонтных работах.
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля на Крымском мосту. Кадр видео
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"Где у нас шли ремонтные работы?" - спросил президент. "Ремонтные работы в 9 километрах отсюда, перед аркой. Эта сторона (правая - ред.) - все нормально, там мы четыре пролета заменили", - рассказал вице-премьер.
Он сообщил Путину о производственной базе. По словам вице-премьера, сборка всех металлоконструкций шла прямо на месте ремонта. Металл поставляли с заводов трех крупнейших металлопроизводителей в России - из Тюмени, Кургана и Воронежа. "Свыше тысячи?" - уточнил президент общий вес металлоконструкций.
"Владимир Владимирович, 1214 тонн. Благодаря тому, что у нас развернутая программа строительства по стране сейчас и был металл в наличии под мостовые изделия, мы быстро перебросили этот металл на производство этих конструкций и за две недели собрали все 1214 тонн и привезли сюда", - ответил Хуснуллин.
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На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части
Вице-премьер добавил, что цепочку поставки металла выстроили полностью в ручном режиме. "Я попросил губернаторов подключиться, губернаторы каждодневно на заводах контролировали выпуск каждой тонны. Мы получали такую сводку, сколько изготовлено, сколько в пути, сколько доставлено", - рассказал вице-премьер.
Хуснуллин указал, что работали 500 человек в круглосуточном режиме, а также три плавкрана, четыре баржи, порядка 21 единицы техники.
"Шторма не мешали?" - спросил президент. Вице-премьер ответил, что мешали сильно, из 55 дней 22 был шторм, из-за этого были применены новые технологии, пришлось подключить водолазов.
В рекордные сроки: ремонт Крымского моста
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
1 из 9

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
2 из 9

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
3 из 9

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

Строитель во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
4 из 9

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
5 из 9

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
6 из 9

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
7 из 9

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
8 из 9

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
9 из 9

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
1 из 9

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
2 из 9

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
3 из 9

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
4 из 9

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
5 из 9

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
6 из 9

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
7 из 9

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
8 из 9

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
9 из 9

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
 
Марат ХуснуллинВладимир ПутинКрымский мостРоссияТюменьКурган
 
 
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