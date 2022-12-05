https://ria.ru/20221205/makron-1836412150.html

Эксперт прокомментировал слова Макрона о гарантиях безопасности для России

Эксперт прокомментировал слова Макрона о гарантиях безопасности для России - РИА Новости, 05.12.2022

Эксперт прокомментировал слова Макрона о гарантиях безопасности для России

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России говорят о наличии здравого смысла, в Европе начинают понимать, что вопросы... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:27

2022-12-05T14:27

2022-12-05T14:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

франция

европа

эммануэль макрон

российская академия наук

евросоюз

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России говорят о наличии здравого смысла, в Европе начинают понимать, что вопросы безопасности невозможно решить без Москвы, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.Ранее Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.Эксперт обратил внимание на то, что Макрон и ранее, несмотря на свою критику в адрес руководства России, заявлял о необходимости диалога с Москвой. По его мнению, в этом можно усмотреть определенную двойственность и двуличие, но, тем не менее, здравый смысл присутствует в словах французского лидера."Думаю, Франция в лице Макрона понимает, что решить этот конфликт лучше за столом переговоров, но для этого надо соблюдать определенные условия и учесть интересы России в том числе", - сказал Федоров.

https://ria.ru/20221204/bezopasnost-1836234498.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, российская академия наук, евросоюз, украина, нато