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Эксперт прокомментировал слова Макрона о гарантиях безопасности для России - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/makron-1836412150.html
Эксперт прокомментировал слова Макрона о гарантиях безопасности для России
Эксперт прокомментировал слова Макрона о гарантиях безопасности для России - РИА Новости, 05.12.2022
Эксперт прокомментировал слова Макрона о гарантиях безопасности для России
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России говорят о наличии здравого смысла, в Европе начинают понимать, что вопросы... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:27
2022-12-05T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
европа
эммануэль макрон
российская академия наук
евросоюз
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России говорят о наличии здравого смысла, в Европе начинают понимать, что вопросы безопасности невозможно решить без Москвы, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.Ранее Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.Эксперт обратил внимание на то, что Макрон и ранее, несмотря на свою критику в адрес руководства России, заявлял о необходимости диалога с Москвой. По его мнению, в этом можно усмотреть определенную двойственность и двуличие, но, тем не менее, здравый смысл присутствует в словах французского лидера."Думаю, Франция в лице Макрона понимает, что решить этот конфликт лучше за столом переговоров, но для этого надо соблюдать определенные условия и учесть интересы России в том числе", - сказал Федоров.
https://ria.ru/20221204/bezopasnost-1836234498.html
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в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, российская академия наук, евросоюз, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Российская академия наук, Евросоюз, Украина, НАТО
14:27 05.12.2022
 
Эксперт прокомментировал слова Макрона о гарантиях безопасности для России

Эксперт РАН Федоров назвал заявления Макрона о гарантиях для России положительным моментом

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России говорят о наличии здравого смысла, в Европе начинают понимать, что вопросы безопасности невозможно решить без Москвы, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Ранее Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.
"Я считаю, что это положительный момент, что на фоне всей истерии, которую мы наблюдаем в отношении РФ в контексте спецоперации, все-таки здравый смысл проглядывается - и небезызвестные европейские деятели в положительном ключе понимают ситуацию и то, что вопросы европейской безопасности невозможно решить без России, как бы они к нам ни относились", - считает Федоров.
Эксперт обратил внимание на то, что Макрон и ранее, несмотря на свою критику в адрес руководства России, заявлял о необходимости диалога с Москвой. По его мнению, в этом можно усмотреть определенную двойственность и двуличие, но, тем не менее, здравый смысл присутствует в словах французского лидера.
"Думаю, Франция в лице Макрона понимает, что решить этот конфликт лучше за столом переговоров, но для этого надо соблюдать определенные условия и учесть интересы России в том числе", - сказал Федоров.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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Пушков ответил на заявление Макрона словами из песни
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияЕвропаЭммануэль МакронРоссийская академия наукЕвросоюзУкраинаНАТО
 
 
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