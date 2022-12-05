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Экс-председателя госсовета Дагестана Магомедова похоронили в родном селе - РИА Новости, 05.12.2022
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Экс-председателя госсовета Дагестана Магомедова похоронили в родном селе
Экс-председателя госсовета Дагестана Магомедова похоронили в родном селе - РИА Новости, 05.12.2022
Экс-председателя госсовета Дагестана Магомедова похоронили в родном селе
Скончавшегося в возрасте 92 лет экс-председателя госсовета Дагестана Магомедали Магомедова похоронили в понедельник в его родном селе Леваши Левашинского... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:23
2022-12-05T17:28
магомедсалам магомедов
владимир путин
левашинский район
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Скончавшегося в возрасте 92 лет экс-председателя госсовета Дагестана Магомедали Магомедова похоронили в понедельник в его родном селе Леваши Левашинского района, сообщает правительство региона.Экс-председатель госсовета Дагестана, советский и российский политический деятель, герой труда РФ Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет 4 декабря. Пятое декабря объявлено днем траура в Дагестане в связи с его смертью."Всю свою жизнь он был государственником. Это человек, который в самые тяжелые минуты для Дагестана, когда на кону стояло будущее республики, взял на себя ответственность и сохранил нашу республику, наше российское государство. Нам, молодым, есть чему учиться у Магомедали Магомедовича. Каждая встреча с ним – это был урок мудрости. Мы сегодня скорбим, выражаем искренние соболезнования Магомедасаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким, детям, сыновьям, племянникам, внукам, всему левашинскому и дагестанскому джамаату. Пусть Всевышний определит Магомедали Магомедовича среди лучших", – сказал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.По информации властей, на похороны политика вместе с председателем правительства Дагестана прибыли спикер Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров, руководитель администрации главы и правительства республики Алексей Гасанов, вице-премьеры, руководители органов власти, депутаты, главы муниципальных образований, родные и близкие Магомедова.Сын Магомедова, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, от имени семьи выразил благодарность всем за поддержку. "Огромная благодарность всем, кто разделяет наше горе и скорбь... Отец прожил достойную жизнь. Он был мощный, сильный, могущественный, он был как скала, как гора. Мы – дети, с самого детства и до этих дней знали, что есть человек, который подскажет, поможет, возьмет за руку и, если ты ошибся, выведет тебя на правильный путь. Он воспитывал нас по-настоящему в дагестанских традициях, он был и строгим, и требовательным, и добрым, и заботливым", – цитирует пресс-служба правительства слова Магомедсалама Магомедова.Он добавил, что его отец учил всех любить свою родину – Дагестан, любить великую страну – Россию, быть верным долгу и уважать, любить людей.Телеграмму с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову, родным и близким Магомедали Магомедова в связи с его кончиной направили президент РФ Владимир Путин, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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магомедсалам магомедов, владимир путин, левашинский район, россия, республика дагестан
Магомедсалам Магомедов, Владимир Путин, Левашинский район, Россия, Республика Дагестан
17:23 05.12.2022 (обновлено: 17:28 05.12.2022)
 
Экс-председателя госсовета Дагестана Магомедова похоронили в родном селе

Экс-председателя госсовета Дагестана Магомедали Магомедова похоронили в родном селе Леваши

© Фото : Правительство Республики ДагестанЦеремония прощания с Магомедали Магомедовым
Церемония прощания с Магомедали Магомедовым - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Правительство Республики Дагестан
Церемония прощания с Магомедали Магомедовым
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МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Скончавшегося в возрасте 92 лет экс-председателя госсовета Дагестана Магомедали Магомедова похоронили в понедельник в его родном селе Леваши Левашинского района, сообщает правительство региона.
Экс-председатель госсовета Дагестана, советский и российский политический деятель, герой труда РФ Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет 4 декабря. Пятое декабря объявлено днем траура в Дагестане в связи с его смертью.
© Фото : Правительство Республики ДагестанЦеремония прощания с Магомедали Магомедовым
Церемония прощания с Магомедали Магомедовым - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Правительство Республики Дагестан
Церемония прощания с Магомедали Магомедовым
"Всю свою жизнь он был государственником. Это человек, который в самые тяжелые минуты для Дагестана, когда на кону стояло будущее республики, взял на себя ответственность и сохранил нашу республику, наше российское государство. Нам, молодым, есть чему учиться у Магомедали Магомедовича. Каждая встреча с ним – это был урок мудрости. Мы сегодня скорбим, выражаем искренние соболезнования Магомедасаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким, детям, сыновьям, племянникам, внукам, всему левашинскому и дагестанскому джамаату. Пусть Всевышний определит Магомедали Магомедовича среди лучших", – сказал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
По информации властей, на похороны политика вместе с председателем правительства Дагестана прибыли спикер Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров, руководитель администрации главы и правительства республики Алексей Гасанов, вице-премьеры, руководители органов власти, депутаты, главы муниципальных образований, родные и близкие Магомедова.
© Фото : Правительство Республики ДагестанЦеремония прощания с Магомедали Магомедовым
Церемония прощания с Магомедали Магомедовым - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Правительство Республики Дагестан
Церемония прощания с Магомедали Магомедовым
Сын Магомедова, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, от имени семьи выразил благодарность всем за поддержку. "Огромная благодарность всем, кто разделяет наше горе и скорбь... Отец прожил достойную жизнь. Он был мощный, сильный, могущественный, он был как скала, как гора. Мы – дети, с самого детства и до этих дней знали, что есть человек, который подскажет, поможет, возьмет за руку и, если ты ошибся, выведет тебя на правильный путь. Он воспитывал нас по-настоящему в дагестанских традициях, он был и строгим, и требовательным, и добрым, и заботливым", – цитирует пресс-служба правительства слова Магомедсалама Магомедова.
Он добавил, что его отец учил всех любить свою родину – Дагестан, любить великую страну – Россию, быть верным долгу и уважать, любить людей.
Телеграмму с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову, родным и близким Магомедали Магомедова в связи с его кончиной направили президент РФ Владимир Путин, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Почетный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 14:18
Путин выразил соболезнования из-за смерти Магомедали Магомедова
 
Магомедсалам МагомедовВладимир ПутинЛевашинский районРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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