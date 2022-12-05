https://ria.ru/20221205/magomedov-1836475191.html

Экс-председателя госсовета Дагестана Магомедова похоронили в родном селе

Экс-председателя госсовета Дагестана Магомедова похоронили в родном селе - РИА Новости, 05.12.2022

Экс-председателя госсовета Дагестана Магомедова похоронили в родном селе

Скончавшегося в возрасте 92 лет экс-председателя госсовета Дагестана Магомедали Магомедова похоронили в понедельник в его родном селе Леваши Левашинского... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:23

2022-12-05T17:23

2022-12-05T17:28

магомедсалам магомедов

владимир путин

левашинский район

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Скончавшегося в возрасте 92 лет экс-председателя госсовета Дагестана Магомедали Магомедова похоронили в понедельник в его родном селе Леваши Левашинского района, сообщает правительство региона.Экс-председатель госсовета Дагестана, советский и российский политический деятель, герой труда РФ Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет 4 декабря. Пятое декабря объявлено днем траура в Дагестане в связи с его смертью."Всю свою жизнь он был государственником. Это человек, который в самые тяжелые минуты для Дагестана, когда на кону стояло будущее республики, взял на себя ответственность и сохранил нашу республику, наше российское государство. Нам, молодым, есть чему учиться у Магомедали Магомедовича. Каждая встреча с ним – это был урок мудрости. Мы сегодня скорбим, выражаем искренние соболезнования Магомедасаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким, детям, сыновьям, племянникам, внукам, всему левашинскому и дагестанскому джамаату. Пусть Всевышний определит Магомедали Магомедовича среди лучших", – сказал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.По информации властей, на похороны политика вместе с председателем правительства Дагестана прибыли спикер Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров, руководитель администрации главы и правительства республики Алексей Гасанов, вице-премьеры, руководители органов власти, депутаты, главы муниципальных образований, родные и близкие Магомедова.Сын Магомедова, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, от имени семьи выразил благодарность всем за поддержку. "Огромная благодарность всем, кто разделяет наше горе и скорбь... Отец прожил достойную жизнь. Он был мощный, сильный, могущественный, он был как скала, как гора. Мы – дети, с самого детства и до этих дней знали, что есть человек, который подскажет, поможет, возьмет за руку и, если ты ошибся, выведет тебя на правильный путь. Он воспитывал нас по-настоящему в дагестанских традициях, он был и строгим, и требовательным, и добрым, и заботливым", – цитирует пресс-служба правительства слова Магомедсалама Магомедова.Он добавил, что его отец учил всех любить свою родину – Дагестан, любить великую страну – Россию, быть верным долгу и уважать, любить людей.Телеграмму с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову, родным и близким Магомедали Магомедова в связи с его кончиной направили президент РФ Владимир Путин, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

https://ria.ru/20221205/soboleznovaniya-1836409427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

магомедсалам магомедов, владимир путин, левашинский район, россия, республика дагестан