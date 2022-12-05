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Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения - РИА Новости, 05.12.2022
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Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения
Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения - РИА Новости, 05.12.2022
Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил срочно расчистить от снега все социальные объекты региона от сосулек и снега, а также выразил соболезнование РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:58
2022-12-05T08:58
общество
магаданская область
магадан
сергей носов
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МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил срочно расчистить от снега все социальные объекты региона от сосулек и снега, а также выразил соболезнование родным ребенка, погибшего под снежным завалом у одного из детских садов в Магадане."Потребовал от муниципалитетов незамедлительно привести в нормативное состояние всю инфраструктуру, социальные учреждения и жилые дома. Если не хватает собственных возможностей, то срочно передать информацию, сколько техники и людей необходимо для очистки крыш, козырьков, дворов и улиц. Предоставить отчет о принятых мерах", - написал Носов в социальных сетях.Он дополнил, что поручил профильным ведомствам провести перерасчет средств, которые заложены на следующий год на снегоуборочные мероприятия, с учетом ситуации в этом году.В воскресенье 8-летний мальчик перелез через забор одного из детских садов Магадана, на которого с крыши сошла снежно-ледовая масса. Ребёнок погиб.Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность". Свою проверку проводит прокуратура региона."В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Они дадут правовую оценку произошедшего. Наша задача - забота о безопасности детей. Если каждый из нас будет думать об этом, подобные ситуации можно предотвратить. Родным и близким погибшего ребенка выражаю глубокие соболезнования", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20221204/magadan-1836224087.html
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Последствия снегопада в Магадане
В частном секторе Магадана сегодня утром многие не смогли выехать из дома из-за выросших за ночь огромных сугробов. За двое суток в регионе выпала почти месячная норма осадков, объявлена лавинная опасность, закрыта трасса Магадан - Балаганное - Талон. Спасатели сообщили о скором приходе очередного снежного циклона.
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общество, магаданская область, магадан, сергей носов
Общество, Магаданская область, Магадан, Сергей Носов
08:58 05.12.2022
 
Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения

Магаданский губернатор Носов поручил очистить от снега все соцучреждения после циклона

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МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил срочно расчистить от снега все социальные объекты региона от сосулек и снега, а также выразил соболезнование родным ребенка, погибшего под снежным завалом у одного из детских садов в Магадане.
"Потребовал от муниципалитетов незамедлительно привести в нормативное состояние всю инфраструктуру, социальные учреждения и жилые дома. Если не хватает собственных возможностей, то срочно передать информацию, сколько техники и людей необходимо для очистки крыш, козырьков, дворов и улиц. Предоставить отчет о принятых мерах", - написал Носов в социальных сетях.
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Учреждения в Магадане проверят после гибели ребенка от упавшего снега
Он дополнил, что поручил профильным ведомствам провести перерасчет средств, которые заложены на следующий год на снегоуборочные мероприятия, с учетом ситуации в этом году.
В воскресенье 8-летний мальчик перелез через забор одного из детских садов Магадана, на которого с крыши сошла снежно-ледовая масса. Ребёнок погиб.
Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность". Свою проверку проводит прокуратура региона.
"В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Они дадут правовую оценку произошедшего. Наша задача - забота о безопасности детей. Если каждый из нас будет думать об этом, подобные ситуации можно предотвратить. Родным и близким погибшего ребенка выражаю глубокие соболезнования", - добавил глава региона.
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ОбществоМагаданская областьМагаданСергей Носов
 
 
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