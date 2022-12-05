https://ria.ru/20221205/magadan-1836318872.html
Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения
Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения - РИА Новости, 05.12.2022
Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил срочно расчистить от снега все социальные объекты региона от сосулек и снега, а также выразил соболезнование РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:58
2022-12-05T08:58
2022-12-05T08:58
общество
магаданская область
магадан
сергей носов
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МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил срочно расчистить от снега все социальные объекты региона от сосулек и снега, а также выразил соболезнование родным ребенка, погибшего под снежным завалом у одного из детских садов в Магадане."Потребовал от муниципалитетов незамедлительно привести в нормативное состояние всю инфраструктуру, социальные учреждения и жилые дома. Если не хватает собственных возможностей, то срочно передать информацию, сколько техники и людей необходимо для очистки крыш, козырьков, дворов и улиц. Предоставить отчет о принятых мерах", - написал Носов в социальных сетях.Он дополнил, что поручил профильным ведомствам провести перерасчет средств, которые заложены на следующий год на снегоуборочные мероприятия, с учетом ситуации в этом году.В воскресенье 8-летний мальчик перелез через забор одного из детских садов Магадана, на которого с крыши сошла снежно-ледовая масса. Ребёнок погиб.Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность". Свою проверку проводит прокуратура региона."В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Они дадут правовую оценку произошедшего. Наша задача - забота о безопасности детей. Если каждый из нас будет думать об этом, подобные ситуации можно предотвратить. Родным и близким погибшего ребенка выражаю глубокие соболезнования", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20221204/magadan-1836224087.html
https://ria.ru/20221202/magadan-1835754376.html
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Последствия снегопада в Магадане
В частном секторе Магадана сегодня утром многие не смогли выехать из дома из-за выросших за ночь огромных сугробов.
За двое суток в регионе выпала почти месячная норма осадков, объявлена лавинная опасность, закрыта трасса Магадан - Балаганное - Талон. Спасатели сообщили о скором приходе очередного снежного циклона.
2022-12-05T08:58
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PT0M15S
РИА Новости
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общество, магаданская область, магадан, сергей носов
Общество, Магаданская область, Магадан, Сергей Носов
Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения
Магаданский губернатор Носов поручил очистить от снега все соцучреждения после циклона
МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил
срочно расчистить от снега все социальные объекты региона от сосулек и снега, а также выразил соболезнование родным ребенка, погибшего под снежным завалом у одного из детских садов в Магадане.
"Потребовал от муниципалитетов незамедлительно привести в нормативное состояние всю инфраструктуру, социальные учреждения и жилые дома. Если не хватает собственных возможностей, то срочно передать информацию, сколько техники и людей необходимо для очистки крыш, козырьков, дворов и улиц. Предоставить отчет о принятых мерах", - написал Носов в социальных сетях.
Он дополнил, что поручил профильным ведомствам провести перерасчет средств, которые заложены на следующий год на снегоуборочные мероприятия, с учетом ситуации в этом году.
В воскресенье 8-летний мальчик перелез через забор одного из детских садов Магадана, на которого с крыши сошла снежно-ледовая масса. Ребёнок погиб.
Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность". Свою проверку проводит прокуратура региона.
"В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Они дадут правовую оценку произошедшего. Наша задача - забота о безопасности детей. Если каждый из нас будет думать об этом, подобные ситуации можно предотвратить. Родным и близким погибшего ребенка выражаю глубокие соболезнования", - добавил глава региона.