https://ria.ru/20221205/magadan-1836318872.html

Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения

Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения - РИА Новости, 05.12.2022

Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил срочно расчистить от снега все социальные объекты региона от сосулек и снега, а также выразил соболезнование РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:58

2022-12-05T08:58

2022-12-05T08:58

общество

магаданская область

магадан

сергей носов

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МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил срочно расчистить от снега все социальные объекты региона от сосулек и снега, а также выразил соболезнование родным ребенка, погибшего под снежным завалом у одного из детских садов в Магадане."Потребовал от муниципалитетов незамедлительно привести в нормативное состояние всю инфраструктуру, социальные учреждения и жилые дома. Если не хватает собственных возможностей, то срочно передать информацию, сколько техники и людей необходимо для очистки крыш, козырьков, дворов и улиц. Предоставить отчет о принятых мерах", - написал Носов в социальных сетях.Он дополнил, что поручил профильным ведомствам провести перерасчет средств, которые заложены на следующий год на снегоуборочные мероприятия, с учетом ситуации в этом году.В воскресенье 8-летний мальчик перелез через забор одного из детских садов Магадана, на которого с крыши сошла снежно-ледовая масса. Ребёнок погиб.Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность". Свою проверку проводит прокуратура региона."В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Они дадут правовую оценку произошедшего. Наша задача - забота о безопасности детей. Если каждый из нас будет думать об этом, подобные ситуации можно предотвратить. Родным и близким погибшего ребенка выражаю глубокие соболезнования", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20221204/magadan-1836224087.html

https://ria.ru/20221202/magadan-1835754376.html

магаданская область

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Последствия снегопада в Магадане В частном секторе Магадана сегодня утром многие не смогли выехать из дома из-за выросших за ночь огромных сугробов. За двое суток в регионе выпала почти месячная норма осадков, объявлена лавинная опасность, закрыта трасса Магадан - Балаганное - Талон. Спасатели сообщили о скором приходе очередного снежного циклона. 2022-12-05T08:58 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, магаданская область, магадан, сергей носов