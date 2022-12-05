https://ria.ru/20221205/leps-1836386143.html
Участник конфликта с Лепсом подал заявление в полицию
Участник конфликта с Лепсом подал заявление в полицию - РИА Новости, 05.12.2022
Участник конфликта с Лепсом подал заявление в полицию
Житель Санкт-Петербурга, который утверждает, что получил перелом носа после конфликта с артистом Григорием Лепсом и его охранниками, подал заявление в полицию и РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:14
2022-12-05T13:14
2022-12-05T13:47
происшествия
григорий лепс
санкт-петербург
шоубиз
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который утверждает, что получил перелом носа после конфликта с артистом Григорием Лепсом и его охранниками, подал заявление в полицию и ожидает возбуждения уголовного дела, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Хейфец.Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео конфликта возле одного из баров на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, где присутствует Лепс и его сопровождение. На этом видео, снятом, предположительно, после концерта 2 декабря, охранники артиста бьют мужчину, сам Лепс тоже прибегает к рукоприкладству.Как рассказал Хейфец со слов доверителя, мужчина играл в нарды в баре на Московском проспекте, когда к нему обратился Лепс с предложением сыграть с ним по ставке в 10 тысяч долларов. Когда тот оказался, артист якобы ударил его в лицо, конфликт продолжился на улице."У моего доверителя диагностирован перелом носа со смещением. Вчера было подано заявление в полицию. Мы ожидаем, что сегодня будет возбуждено уголовное дело по факту хулиганства группой лиц с причинением вреда здоровью средней тяжести", - сказал адвокат.Комментарием ГУМВД по ситуации с участием Лепса РИА Новости пока не располагает. Оба увеселительных заведения, находящиеся в районе конфликта на Московском проспекте, пока отказались от комментариев.Как уточнил РИА Новости информированный источник, полиция проводит проверку по факту потасовки с участием певца. По предварительным данным, информация СМИ и Telegram-каналов о возбуждении уголовного дела в отношении Лепса действительности не соответствует, добавил он.
https://ria.ru/20221202/kirkorov-1835956898.html
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происшествия, григорий лепс, санкт-петербург
Происшествия, Григорий Лепс, Санкт-Петербург, Шоубиз
13:14 05.12.2022 (обновлено: 13:47 05.12.2022)
Участник конфликта с Лепсом подал заявление в полицию
Адвокат Хейфец: участник конфликта с Лепсом ожидает возбуждения уголовного дела
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который утверждает, что получил перелом носа после конфликта с артистом Григорием Лепсом и его охранниками, подал заявление в полицию и ожидает возбуждения уголовного дела, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Хейфец.
Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео конфликта возле одного из баров на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, где присутствует Лепс и его сопровождение. На этом видео, снятом, предположительно, после концерта 2 декабря, охранники артиста бьют мужчину, сам Лепс тоже прибегает к рукоприкладству.
Как рассказал Хейфец со слов доверителя, мужчина играл в нарды в баре на Московском проспекте, когда к нему обратился Лепс с предложением сыграть с ним по ставке в 10 тысяч долларов. Когда тот оказался, артист якобы ударил его в лицо, конфликт продолжился на улице.
"У моего доверителя диагностирован перелом носа со смещением. Вчера было подано заявление в полицию. Мы ожидаем, что сегодня будет возбуждено уголовное дело по факту хулиганства группой лиц с причинением вреда здоровью средней тяжести", - сказал адвокат.
Комментарием ГУМВД по ситуации с участием Лепса РИА Новости пока не располагает. Оба увеселительных заведения, находящиеся в районе конфликта на Московском проспекте, пока отказались от комментариев.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, полиция проводит проверку по факту потасовки с участием певца. По предварительным данным, информация СМИ и Telegram-каналов о возбуждении уголовного дела в отношении Лепса действительности не соответствует, добавил он.