https://ria.ru/20221205/kudrin-1836330843.html
Кудрин принял предложение занять в "Яндексе" пост советника
Кудрин принял предложение занять в "Яндексе" пост советника - РИА Новости, 05.12.2022
Кудрин принял предложение занять в "Яндексе" пост советника
Алексей Кудрин станет советником "Яндекса" по корпоративному управлению, следует из его сообщения в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:06
2022-12-05T10:06
2022-12-05T13:14
яндекс
экономика
алексей кудрин
россия
счетная палата рф
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Алексей Кудрин станет советником "Яндекса" по корпоративному управлению, следует из его сообщения в Telegram-канале.По словам Кудрина, он принял предложение компании занять этот пост."Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", — написал бывший глава Счетной палаты.Одной из главных своих задач он назвал сохранение уникальной управленческой и технологической культуры "Яндекса", чтобы он оставался "независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди".В "Яндексе" РИА Новости подтвердили, что Кудрин ответил согласием на предложение компании.На прошлой неделе Совет Федерации досрочно освободил Кудрина с поста председателя Счетной палаты, который он занимал с мая 2018 года. В органах власти Кудрин работал с 1990-х, а с 2000 по 2011 год был министром финансов, с перерывами совмещая эту должность с креслом вице-премьера.
https://ria.ru/20221130/kudrin-1835400703.html
https://ria.ru/20221130/yandeks-1835205149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, экономика, алексей кудрин, россия, счетная палата рф
Яндекс, Экономика, Алексей Кудрин, Россия, Счетная палата РФ
10:06 05.12.2022 (обновлено: 13:14 05.12.2022)
Кудрин принял предложение занять в "Яндексе" пост советника
Кудрин заявил о принятии предложения "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Алексей Кудрин станет советником "Яндекса" по корпоративному управлению, следует из его сообщения в Telegram-канале
.
По словам Кудрина, он принял предложение компании занять этот пост.
"Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", — написал бывший глава Счетной палаты.
Одной из главных своих задач он назвал сохранение уникальной управленческой и технологической культуры "Яндекса", чтобы он оставался "независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди".
В "Яндексе" РИА Новости подтвердили, что Кудрин ответил согласием на предложение компании.
На прошлой неделе Совет Федерации
досрочно освободил Кудрина с поста председателя Счетной палаты, который он занимал с мая 2018 года. В органах власти Кудрин работал с 1990-х, а с 2000 по 2011 год был министром финансов, с перерывами совмещая эту должность с креслом вице-премьера.