https://ria.ru/20221205/kudrin-1836330843.html

Кудрин принял предложение занять в "Яндексе" пост советника

Кудрин принял предложение занять в "Яндексе" пост советника - РИА Новости, 05.12.2022

Кудрин принял предложение занять в "Яндексе" пост советника

Алексей Кудрин станет советником "Яндекса" по корпоративному управлению, следует из его сообщения в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:06

2022-12-05T10:06

2022-12-05T13:14

яндекс

экономика

алексей кудрин

россия

счетная палата рф

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Алексей Кудрин станет советником "Яндекса" по корпоративному управлению, следует из его сообщения в Telegram-канале.По словам Кудрина, он принял предложение компании занять этот пост."Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", — написал бывший глава Счетной палаты.Одной из главных своих задач он назвал сохранение уникальной управленческой и технологической культуры "Яндекса", чтобы он оставался "независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди".В "Яндексе" РИА Новости подтвердили, что Кудрин ответил согласием на предложение компании.На прошлой неделе Совет Федерации досрочно освободил Кудрина с поста председателя Счетной палаты, который он занимал с мая 2018 года. В органах власти Кудрин работал с 1990-х, а с 2000 по 2011 год был министром финансов, с перерывами совмещая эту должность с креслом вице-премьера.

https://ria.ru/20221130/kudrin-1835400703.html

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Кирилл Волков

яндекс, экономика, алексей кудрин, россия, счетная палата рф