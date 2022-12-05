https://ria.ru/20221205/kreschenie-1836510729.html

В ЮАР в реке обнаружили тела 14 человек после инцидента с крещением

В ЮАР в реке обнаружили тела 14 человек после инцидента с крещением - РИА Новости, 05.12.2022

В ЮАР в реке обнаружили тела 14 человек после инцидента с крещением

Тела 14 человек обнаружили в реке Юкскей в ЮАР после того, как группу людей унесло сильным потоком воды во время обряда крещения, сообщает портал News24 со... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:42

2022-12-05T19:42

2022-12-05T19:54

в мире

юар

йоханнесбург

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тела 14 человек обнаружили в реке Юкскей в ЮАР после того, как группу людей унесло сильным потоком воды во время обряда крещения, сообщает портал News24 со ссылкой на местную службу спасения.Религиозный ритуал проходил в субботу вечером на окраине города Йоханнесбург. Ранее сообщалось о девяти погибших в результате происшествия.Портал приводит слова представителя местной службы спасения Роберта Мулаудзи, отметившего, что количество обнаруженных тел уже составляет 14. По данным News24, среди них есть дети, в том числе младенец. Однако, согласно порталу, не исключается, что часть найденных погибших стали жертвами инцидентов, не связанных с обрядом.Поисково-спасательная операция продолжается.

https://ria.ru/20221204/avariya-1836251771.html

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