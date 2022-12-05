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В театре рассказали о причине госпитализации Краско - РИА Новости, 05.12.2022
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Культура
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В театре рассказали о причине госпитализации Краско
В театре рассказали о причине госпитализации Краско - РИА Новости, 05.12.2022
В театре рассказали о причине госпитализации Краско
Ивана Краско планово госпитализировали в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в Театре имени Комиссаржевской, где служит актер. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:44
2022-12-05T16:44
культура
новости культуры
иван краско
россия
санкт-петербург
кино и сериалы
театр
знаменитости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Ивана Краско планово госпитализировали в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в Театре имени Комиссаржевской, где служит актер."Раз в год либо раз в полгода он проходит плановое обследование", — уточнила начальник отдела по связям с общественностью театра Светлана Володина."Мы внимательно следим за здоровьем Ивана Ивановича. Руководство на связи с врачами", — добавила она.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале этого года он проходил реабилитацию в больнице.Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года.
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новости культуры, иван краско, россия, санкт-петербург, кино и сериалы, театр, знаменитости
Культура, Новости культуры, Иван Краско, Россия, Санкт-Петербург, Кино и сериалы, Театр, Знаменитости
16:44 05.12.2022
 
В театре рассказали о причине госпитализации Краско

Театр имени Комиссаржевской: Ивана Краско планово госпитализировали в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Ивана Краско планово госпитализировали в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в Театре имени Комиссаржевской, где служит актер.
"Раз в год либо раз в полгода он проходит плановое обследование", — уточнила начальник отдела по связям с общественностью театра Светлана Володина.
"Мы внимательно следим за здоровьем Ивана Ивановича. Руководство на связи с врачами", — добавила она.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале этого года он проходил реабилитацию в больнице.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года.
Композитор, эстрадный певец, музыкант Юрий Антонов на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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КультураНовости культурыИван КраскоРоссияСанкт-ПетербургКино и сериалыТеатрЗнаменитости
 
 
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