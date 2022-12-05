https://ria.ru/20221205/krasko-1836458353.html

В театре рассказали о причине госпитализации Краско

В театре рассказали о причине госпитализации Краско - РИА Новости, 05.12.2022

В театре рассказали о причине госпитализации Краско

Ивана Краско планово госпитализировали в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в Театре имени Комиссаржевской, где служит актер. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:44

2022-12-05T16:44

2022-12-05T16:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Ивана Краско планово госпитализировали в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в Театре имени Комиссаржевской, где служит актер."Раз в год либо раз в полгода он проходит плановое обследование", — уточнила начальник отдела по связям с общественностью театра Светлана Володина."Мы внимательно следим за здоровьем Ивана Ивановича. Руководство на связи с врачами", — добавила она.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале этого года он проходил реабилитацию в больнице.Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года.

https://ria.ru/20221202/antonov-1835792296.html

россия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, иван краско, россия, санкт-петербург, кино и сериалы, театр, знаменитости