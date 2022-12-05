Рейтинг@Mail.ru
Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/konverty-1836375357.html
Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины
Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины - РИА Новости, 05.12.2022
Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины
Испанская полиция изъяла еще три конверта, предположительно, с глазами животных, адресованные в украинские дипмиссии, сообщил представитель МИД Украины Олег... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:35
2022-12-05T14:44
в мире
украина
испания
олег николенко
малага
педро санчес
мадрид
барселона (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836398333_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_970b8eb39a88265972885648c9976805.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Испанская полиция изъяла еще три конверта, предположительно, с глазами животных, адресованные в украинские дипмиссии, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко."Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, Генеральному консульству Украины в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия", — написал он в соцсети.Всего, по его словам, насчитывается 21 подобный случай в 12 странах.Тридцатого ноября у здания украинского посольства в Мадриде прогремел взрыв. По информации правоохранительных органов, самодельная бомба находилась в посылке, адресованной главе дипмиссии Сергею Погорельцеву. Власти Испании рассматривают этот инцидент как теракт.За несколько дней до этого полиция перехватила конверт с "пиротехническим веществом", направленный премьер-министру Педро Санчесу. Кроме того, аналогичные посылки получили оружейная компания Instalaza, Министерство обороны, авиабаза Торрехон-де-Ардос и посольство США. Полиция предполагает, что все посылки поступали из Вальядолида, личность отправителя установить пока не удалось.
https://ria.ru/20221130/vzryv-1835399485.html
украина
испания
малага
мадрид
барселона (город)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836398333_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fd32f8235118f77271c356d6330e148b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания, олег николенко, малага, педро санчес, мадрид, барселона (город), мид украины, европа
В мире, Украина, Испания, Олег Николенко, Малага, Педро Санчес, Мадрид, Барселона (город), МИД Украины, Европа
12:35 05.12.2022 (обновлено: 14:44 05.12.2022)
 
Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины

Полиция Испании изъяла три конверта для дипмиссий Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге

© AFP 2022 / Oscar del PozoСотрудник полиции Испании у посольства Украины в Мадриде
Сотрудник полиции Испании у посольства Украины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / Oscar del Pozo
Сотрудник полиции Испании у посольства Украины в Мадриде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Испанская полиция изъяла еще три конверта, предположительно, с глазами животных, адресованные в украинские дипмиссии, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
"Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, Генеральному консульству Украины в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия", — написал он в соцсети.
Всего, по его словам, насчитывается 21 подобный случай в 12 странах.
Тридцатого ноября у здания украинского посольства в Мадриде прогремел взрыв. По информации правоохранительных органов, самодельная бомба находилась в посылке, адресованной главе дипмиссии Сергею Погорельцеву. Власти Испании рассматривают этот инцидент как теракт.
За несколько дней до этого полиция перехватила конверт с "пиротехническим веществом", направленный премьер-министру Педро Санчесу. Кроме того, аналогичные посылки получили оружейная компания Instalaza, Министерство обороны, авиабаза Торрехон-де-Ардос и посольство США. Полиция предполагает, что все посылки поступали из Вальядолида, личность отправителя установить пока не удалось.
Испанские полицейские недалеко от места взрыва в посольстве Украины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 19:38
Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде
 
В миреУкраинаИспанияОлег НиколенкоМалагаПедро СанчесМадридБарселона (город)МИД УкраиныЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала