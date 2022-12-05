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Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины
Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины - РИА Новости, 05.12.2022
Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины
Испанская полиция изъяла еще три конверта, предположительно, с глазами животных, адресованные в украинские дипмиссии, сообщил представитель МИД Украины Олег... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:35
2022-12-05T12:35
2022-12-05T14:44
в мире
украина
испания
олег николенко
малага
педро санчес
мадрид
барселона (город)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Испанская полиция изъяла еще три конверта, предположительно, с глазами животных, адресованные в украинские дипмиссии, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко."Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, Генеральному консульству Украины в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия", — написал он в соцсети.Всего, по его словам, насчитывается 21 подобный случай в 12 странах.Тридцатого ноября у здания украинского посольства в Мадриде прогремел взрыв. По информации правоохранительных органов, самодельная бомба находилась в посылке, адресованной главе дипмиссии Сергею Погорельцеву. Власти Испании рассматривают этот инцидент как теракт.За несколько дней до этого полиция перехватила конверт с "пиротехническим веществом", направленный премьер-министру Педро Санчесу. Кроме того, аналогичные посылки получили оружейная компания Instalaza, Министерство обороны, авиабаза Торрехон-де-Ардос и посольство США. Полиция предполагает, что все посылки поступали из Вальядолида, личность отправителя установить пока не удалось.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, испания, олег николенко, малага, педро санчес, мадрид, барселона (город), мид украины, европа
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12:35 05.12.2022 (обновлено: 14:44 05.12.2022)
Полиция Испании изъяла посылки с глазами животных для дипмиссий Украины
Полиция Испании изъяла три конверта для дипмиссий Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге