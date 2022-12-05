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Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса
Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса - РИА Новости, 05.12.2022
Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса
В Карачаево-Черкесии за год восстановили леса на площади более 13 гектаров, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:55
2022-12-05T14:55
2022-12-05T14:55
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 5 дек – РИА Новости.В Карачаево-Черкесии за год восстановили леса на площади более 13 гектаров, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Искусственное лесовосстановление осуществлено на площади 2,6 гектара, содействие естественному возобновлению леса проведено на площади свыше 10 гектаров. Произведены работы по формированию запаса лесных семян в размере почти 30 килограммов. Для обеспечения мероприятий лесовостановления посадочным материалом в республике создан лесной питомник площадью 6 гектаров."В рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для защиты от лесных пожаров дополнительно в этом году закуплены 5 единиц лесопожарной техники. Всего в регионе за последние 4 года закуплены 32 единицы спецтехники", - сообщил Темрезов.Всего, по словам главы региона, с 2019 года в рамках нацпроекта "Экология" в КЧР выполнены мероприятия по воспроизводству лесов и лесовосстановлению на площади 188,4 гектаров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 5 дек – РИА Новости.В Карачаево-Черкесии за год восстановили леса на площади более 13 гектаров, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Искусственное лесовосстановление осуществлено на площади 2,6 гектара, содействие естественному возобновлению леса проведено на площади свыше 10 гектаров. Произведены работы по формированию запаса лесных семян в размере почти 30 килограммов. Для обеспечения мероприятий лесовостановления посадочным материалом в республике создан лесной питомник площадью 6 гектаров.
"В рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для защиты от лесных пожаров дополнительно в этом году закуплены 5 единиц лесопожарной техники. Всего в регионе за последние 4 года закуплены 32 единицы спецтехники", - сообщил Темрезов.
Всего, по словам главы региона, с 2019 года в рамках нацпроекта "Экология" в КЧР выполнены мероприятия по воспроизводству лесов
и лесовосстановлению на площади 188,4 гектаров.