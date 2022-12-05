Рейтинг@Mail.ru
Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20221205/kchr-1836424588.html
Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса
Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса - РИА Новости, 05.12.2022
Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса
В Карачаево-Черкесии за год восстановили леса на площади более 13 гектаров, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:55
2022-12-05T14:55
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760852203_0:145:3083:1880_1920x0_80_0_0_ac88c5059193db441b3c011236b7bf85.jpg
ЧЕРКЕССК, 5 дек – РИА Новости.В Карачаево-Черкесии за год восстановили леса на площади более 13 гектаров, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Искусственное лесовосстановление осуществлено на площади 2,6 гектара, содействие естественному возобновлению леса проведено на площади свыше 10 гектаров. Произведены работы по формированию запаса лесных семян в размере почти 30 килограммов. Для обеспечения мероприятий лесовостановления посадочным материалом в республике создан лесной питомник площадью 6 гектаров."В рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для защиты от лесных пожаров дополнительно в этом году закуплены 5 единиц лесопожарной техники. Всего в регионе за последние 4 года закуплены 32 единицы спецтехники", - сообщил Темрезов.Всего, по словам главы региона, с 2019 года в рамках нацпроекта "Экология" в КЧР выполнены мероприятия по воспроизводству лесов и лесовосстановлению на площади 188,4 гектаров.
https://ria.ru/20221201/remont-1835675869.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760852203_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_6a304a9269ee0137873ec29da961a531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
14:55 05.12.2022
 

Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов
 Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 5 дек – РИА Новости.В Карачаево-Черкесии за год восстановили леса на площади более 13 гектаров, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Искусственное лесовосстановление осуществлено на площади 2,6 гектара, содействие естественному возобновлению леса проведено на площади свыше 10 гектаров. Произведены работы по формированию запаса лесных семян в размере почти 30 килограммов. Для обеспечения мероприятий лесовостановления посадочным материалом в республике создан лесной питомник площадью 6 гектаров.
Ремонт асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 17:54Карачаево-Черкесская Республика
За 5 лет отремонтированы почти 40 километров трассы Майкоп-Карачаевск
"В рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для защиты от лесных пожаров дополнительно в этом году закуплены 5 единиц лесопожарной техники. Всего в регионе за последние 4 года закуплены 32 единицы спецтехники", - сообщил Темрезов.
Всего, по словам главы региона, с 2019 года в рамках нацпроекта "Экология" в КЧР выполнены мероприятия по воспроизводству лесов и лесовосстановлению на площади 188,4 гектаров.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала