https://ria.ru/20221205/kchr-1836424588.html

Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса

Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса - РИА Новости, 05.12.2022

Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса

В Карачаево-Черкесии за год восстановили леса на площади более 13 гектаров, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:55

2022-12-05T14:55

2022-12-05T14:55

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 5 дек – РИА Новости.В Карачаево-Черкесии за год восстановили леса на площади более 13 гектаров, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Искусственное лесовосстановление осуществлено на площади 2,6 гектара, содействие естественному возобновлению леса проведено на площади свыше 10 гектаров. Произведены работы по формированию запаса лесных семян в размере почти 30 килограммов. Для обеспечения мероприятий лесовостановления посадочным материалом в республике создан лесной питомник площадью 6 гектаров."В рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для защиты от лесных пожаров дополнительно в этом году закуплены 5 единиц лесопожарной техники. Всего в регионе за последние 4 года закуплены 32 единицы спецтехники", - сообщил Темрезов.Всего, по словам главы региона, с 2019 года в рамках нацпроекта "Экология" в КЧР выполнены мероприятия по воспроизводству лесов и лесовосстановлению на площади 188,4 гектаров.

https://ria.ru/20221201/remont-1835675869.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов