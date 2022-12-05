https://ria.ru/20221205/kazan-1836295915.html

В Казани откроется форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия

В Казани откроется форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия - РИА Новости, 05.12.2022

В Казани откроется форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия

Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия открывается в Казани в понедельник, он соберет около тысячи участников из стран СНГ,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T00:39

2022-12-05T00:39

2022-12-05T00:39

республика татарстан

ольга любимова

рустам минниханов

россия

казань

азия

снг

юнеско

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КАЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия открывается в Казани в понедельник, он соберет около тысячи участников из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки."Казань примет международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, организуемый Министерством иностранных дел РФ совместно с правительством Татарстана. В мероприятии примут участие около 1 тысячи делегатов из России и дружественных стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также из Абхазии, Южной Осетии", - говорится в сообщении организаторов.Официальная церемония открытия и пленарное заседание форума пройдут в понедельник. Ожидается, что в открытии примут участие министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Татарстана Рустам Минниханов.В последующие дни запланированы тематические мероприятия на различных площадках. В частности, состоятся конференции управляющих объектами всемирного природного наследия, молодых специалистов в области всемирного наследия, заседания по проблемам промышленного и религиозного наследия.Также в числе заявленных к обсуждению тем проект "Великий шелковый путь", проблемы восстановления сирийской Пальмиры, молодежная модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года – один из наиболее эффективных и широко признаваемых международных актов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении полувека в ее рамках формировался Список всемирного наследия – перечень выдающихся культурных и природных достопримечательностей, представляющих общечеловеческую ценность и требующих особой защиты.

https://ria.ru/20221201/it-1835641720.html

https://ria.ru/20221130/sotrudnichestvo-1835342712.html

россия

казань

азия

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ольга любимова, рустам минниханов, россия, казань, азия, снг, юнеско