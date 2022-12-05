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В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/iznasilovanie-1836302337.html
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками - РИА Новости, 05.12.2022
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T04:08
2022-12-05T08:54
специальная военная операция на украине
владимир рогов
владимир зеленский
мария захарова
харьковская область
россия
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 дек — РИА Новости. Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского, рассказал РИА Новости активист николаевского подполья."Польские наемники по городу ездят на машинах с польскими номерами, беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок. Кстати, мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Тем более из Киева дан указ закрывать на все глаза, что вытворяют эти польские твари", — отметил собеседник агентства.Он также заявил, что недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении в город его семьи не соответствует действительности.В конце октября этот же подпольщик сообщал РИА Новости, что в Николаев массово заехали наемники из Грузии и Франции.О присутствии польских наемников, воюющих на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны сообщало об уничтожении до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты говорили о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.В середине ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что только в региональном центре число иностранных наемников превысило одну тысячу, при этом он конкретно назвал приехавших из Грузии и Польши. Рогов также говорил, что значительная концентрация польских наемников замечена между городами Пологи и Гуляйполе, а также южнее района Орехова в Запорожской области.Польские наемники участвуют в боевых действиях на стороне Украины и на других направлениях. Минобороны РФ сообщало, что противостоящих российским военным иностранцев больше всего именно из Польши.Украинские военные рассказали, что сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши, переодетых в украинскую форму и подчиняющихся командованию НАТО, прибыл в город Марганец Днепропетровской области для выявления жителей города, помогающих России, сообщил в минувшую субботу РИА Новости представитель российских силовых структур.В начале ноября замкомандира артиллерийского взвода с позывным "Лена" заявил РИА Новости, что в Харьковской области уничтожены пытавшиеся прорваться польские наемники.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в начале ноября заявляла, что на тот момент на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
https://ria.ru/20221203/iznasilovanie-1836102278.html
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Активист подполья об изнасиловании двух девушек в Николаеве польскими наемниками
Польские наемники изнасиловали двух девушек в Николаеве, но полиция отказала в возбуждении уголовных дел из-за указания из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Зеленского, рассказал РИА Новости активист николаевского подполья
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владимир рогов, владимир зеленский, мария захарова, харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Харьковская область, Россия, Украина
04:08 05.12.2022 (обновлено: 08:54 05.12.2022)
 
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками

Киев не дал ход делам об изнасиловании польскими наемниками двух девушек в Николаеве

Читать ria.ru в
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 дек — РИА Новости. Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского, рассказал РИА Новости активист николаевского подполья.
"Польские наемники по городу ездят на машинах с польскими номерами, беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок. Кстати, мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Тем более из Киева дан указ закрывать на все глаза, что вытворяют эти польские твари", — отметил собеседник агентства.
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Он также заявил, что недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении в город его семьи не соответствует действительности.
"Сын с женой (Кима. — Прим. ред.) приехали на пару часов, сделали несколько фоток, видео и уехали", — уточнил активист.
В конце октября этот же подпольщик сообщал РИА Новости, что в Николаев массово заехали наемники из Грузии и Франции.
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О присутствии польских наемников, воюющих на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны сообщало об уничтожении до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты говорили о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.
В середине ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что только в региональном центре число иностранных наемников превысило одну тысячу, при этом он конкретно назвал приехавших из Грузии и Польши. Рогов также говорил, что значительная концентрация польских наемников замечена между городами Пологи и Гуляйполе, а также южнее района Орехова в Запорожской области.
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Украинские военные рассказали, что сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши, переодетых в украинскую форму и подчиняющихся командованию НАТО, прибыл в город Марганец Днепропетровской области для выявления жителей города, помогающих России, сообщил в минувшую субботу РИА Новости представитель российских силовых структур.
В начале ноября замкомандира артиллерийского взвода с позывным "Лена" заявил РИА Новости, что в Харьковской области уничтожены пытавшиеся прорваться польские наемники.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в начале ноября заявляла, что на тот момент на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
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