https://ria.ru/20221205/ideya-1836440978.html

Эксперт: Макрон не сможет продвинуть идею гарантий безопасности для России

Эксперт: Макрон не сможет продвинуть идею гарантий безопасности для России - РИА Новости, 05.12.2022

Эксперт: Макрон не сможет продвинуть идею гарантий безопасности для России

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности после восстановления мира на Украине отражают изменение в его позиции... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:47

2022-12-05T15:47

2022-12-05T15:47

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

россия

франция

европа

нато

всемирная торговая организация (вто)

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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности после восстановления мира на Украине отражают изменение в его позиции по вопросу конфликта в регионе, однако он не сможет продвигать эту идею дальше, считает эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России."Его позиция меняется: он видит последствия европейских санкций и энергетического кризиса, который ожидает нас (Европу – ред.) этой зимой… Имеет ли он средства в политике и желание продвигать сбалансированный подход? Я сильно сомневаюсь в этом… Тем не менее, это заявление третьего декабря в Вашингтоне отображает изменение в его восприятии", - сказал эксперт РИА Новости.Всё указывает на то, что Макрону объяснили, что победу в конфликте одерживает именно Россия, и именно поэтому президент республики упомянул в своей речи роль НАТО в истоках конфликта и необходимость принять во внимание условия безопасности России и её границ во время будущих переговоров, полагает эксперт.Он выразил мнение, что несмотря на характерную для Макрона "туманную" формулировку, французский лидер осознаёт необходимость для Европы принять новую архитектуру безопасности и подготовиться к жизни в новых политических условиях. По словам Моро, это стало "возвращением" к переговорам, которые Макрон провёл с президентом России Владимиром Путиным восьмого февраля перед началом конфликта.Вместе с этим эксперт отметил, что визит президента Франции в США прошёл безрезультатно и стал для него политической "пощечиной". Макрон не смог провести конструктивные переговоры по американскому закону о снижении инфляции, который, по мнению Моро, "полностью разрушит европейскую промышленность".Президент Франции ранее открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. В прошлую среду находящийся в Вашингтоне Макрон высказал свое недовольство американскими законодателями и представителями бизнеса. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".

https://ria.ru/20221203/frantsiya-1835965508.html

https://ria.ru/20221205/frantsiya-1836324230.html

https://ria.ru/20221205/neft-1836421900.html

россия

франция

европа

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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция, европа, нато, всемирная торговая организация (вто)