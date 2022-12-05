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Эксперт: Макрон не сможет продвинуть идею гарантий безопасности для России - РИА Новости, 05.12.2022
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Эксперт: Макрон не сможет продвинуть идею гарантий безопасности для России
Эксперт: Макрон не сможет продвинуть идею гарантий безопасности для России - РИА Новости, 05.12.2022
Эксперт: Макрон не сможет продвинуть идею гарантий безопасности для России
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности после восстановления мира на Украине отражают изменение в его позиции... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:47
2022-12-05T15:47
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
россия
франция
европа
нато
всемирная торговая организация (вто)
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности после восстановления мира на Украине отражают изменение в его позиции по вопросу конфликта в регионе, однако он не сможет продвигать эту идею дальше, считает эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России."Его позиция меняется: он видит последствия европейских санкций и энергетического кризиса, который ожидает нас (Европу – ред.) этой зимой… Имеет ли он средства в политике и желание продвигать сбалансированный подход? Я сильно сомневаюсь в этом… Тем не менее, это заявление третьего декабря в Вашингтоне отображает изменение в его восприятии", - сказал эксперт РИА Новости.Всё указывает на то, что Макрону объяснили, что победу в конфликте одерживает именно Россия, и именно поэтому президент республики упомянул в своей речи роль НАТО в истоках конфликта и необходимость принять во внимание условия безопасности России и её границ во время будущих переговоров, полагает эксперт.Он выразил мнение, что несмотря на характерную для Макрона "туманную" формулировку, французский лидер осознаёт необходимость для Европы принять новую архитектуру безопасности и подготовиться к жизни в новых политических условиях. По словам Моро, это стало "возвращением" к переговорам, которые Макрон провёл с президентом России Владимиром Путиным восьмого февраля перед началом конфликта.Вместе с этим эксперт отметил, что визит президента Франции в США прошёл безрезультатно и стал для него политической "пощечиной". Макрон не смог провести конструктивные переговоры по американскому закону о снижении инфляции, который, по мнению Моро, "полностью разрушит европейскую промышленность".Президент Франции ранее открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. В прошлую среду находящийся в Вашингтоне Макрон высказал свое недовольство американскими законодателями и представителями бизнеса. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".
https://ria.ru/20221203/frantsiya-1835965508.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция, европа, нато, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Франция, Европа, НАТО, Всемирная торговая организация (ВТО)
15:47 05.12.2022
 
Эксперт: Макрон не сможет продвинуть идею гарантий безопасности для России

Эксперт Моро: президент Макрон не сможет продвинуть идею гарантий безопасности для России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности после восстановления мира на Украине отражают изменение в его позиции по вопросу конфликта в регионе, однако он не сможет продвигать эту идею дальше, считает эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественного ужина на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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Макрон в Америке лишил Францию величия
"Его позиция меняется: он видит последствия европейских санкций и энергетического кризиса, который ожидает нас (Европу – ред.) этой зимой… Имеет ли он средства в политике и желание продвигать сбалансированный подход? Я сильно сомневаюсь в этом… Тем не менее, это заявление третьего декабря в Вашингтоне отображает изменение в его восприятии", - сказал эксперт РИА Новости.
Всё указывает на то, что Макрону объяснили, что победу в конфликте одерживает именно Россия, и именно поэтому президент республики упомянул в своей речи роль НАТО в истоках конфликта и необходимость принять во внимание условия безопасности России и её границ во время будущих переговоров, полагает эксперт.
Он выразил мнение, что несмотря на характерную для Макрона "туманную" формулировку, французский лидер осознаёт необходимость для Европы принять новую архитектуру безопасности и подготовиться к жизни в новых политических условиях. По словам Моро, это стало "возвращением" к переговорам, которые Макрон провёл с президентом России Владимиром Путиным восьмого февраля перед началом конфликта.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 09:34
Французы заступились за Россию после слов Макрона
Вместе с этим эксперт отметил, что визит президента Франции в США прошёл безрезультатно и стал для него политической "пощечиной". Макрон не смог провести конструктивные переговоры по американскому закону о снижении инфляции, который, по мнению Моро, "полностью разрушит европейскую промышленность".
Президент Франции ранее открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. В прошлую среду находящийся в Вашингтоне Макрон высказал свое недовольство американскими законодателями и представителями бизнеса. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".
Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 14:48
Новая попытка Запада навредить России обескуражила французов
 
В миреЭммануэль МакронВладимир ПутинРоссияФранцияЕвропаНАТОВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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