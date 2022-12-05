Эксперт: Макрон не сможет продвинуть идею гарантий безопасности для России
Эксперт Моро: президент Макрон не сможет продвинуть идею гарантий безопасности для России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности после восстановления мира на Украине отражают изменение в его позиции по вопросу конфликта в регионе, однако он не сможет продвигать эту идею дальше, считает эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.
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"Его позиция меняется: он видит последствия европейских санкций и энергетического кризиса, который ожидает нас (Европу – ред.) этой зимой… Имеет ли он средства в политике и желание продвигать сбалансированный подход? Я сильно сомневаюсь в этом… Тем не менее, это заявление третьего декабря в Вашингтоне отображает изменение в его восприятии", - сказал эксперт РИА Новости.
Всё указывает на то, что Макрону объяснили, что победу в конфликте одерживает именно Россия, и именно поэтому президент республики упомянул в своей речи роль НАТО в истоках конфликта и необходимость принять во внимание условия безопасности России и её границ во время будущих переговоров, полагает эксперт.
Он выразил мнение, что несмотря на характерную для Макрона "туманную" формулировку, французский лидер осознаёт необходимость для Европы принять новую архитектуру безопасности и подготовиться к жизни в новых политических условиях. По словам Моро, это стало "возвращением" к переговорам, которые Макрон провёл с президентом России Владимиром Путиным восьмого февраля перед началом конфликта.
Президент Франции ранее открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. В прошлую среду находящийся в Вашингтоне Макрон высказал свое недовольство американскими законодателями и представителями бизнеса. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".