https://ria.ru/20221205/himars-1836496859.html
СМИ: США снизили дальность украинских HIMARS в тайне от Киева
СМИ: США снизили дальность украинских HIMARS в тайне от Киева - РИА Новости, 05.12.2022
СМИ: США снизили дальность украинских HIMARS в тайне от Киева
США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории, сообщила газета Wall... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:32
2022-12-05T18:32
2022-12-05T23:46
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Уточняется, что ВСУ получили 20 систем HIMARS, но эти установки не могут запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, с радиусом действия более 300 километров. Новая модификация также не позволит использовать эти снаряды для запуска, если их удастся приобрести у других источников."Решение также указывает на опасения у Вашингтона, что Киев может перестать выполнять обещание не наносить переданным оружием удары по России (за исключением территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вхождение которых в состав страны Запад не признал. — Прим. ред.)", — отмечается в статье.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221205/raznoglasie-1836299416.html
https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836343933.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, украина, сша, рсзо himars
В мире, Россия, НАТО, Украина, США, РСЗО HIMARS
18:32 05.12.2022 (обновлено: 23:46 05.12.2022)
СМИ: США снизили дальность украинских HIMARS в тайне от Киева
WSJ сообщила о снижении дальности стрельбы HIMARS перед отправкой Киеву из-за опасений США
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости.
США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории, сообщила газета Wall Street Journal
со ссылкой на неназванных чиновников.
"Как сообщают американские чиновники, США тайно модифицировали установки HIMARS, которые переданы Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России", — говорится в публикации.
По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.
Уточняется, что ВСУ получили 20 систем HIMARS, но эти установки не могут запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, с радиусом действия более 300 километров. Новая модификация также не позволит использовать эти снаряды для запуска, если их удастся приобрести у других источников.
"Решение также указывает на опасения у Вашингтона, что Киев может перестать выполнять обещание не наносить переданным оружием удары по России (за исключением территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вхождение которых в состав страны Запад не признал. — Прим. ред.)", — отмечается в статье.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США
компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года.
РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО
продолжают отправлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.