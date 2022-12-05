https://ria.ru/20221205/himars-1836496859.html

СМИ: США снизили дальность украинских HIMARS в тайне от Киева

СМИ: США снизили дальность украинских HIMARS в тайне от Киева - РИА Новости, 05.12.2022

СМИ: США снизили дальность украинских HIMARS в тайне от Киева

США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории, сообщила газета Wall... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:32

2022-12-05T18:32

2022-12-05T23:46

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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Уточняется, что ВСУ получили 20 систем HIMARS, но эти установки не могут запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, с радиусом действия более 300 километров. Новая модификация также не позволит использовать эти снаряды для запуска, если их удастся приобрести у других источников."Решение также указывает на опасения у Вашингтона, что Киев может перестать выполнять обещание не наносить переданным оружием удары по России (за исключением территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вхождение которых в состав страны Запад не признал. — Прим. ред.)", — отмечается в статье.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221205/raznoglasie-1836299416.html

https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836343933.html

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сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, нато, украина, сша, рсзо himars